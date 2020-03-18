Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия «убила десятки турецких военнослужащих» в Сирии, сообщает Reuters.

США обвинили Россию в причастности к гибели турецких военных в Сирии

Музыка Сергей Лазарев прокомментировал отмену Евровидения Российский певец Сергей Лазарев опубликовал в сторис инстаграма видео, где прокомментировал новость по поводу отмены музыкального конкурса Евровидение.

Политика Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе в России Севастополь, 18 марта 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал сограждан не верить вбросам и фейкам насчет коронавируса в России.

Происшествия Полиция задержала обстрелявших автосалон в Москве Сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных действий задержали банду напавших на московский автосалон преступников, состоящую из шести человек.

Футбол Коутиньо может перейти в «Челси» Лондон, 18 марта 2020, 17:50 — REGNUM Согласно сообщениям Sport. es, бразильский полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может перейти в лондонский «Челси» этим летом.

Финансы Курс доллара превысил 80 рублей Курс доллара 18 марта превысил отметку в 80 рублей впервые с 11 февраля 2016 года. Такие данные в среду, 18 марта, приводит Мосбиржа.

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Политика В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе Ранее Владимир Путин заявил, что в России 70 процентов жителей относятся к среднему классу, ссылаясь на методики Всемирного банка, в соответствии с которыми к среднему классу причисляются люди, чей доход в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.

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Политика FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».

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