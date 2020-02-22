Политика
РБКСША обвинили Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе
Россия проводит кампанию по распространению дезинформации касательно вспышки коронавируса, сообщает Guardian со ссылкой на американских чиновников.
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с чего всё началось
Власти США заявили, что тысячи связанных с Россией аккаунтов в социальных сетях распространяют тревожные сообщения о китайском коронавирусе, передает AFP.Коммерсантъ09:31
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Авто
Кроссовер Renault Arkana появится под брендом Samsung
Экономика
Наценки на лекарства в российских аптеках выросли впервые с 2016 года
К концу 2019 года лекарства в российских аптеках в среднем подорожали на 24,6 %. Такая ситуация произошла впервые с 2016 года.
Общество
Власти Катара отменили визы для российских граждан
Согласно сведениям МИД РФ, туристы из России и Катара 23 февраля смогут воспользоваться безвизовым режимом, который не предполагает ведение трудовой деятельности, учебы или длительного проживания.
Политика
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Общество
Грета Тунберг поддержала Красноярск в борьбе с «черным небом»
Футбол
«Лейпциг» на выезде разгромил «Шальке»
В матче 23 тура немецкой Бундеслиги «Лейпциг» на выезде разгромил «Шальке» со счетом 0:5. Первый гол забил Марсель Забитцер после передачи Тимо Вернера.
Общество
Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
В субботу в соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России из Японии эвакуировали российских граждан, которые находились на лайнере.
Наука
По изменению гравитации ученые научились предсказывать землетрясение
Специалисты научились предсказывать землетрясения по временным и незначительным изменениям гравитации Земли.
Гаджеты
Стали известны цены на новые процессоры Intel Comet Lake-S
В Сети опубликовали скриншот цен на серию процессоров Intel Comet Lake-S.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 2236 человек
Общее число зараженных в стране достигло 75 465 человек, а количество жертв заболевания выросло до 2236.
Футбол
«Манчестер Сити» с трудом обыграл «Лестер»
Армия и оружие
Какая армия сильнее - Российская или Советская?
Были годы, когда СССР на «боевые латы» своей армии отгружал больше 20% своего внутреннего валового продукта (ВВП).
Музыка
Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020
Экономика
Минстрой объяснил рост цен на новостройки в России
Рост цен на новостройки в России связан с обелением отрасли.
Хоккей
Овечкин высказался о своем 700-м голе в НХЛ
Космос
Белый дом отметил двухпартийную поддержку лунной программы NASA
Напомним, NASA осуществляет гражданскую космическую программу страны и фундаментальные научные исследования космоса.
Происшествия
В Москве арестовали бывшего главу Инвестбанка
Полицейские задержали в Москве главу столичной федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева по обвинению в преднамеренном банкротстве Инвестбанка.
Единоборства
Тухугов отправил в нокаут Агилара на турнире UFC Fight Night 168
Российский боец в полулёгком весе Зубайра Тухугов одержал победу над американцем Кевином Агиларом на турнире UFC Fight Night 168, проходящем в Окленде (Новая Зеландия).
Общество
Правительство одобрило поправки об отгуле для диспансеризации
Правительство одобрило поправки в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми работники старше 40 лет получают право на отгул для диспансеризации.
Здоровье
Родители детей с фенилкетонурией выйдут на пикеты 22 февраля
Акция родителей детей с фенилкетонурией пройдет 22 февраля в ряде регионов России.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Ранее в РЖД сообщали, что их железнодорожная снегоуборочная техника приступила к расчистке путей от снега в Финляндии.
Общество
Суд в Германии разрешил Tesla построить завод под Берлином
Экологи Германии проиграли суд против компании Tesla: последней разрешено вырубить лес и построить завод электромобилей.
Экономика
Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн
Кино
Режиссер «Хостела» Элай Рот займется экранизацией игры Borderlands
Предполагается, что над проектом работает Lionsgate в тандеме с Arad Productions, а Элай Рот выступит в роли главного режиссера.
Общество
В Иваново идет дождь, мокрый снег и порывистый ветер
Уже вечером в субботу, 21 февраля прогнозируют порывистый ветер до 15 м/с, ночью будут осадки в виде мокрого снега или дождя.
Армия и оружие
МИД заявил о восьми атаках террористов на российскую базу Хмеймим
По его данным, беспилотные объекты террористов восемь раз нападали на авиабазу России в Хмеймим.
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о гибели турецких военных в Ливии
Несколько турецких военнослужащих были убиты в Ливии, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Кино
Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
Здоровье
В Коми намерены добиться увеличения федеральных нормативов медпомощи
Правительство Республики Коми намерено добиться пересмотра федеральной методики распределения субвенций на оказание медицинской помощи.