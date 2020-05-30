с чего всё началось

Госдепартамент США обвинил Россию в поставке в Ливию якобы фальшивой валюты на сумму более $1 млрд. Доказательств того, что банкноты были фальшивыми представлено не было. При этом между Россией и ливийскими властями на востоке страны есть договоренности о печати денег.

США обвинили Россию в поставке фальшивых банкнот в Ливию

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