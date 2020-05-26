с чего всё началось

Позиция России хорошо известна: мы выступаем за прекращение кровопролития в Ливии, призываем все стороны конфликта воздержаться от применения оружия и сесть за стол переговоров.

Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил.

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

Общество В России у кошки обнаружили коронавирус Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных. 1,1K

Общество В ОПК рассказали об испытаниях модернизированного ракетоносца Ту-22М3М В марте сообщалось, что специалисты ПАО «Туполев» в первый раз подняли в воздух второй опытный модернизированный образец ракетоносца Ту-22М3М.

Энергетика Поставки российского газа через Польшу прекратились Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. 2,1K

Происшествия Ураганный ветер в Кузбассе сносил крыши домов и валил деревья Кемерово, 27 мая 2020, 06:44 — REGNUM Ураганный ветер, разыгравшийся в Кузбассе накануне, 26 мая, повредил кровли 147 домов и объектов социальной сферы, включая 16 многоквартирных домов и 11 соцобъектов. 5

Футбол Дзюба назвал позорищем уход Семина из «Локомотива» Форвард «Зенита» и национальной команды России Артем Дзюба отреагировал на решение «Локомотива» не продлевать контрактное соглашение с наставником Юрием Семиным.

Армия и оружие Сверхзвуковое пузырение F‑35 оказалось невидимым Возможное пузырение стелс-покрытия истребителей пятого поколения F-35B Lightning II и F-35C Lightning II после сверхзукового полета незаметно невооруженному глазу, сообщил Defense News летчик-испытатель Lockheed Martin Билли Флинн. 11

Политика Путин заявил о пройденном в России пике коронавируса Специалисты считают пройденным пик коронавируса в России, заявил президент России Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с министром обороны Сергеем Шойгу. 250

Политика В США оценили возможность провести ядерные испытания Вашингтон, 27 мая 2020, 06:38 — REGNUM Вооруженные силы США могут подготовиться к ядерным испытаниям «в течение месяцев», если будет дан приказ президента Дональда Трампа, заявил исполняющий обязанности помощника заместителя американского министра обороны по ядерным вопросам Дрю Уолтер, 26 мая сообщает портал DefenseNews. 3

Космос Американская компания SpaceX впервые отправляет астронавтов на МКС Американский пилотируемый корабль отправляется к МКС впервые за девять лет. Все это время космонавты летали на МКС российским "Союзом". 4

Политика Путин бросил ручку на стол во время совещания Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах. 4,2K

Здоровье Названы подверженные осложнениям после коронавируса органы Перенесшие COVID-19 люди должны обязательно проверить состояние своих легких, почек и мозга, заявила профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова. 31

Политика Депутаты предложили исключить отчет Коновалова из повестки сессии Решение о выступлении главы Хакасии не принято. Председатель парламента Владимир Штыгашев заявил, что у Коновалова будет на отчет 45 минут. 6