Политика
Газета.RuСША обвинили Россию в поставке фальшивых банкнот в Ливию
Госдепартамент США обвинил Россию в поставке в Ливию якобы фальшивой валюты на сумму более $1 млрд. Доказательств того, что банкноты были фальшивыми представлено не было. При этом между Россией и ливийскими властями на востоке страны есть договоренности о печати денег.
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«Россия напечатала миллиард фальшивых долларов»: что стоит за обвинениями США
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Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ
Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
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Власти намерены уделить особое внимание населенным пунктам с большим количеством граждан, работающих в других регионах.
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Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США
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В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
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РИА Новости 09:59