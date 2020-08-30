Замглавы делегации Украины в ТКГ: особый статус нужно дать всему Донбассу

«Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция — нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов (оккупированные Украиной территории ДНР и ЛНР -ИА REGNUM), а лучше, всего Донбасса», — заявил Фокин.