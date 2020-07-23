США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе
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Космическое командование США обвинило Россию в проведении в июле испытаний в космосе противоспутникового оружия. Об этом говорится в официальном заявлении командования 23 июля.В источнике
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