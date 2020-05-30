Политика

Газета.RuГазета.RuСША обвинили Россию в поставке фальшивых банкнот в Ливию

Госдепартамент США обвинил Россию в поставке в Ливию якобы фальшивой валюты на сумму более $1 млрд. Доказательств того, что банкноты были фальшивыми представлено не было. При этом между Россией и ливийскими властями на востоке страны есть договоренности о печати денег.
Читать в источнике
Комментировать748
с чего всё началось
Правительство Мальты перехватило более $1 млрд «контрафактной» (counterfeit) ливийской валюты, которая была напечатана Гознаком, говорится
 на сайте Госдепартамента.
РБК05:05

Подробнее о событии

США заявили о перехвате груза из РФ с ливийскими динарами на $1 млрд

Известия06:08

Госдеп заявил о перехвате Мальтой якобы напечатанных в России ливийских динар на $1,1 млрд

ТАСС08:03

«Россия напечатала миллиард фальшивых долларов»: что стоит за обвинениями США

Московский Комсомолец08:27

США поблагодарили Мальту за перехват фальшивых денег, якобы напечатанных в России

Вести.Ru08:39

США обвинили Россию в производстве фальшивых денег для Ливии

Эхо Москвы08:02

США заявили о перехвате груза из России с ливийскими динарами на $1 млрд

РБК05:05

США обвинили Россию в отправке фальшивой валюты в Ливию

Коммерсантъ03:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 10:22, Ашберн
Происшествия

В городе Сунжа в Ингушетии заблокировали группу боевиков

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщает в субботу, что в городе Сунжа в Ингушетии введен режим контртеррористической операции.
Интерфакс 08:55
383
Футбол

В «Спартаке» опровергли информацию о переговорах с Глушаковым

RT на русском 09:08
1
Космос

Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
746
Политика

Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7 в июне, сообщает ТАСС.
МИР 24 вчера в 21:37
54
Общество

Синоптики прогнозируют холодное начало лета в Свердловской области

Синоптики Уралгидрометцентра прогнозируют прохладную погоду в начале июня.
АиФ Урал 06:03
2
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
6,2K
Общество

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
149
Общество

Режим самоизоляции в Волгоградской области продлен

Вчера, 29 мая на очередном собрании регионального оперативного штаба было вынесено решение о продлении режима самоизоляции в Волгоградской области до 16 июня 2020 года.
Evo-rus.com 04:18
272
Происшествия

В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца

Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК 00:04
841
Происшествия

В Шереметьево Boeing 777 загорелся после посадки

Известия 06:34
31
Армия и оружие

В России началась работа над космическим истребителем

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, выступая в эфире "Комсомольской правды", заявил, в том числе, о том, что сейчас рассматривается возможность создания крылатого пилотируемого космического корабля.
Российская газета 04:55
1
Игры

Презентация PlayStation 5 официально пройдет 4 июня

NewInform вчера в 11:19
49
Происшествия

Летевший в Москву самолет развернули из-за коронавируса у пилота

Команда на возвращение была дана, когда самолет пролетал над Узбекистаном, после того, как на земле стало известно о положительном тесте на коронавирус у одного из пилотов.
Московский Комсомолец 06:36
9
Происшествия

В Нижнем Тагиле возбудили дело после осквернения Вечного огня

Российская газета 10:07
26
Политика

Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
BFM.ru 07:37
477
Общество

В России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос

Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос, заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.
РИА Новости 08:32
1,5K
Здоровье

Анна Попова сообщила о прогнозах наступления второй волны коронавируса

Вторая волна коронавируса ожидается осенью одновременно с подъёмом гриппа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Комсомольская правда 06:25
133
Общество

«Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака»

РИА Новости 07:37
144
Футбол

Александр Анюков: «Я сделал ошибку, но я никого не предавал»

Вспомнил защитник то, как праздновал свой гол за «Зенит» в ворота «Крыльев Советов».
КП - Самара 07:05
Здоровье

Вахтовикам в Ульяновской области уделят особое внимание

Власти намерены уделить особое внимание населенным пунктам с большим количеством граждан, работающих в других регионах.
Бизнес-новости в Кирове вчера в 15:24
11
Политика

Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США

Политическая Экспертиза 28 мая в 09:29
211
Транспорт

Петербуржцы активируют льготные проездные билеты

Телеканал Санкт-Петербург 09:05
184
Здоровье

На Кубани коронавирусом заразился восьмимесячный ребенок

ТАСС/ Коронавирус выявили у 82 жителей Краснодарского края за сутки, среди них восьмимесячный ребенок, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе региона.
ТАСС 04:29
1,1K
Здоровье

С медиками Воркуты состоялся открытый разговор

Воркуту с рабочим визитом посетили и.о. министра здравоохранения региона Борис Александров и зампредседателя Госсовета Коми Владимир Косов.
ИА БНК 09:40
Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
565
Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 28 мая в 04:53
133
Экономика

ФЦП по Крыму и Севастополю предложено продлить до 2024 года

Ruinformer.com вчера в 05:16
1
Культура

Народный артист России Юльен Балмусов умер от коронавируса

Старейший артист Российского академического Молодежного театра (РАМТ), народный артист РФ Юльен Балмусов умер от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией.
ИА Красная Весна 10:03
Происшествия

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru 00:25
813
Общество

Трамп похвалил Секретную службу за охрану Белого дома от протестующих

Президент США Дональд Трамп, чью резиденцию в Белом доме накануне осадили демонстранты, похвалил охраняющую его Секретную службу США, а слово "протестующие" поставил в кавычки.
РИА Новости 09:59
17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное