По данным США, Мальта объявила о конфискации фальшивой валюты 26 мая. «Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,-- отметили в Госдепартаменте.

США обвинили Россию в отправке фальшивой валюты в Ливию

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