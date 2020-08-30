США обвинили Россию в опасном перехвате своего бомбардировщика
Российские истребители Су-27 при перехвате над Черным морем американского бомбардировщика Б-52 28 августа действовали "непрофессионально и небезопасно", говорится в заявлении командующего ВВС США в Европе генерала Джеффри Харригана.В источнике
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ВВС США назвали «непрофессиональной» работу российских Су-27 по перехвату B-52
Два российских истребителя Су-27 действовали "небезопасно и непрофессионально" при перехвате американского бомбардировщика В-52 над Черным морем. С таким утверждением выступило в субботу командование ВВС США в Европе и Африке.
ТАСС20:34
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