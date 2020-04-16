Армия и оружие

ИзвестияИзвестияСША обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета

По данным американских военных, инцидент произошел 15 апреля. Истребитель Су-35 якобы приблизился к P-8A на расстояние менее 8 м, из-за чего экипаж самолета ВМС США потом пожаловался на турбулентность. Весь перехват, как утверждается, длился около 42 минут.
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США заявили о небезопасном перехвате своего самолета истребителем Су-35

РБК02:53

В США заявили об «опасном» перехвате их самолета российским Су-35

Аргументы и Фактывчера в 19:23

ВМС США заявили об «опасном» перехвате своего самолета российским Су-35

РИА Новостивчера в 17:49

ВМС США обвинили РФ в «опасном» перехвате самолета российским Су-35

Московский Комсомолецвчера в 18:27

ВМС США рассказали о «небезопасной встрече» российского Су-35 с американским самолётом

Life.ruвчера в 18:24

ВМС США пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35

ФАНвчера в 18:21

США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета

Известиявчера в 18:52
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Общество

В Брянске скончался 89-летний пациент с коронавирусом

REGNUM 03:41
10
Здоровье

Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом

Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании.
Газета.Ru 00:32
209
Общество

В Липецкой области вводится пропускной режим

Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста 14 апреля в 13:16
313
Религия

У православных христиан наступил Чистый четверг

16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
31
Общество

В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве

В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК вчера в 11:58
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Авто

Компания BMW запатентовала кроссовер BMW X8M

Компания BMW запатентовала в Германии новое наименование X8 M. Предполагается, что так будет называться сверхроскошная версия кроссовера X7, которая получит четырехместный салон и станет самой дорогой моделью баварской марки.
Автоновости дня 14 апреля в 11:55
25
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Псковской области

Три человека погибли и один пострадал в результате ДТП в Псковской области. Два автомобиля лоб в лоб столкнулись на трассе Псков – Гдов.
Известия 03:50
3
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину перевезли в военный госпиталь

Комсомольская правда вчера в 15:20
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Энергетика

В России зафиксировали снижение цен на бензин

Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском вчера в 05:39
4,2K
Общество

В России за сутки выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 3338 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Газета.Ru вчера в 04:57
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Экономика

Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России

Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
98
Армия и оружие

В США заявили, что Россия провела испытание противоспутниковой ракеты

Газета.Ru 01:43
551
Общество

Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани

В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года.
RT на русском вчера в 22:59
821
Политика

Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен

Газета.Ru 03:40
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
23
Происшествия

В Петербурге на директора строительной фирмы напали с ножом

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, жертвой преступников должен был стать мужчина 1976 года рождения, генеральный директор одной из строительных фирм.
Российская газета 02:49
1
Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
1,7K
Общество

Стало известно, что доложил Жуков о смерти Гитлера и Геббельса Сталину

ИА Красная Весна 03:08
6
Экономика

Российскому бизнесу дадут деньги для выплаты зарплат

Российский малый и средний бизнес безвозмездно получит деньги от государства на решение самых неотложных задач, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
Lenta.ru вчера в 09:18
3,5K
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
31
Общество

В Кузбассе подтверждены четыре новых случая заражения коронавирусом

Ещё один пациент после лечения был выписан из больницы Новокузнецка.
REGNUM 00:50
11
Экономика

МВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году

Мировая экономика в 2021 году вырастет на 5,8%, однако сократится в текущем, 2020-м, на 3% из-за пандемии коронавируса.
Известия 14 апреля в 09:22
190
Кино

Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Piter.tv 02:04
318
Происшествия

На Сахалине стоматолог с коронавирусом продолжал принимать пациентов

Южно-Сахалинск, 16 апреля 2020, 08:56 — REGNUM Житель Поронайского района Сахалинской области, у которого был подтверждён коронавирус, нарушил режим самоизоляции и вышел на работу несмотря на предписание Роспотребнадзора об обязательном нахождении в домашней обсервации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе островного правительства.
REGNUM 01:56
31
Транспорт

Московские таксисты попросили освободить их от проверки пропусков

Московский профсоюз таксистов попросил освободить водителей от проверки электронных пропусков у пассажиров.
Коммерсантъ 02:59
3
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
5,3K
Экономика

Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
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Происшествия

В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву

В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
32
Общество

В Свердловской области ввели карантин для приезжих из Москвы и Петербурга

Власти Свердловской области начнут отправлять на обязательный двухнедельный карантин всех людей, прибывающих из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти.
РБК 03:12
7
Общество

Во Владимирской области подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом

Четырнадцать новых случаев коронавирусной инфекции подтверждены за сутки во Владимирской области, число заболевших в регионе выросло на до 159, сообщает в четверг управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:27
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