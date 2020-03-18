Армия и оружие
BFM.ruСША обвинили Россию в причастности к гибели турецких военных в Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия «убила десятки турецких военнослужащих» в Сирии, сообщает Reuters.
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Музыка
Сергей Лазарев прокомментировал отмену Евровидения
Российский певец Сергей Лазарев опубликовал в сторис инстаграма видео, где прокомментировал новость по поводу отмены музыкального конкурса Евровидение.
Общество
Роскомнадзор пригрозил наказывать СМИ за фейки о коронавирусе
Напомним, с момента распространения коронавируса в интернете и социальных сетях появляется большое количество информации о вирусе.
Политика
Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе в России
Севастополь, 18 марта 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал сограждан не верить вбросам и фейкам насчет коронавируса в России.
Происшествия
Полиция задержала обстрелявших автосалон в Москве
Сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных действий задержали банду напавших на московский автосалон преступников, состоящую из шести человек.
Футбол
Коутиньо может перейти в «Челси»
Лондон, 18 марта 2020, 17:50 — REGNUM Согласно сообщениям Sport. es, бразильский полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может перейти в лондонский «Челси» этим летом.
Финансы
Курс доллара превысил 80 рублей
Курс доллара 18 марта превысил отметку в 80 рублей впервые с 11 февраля 2016 года. Такие данные в среду, 18 марта, приводит Мосбиржа.
Общество
За сутки коронавирус зафиксировали в 15 регионах РФ
За прошедшие сутки случаи инфицирования коронавирусом COVID-2019 были зарегистрированы в 15 российских регионах.
Политика
Путин прибыл в Крым на годовщину воссоединения с Россией
Президент России Владимир Путин прибыл в Крым в шестую годовщину воссоединения полуострова с Россией.
Политика
Украинский депутат заразился коронавирусом
Депутат Верховной рады Сергей Шахов заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе
Ранее Владимир Путин заявил, что в России 70 процентов жителей относятся к среднему классу, ссылаясь на методики Всемирного банка, в соответствии с которыми к среднему классу причисляются люди, чей доход в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.
Общество
В Петербурге запретили мероприятия более чем на 50 человек
Максимальное число участников массового мероприятия снижено с 1 тыс. человек до 50.
Общество
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Происшествия
Жительница Новосибирской области привезла из Парижа коронавирус
Жительница Новосибирской области привезла из Парижа коронавирус. Эту информацию подтвердил Минздрав Новосибирской области.
Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Политика
FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу
В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».
Происшествия
Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов
С открытия медицинского комплекса в Коммунарке выписали 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус, сообщили в среду, 18 марта, в оперштабе Москвы.
Здоровье
В Минздраве рассказали, может ли водка уничтожить коронавирус
Главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн объяснил, помогает ли водка защититься от коронавируса.
Армия и оружие
НМ ЛНР: ВСУ грубо нарушают Минские договорённости
Экономика
МОТ спрогнозировала потерю 25 миллионов рабочих мест в мире
Согласно различным сценариям, разработанным МОТ, из-за влияния пандемии COVID-19 на рост мирового ВВП свои рабочие места могут потерять от 5,3 миллиона человек (при малом влиянии на рост ВВП) до 24,7 миллиона человек.
Экономика
Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара
Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
Гаджеты
Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air
Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.
Экономика
США и Европа направят на борьбу с последствиями коронавируса более $1 трлн в виде стимулов
Мнучин, представивший во вторник сенаторам-республиканцам пакет экономических стимулов, заявил, что безработица в США может взлететь до 20%, если власти не примут срочных мер для ограничения негативных последствий пандемии, сообщает агентство Bloomberg.
Общество
ФСИН приостановила все свидания с заключенными из-за коронавируса
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) объявила о приостановке всех свиданий с заключенными из-за рисков распространения коронавируса.
Шоу-бизнес
Ольга Зарубина упала в обморок после окончания шоу «На самом деле»
После окончания съемок певица Ольга Зарубина не смогла сдержать чувств и упала в обморок прямо в съемочном павильоне.
Экономика
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса Экспорт российской нефти в Китай в январе сократился почти на 30% по сравнению с январем 2019 года.
Политика
День голосования по поправкам в Конституцию официально утвердили
Глава государства Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию.