Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе

Космическое командование США обвинило Россию в проведении в июле испытаний в космосе противоспутникового оружия. Об этом говорится в официальном заявлении командования 23 июля.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Россию обвинили в испытании противоспутникового оружия в космосе

Газета.Ru12:16
Московский Комсомолец

США обвинили РФ в испытаниях космического оружия на орбите

Московский Комсомолец12:53
Коммерсантъ

США вновь обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе

Коммерсантъ12:42
Интерфакс

Лондон встревожился из-за возможного испытания РФ космического оружия

Интерфакс12:39
Эхо Москвы

Военное командование США обвинило Россию в секретном тестировании антиспутникового оружия

Эхо Москвы15:02
РИА Новости

Британия обвинила Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе

РИА Новости13:11
Известия

США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе

Известия12:03
Реклама

Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет

Солнцевский суд Москвы приговорил трёх фигурантов дела о гибели в авиакатастрофе в столичном аэропорту Внуково главы французской нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери к заключению на сроки от пяти до шести лет.
RT на русском14:04
143
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Путин обсудил с Трампом сохранение международной безопасности

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули особую ответственность Москвы и Вашингтона за поддержание мира и международной безопасности.
Газета.Ru14:38
373
Реклама

На двух стульях: МВФ объявил доллар угрозой для мировой экономики

Столкнувшись с беспрецедентным обвалом глобального спроса и цен на сырьевые товары, оттоком капитала, сбоем в цепочках поставок и общим сокращением мировой торговли, многие валюты развивающихся стран резко просели.
РИА Новости01:00
19
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама