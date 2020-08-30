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Интерфакс
Интерфакс

США обвинили Россию в опасном перехвате своего бомбардировщика

Российские истребители Су-27 при перехвате над Черным морем американского бомбардировщика Б-52 28 августа действовали "непрофессионально и небезопасно", говорится в заявлении командующего ВВС США в Европе генерала Джеффри Харригана.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ВВС США назвали «непрофессиональной» работу российских Су-27 по перехвату B-52

Два российских истребителя Су-27 действовали "небезопасно и непрофессионально" при перехвате американского бомбардировщика В-52 над Черным морем. С таким утверждением выступило в субботу командование ВВС США в Европе и Африке.
ТАСС20:34
Подробнее о событии
Интерфакс

Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 августа

Интерфакс01:30
Московский Комсомолец

Американские военные раскритиковали действия российских пилотов

Московский Комсомолец21:12
Коммерсантъ

США назвали непрофессиональным перехват своего бомбардировщика Россией

Коммерсантъ21:23
РБК

ВВС США назвали перехват Россией их бомбардировщика непрофессиональным

РБК22:41
Lenta.ru

США обвинили российских летчиков в непрофессионализме

Lenta.ru21:06
РЕН ТВ

ВВС США обвинили российские Су-27 в «создании турбулентности»

РЕН ТВ20:51
ТАСС

ВВС США назвали «непрофессиональной» работу российских Су-27 по перехвату B-52

ТАСС20:34

В Минске завершился женский оппозиционный марш

Протестная акция "Женский марш" в поддержку пострадавших в результате разгонов митингов силовиками и против результатов выборов президента Белоруссии завершилась на проспекте Независимости в Минске вечером в субботу, 29 августа.
Известия18:47
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Замглавы делегации Украины в ТКГ: особый статус нужно дать всему Донбассу

«Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция — нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов (оккупированные Украиной территории ДНР и ЛНР -ИА REGNUM), а лучше, всего Донбасса», — заявил Фокин.
REGNUM01:22

Появились фото новых двигателей ЗМЗ для Русского Прадо

В базе ФИПС появились патентные изображения новых турбированных двигателей Заволжского моторного завода мощностью 150 и 170 л.с. В перспективе эти силовые агрегаты должны получить модели УАЗ и внедорожник УАЗ «Патриот» нового поколения, также известный как «Русский Прадо».
Автоновости дня28 августа в 01:58
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Безруков стал самым богатым среди руководителей подмосковных театров

Согласно декларации, опубликованной на сайте министерства культуры Московской области, художественный руководитель Московского губернского драматического театра Сергей Безруков стал самым богатым художественным руководителем подмосковного театра.
Общественная служба новостейвчера в 16:30
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Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом Neuralink

С помощью устройства, хирургически имплантированного в череп свиньи по имени Гертруда, Илон Маск продемонстрировал технологию своего стартапа Neuralink для создания цифровой связи между мозгом и компьютерами.
Astera01:46
1,3K

В Екатеринбурге арестованы участники протестов в сквере у театра Драмы, защищавшие строительство храма

Роман Коротков, Александр Саулин, Айказ Манукян и Александр Этвиш стали фигурантами "уголовки" о вымогательстве группой лиц по предварительному сговору и о понуждении к совершению сделки по трём эпизодам.
Накануне.Ru02:35
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