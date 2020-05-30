Политика
КоммерсантъСША обвинили Россию в отправке фальшивой валюты в Ливию
По данным США, Мальта объявила о конфискации фальшивой валюты 26 мая. «Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,-- отметили в Госдепартаменте.
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Космос
Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
Известия вчера в 15:59
Общество
«Вектор» завершит испытания вакцины от коронавируса в сентябре
Новосибирский центр «Вектор» ожидает завершить клинические исследования вакцины от коронавируса в середине сентября, сообщил директор центра «Вектор» Ринат Максютов.
BFM.ru 05:39
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от вакцинации
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) для граждан из группы риска установлен штраф до 7 тыс. рублей за отказ от медосмотров и прививок.
Известия 05:05
Общество
Профессор РАН предостерег от самолечения коронавируса
В начале апреля Минздрав сообщил о распространении в социальных сетях информации о якобы положительном эффекте некоторых лекарств против коронавируса и призвал не заниматься самолечением.
РБК 03:29
Общество
В России выявлено 8 952 новых случая коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8 952 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 41,9% не имели клинических проявлений болезни.
Эхо Москвы 03:35
Политика
Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
РИА Новости вчера в 20:13
Общество
Попова рассказала, будет ли эффективной вакцина от коронавируса
Учёные говорят, что коронавирус не сильно мутирует, значит можно предполагать, что вакцина будет эффективной, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Комсомольская правда 05:07
Общество
В Кузбассе выявили 13 новых случаев коронавируса
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 01:53
Космос
Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен
Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Общество
29 мая: 8 572 новых случая коронавируса, 232 человека умерли
Республика Алтай - 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 387623 случаев (+ 2, 3 %) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Весьма вчера в 03:34
Общество
Тюменская область с июня переходит на второй этап снятия ограничений
Тюмень, 29 мая 2020, 19:34 — REGNUM В Тюменской области наступила пора второго этапа снятия противоэпидемических ограничений.
REGNUM вчера в 12:34
Политика
США прекращают все отношения с ВОЗ
Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
ТАСС вчера в 14:56
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Интерфакс 28 мая в 02:57
Происшествия
Конфликт со стрельбой произошел на западе Москвы
На западе Москвы в районе Солнцево произошел конфликт со стрельбой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:35
Музыка
Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»
Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
News.ru вчера в 06:16
Общество
Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости вчера в 08:27
Здоровье
Почти девять тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за последние сутки
Восемь тысяч девятьсот пятьдесят два диагноза коронавируса подтвердились в восьмидесяти трёх регионах России.
Эхо Москвы 05:02
Кино
Из-за Киану Ривза переименовали фильм «Джон Уик»
Evo-rus.com вчера в 07:10
Футбол
«С днем рождения, Голова». ЦСКА поздравил Головина с 24-летием
ЦСКА поздравил с 24-летием бывшего полузащитника команды Александра Головина, ныне выступающего за «Монако».
Спорт-Экспресс 04:49
Футбол
Тренер ЦСКА по физподготовке покинул клуб
Тренер московского ЦСКА по физической подготовке Паулино Гранеро покинул клуб, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 04:48
Армия и оружие
США могут отправить в Тунис военных «из-за России»
РИА Новости вчера в 22:40
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Интерфакс вчера в 13:31
Шоу-бизнес
Анна Седокова купила вторую квартиру
Пока некоторые знаменитости рассказывали общественности о своем бедственном положении, Анна Седокова гордо заявила, что купила новую квартиру.
Bimru.ru 01:52
Кино
Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
Кинорежиссёр Квентин Тарантино считает лучшим фильмом последних десяти лет картину Дэвида Финчера «Социальная сеть».
Аргументы и Факты вчера в 09:56
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки на получение МРОТ
Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Lenta.ru вчера в 21:45
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
Игры
Darkest Dungeon стала временно бесплатной
Пользователи Steam смогут бесплатно сыграть в Darkest Dungeon до 20:00 мск 2 июня.
CyberSport.ru вчера в 01:46