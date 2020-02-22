Политика

РБКРБКСША обвинили Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе

Россия проводит кампанию по распространению дезинформации касательно вспышки коронавируса, сообщает Guardian со ссылкой на американских чиновников.
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Власти США заявили, что тысячи связанных с Россией аккаунтов в социальных сетях распространяют тревожные сообщения о китайском коронавирусе, передает AFP
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