По данным американских военных, инцидент произошел 15 апреля. Истребитель Су-35 якобы приблизился к P-8A на расстояние менее 8 м, из-за чего экипаж самолета ВМС США потом пожаловался на турбулентность. Весь перехват, как утверждается, длился около 42 минут.

США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета

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