с чего всё началось

Россия проводит кампанию по распространению дезинформации касательно вспышки коронавируса, сообщает Guardian со ссылкой на американских чиновников.

США обвинили Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе

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