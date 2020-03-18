Армия и оружие

BFM.ruBFM.ruСША обвинили Россию в причастности к гибели турецких военных в Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия «убила десятки турецких военнослужащих» в Сирии, сообщает Reuters.
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Помпео обвинил РФ в убийстве военных Турции в сирийском Идлибе

РЕН ТВвчера в 17:29

Помпео пытается поссорить Россию и Турцию — Слуцкий

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Слуцкий назвал голословными заявления США о виновности РФ в гибели военных Турции в Сирии

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Пушков назвал голословными обвинения в убийстве турецких солдат в адрес РФ

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США обвинили Россию в гибели турецких военных в Сирии

Профиль01:32

В ГД назвали обвинения в гибели турецких военных в Сирии голословными

РИА Новости07:26

Вашингтон обвинил Москву в гибели турецких военных в Идлибе

Коммерсантъвчера в 15:44
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Музыка

Сергей Лазарев прокомментировал отмену Евровидения

Российский певец Сергей Лазарев опубликовал в сторис инстаграма видео, где прокомментировал новость по поводу отмены музыкального конкурса Евровидение.
РИА Новости 10:21
Общество

Роскомнадзор пригрозил наказывать СМИ за фейки о коронавирусе

Напомним, с момента распространения коронавируса в интернете и социальных сетях появляется большое количество информации о вирусе.
Коммерсантъ 09:01
Политика

Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе в России

Севастополь, 18 марта 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал сограждан не верить вбросам и фейкам насчет коронавируса в России.
REGNUM 12:04
Происшествия

Полиция задержала обстрелявших автосалон в Москве

Сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных действий задержали банду напавших на московский автосалон преступников, состоящую из шести человек.
Известия 01:35
Футбол

Коутиньо может перейти в «Челси»

Лондон, 18 марта 2020, 17:50 — REGNUM Согласно сообщениям Sport. es, бразильский полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может перейти в лондонский «Челси» этим летом.
REGNUM 10:50
Финансы

Курс доллара превысил 80 рублей

Курс доллара 18 марта превысил отметку в 80 рублей впервые с 11 февраля 2016 года. Такие данные в среду, 18 марта, приводит Мосбиржа.
Известия 11:14
Общество

За сутки коронавирус зафиксировали в 15 регионах РФ

За прошедшие сутки случаи инфицирования коронавирусом COVID-2019 были зарегистрированы в 15 российских регионах.
Национальная служба новостей вчера в 14:17
Политика

Путин прибыл в Крым на годовщину воссоединения с Россией

Президент России Владимир Путин прибыл в Крым в шестую годовщину воссоединения полуострова с Россией.
Вести.Ru 11:15
Политика

Украинский депутат заразился коронавирусом

Депутат Верховной рады Сергей Шахов заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 08:07
Политика

В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе

Ранее Владимир Путин заявил, что в России 70 процентов жителей относятся к среднему классу, ссылаясь на методики Всемирного банка, в соответствии с которыми к среднему классу причисляются люди, чей доход в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.
РИА Новости 07:23
Общество

В Петербурге запретили мероприятия более чем на 50 человек

Максимальное число участников массового мероприятия снижено с 1 тыс. человек до 50.
Коммерсантъ 10:54
Общество

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Lenta.ru 11:40
Происшествия

Жительница Новосибирской области привезла из Парижа коронавирус

Жительница Новосибирской области привезла из Парижа коронавирус. Эту информацию подтвердил Минздрав Новосибирской области.
Piter.tv 09:35
Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Интерфакс 02:21
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Газета.Ru вчера в 13:29
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Общество

Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Salt Mag вчера в 11:26
Происшествия

Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятку

Газета.Ru 08:03
Политика

FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу

В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».
Ведомости 03:01
Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов

С открытия медицинского комплекса в Коммунарке выписали 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус, сообщили в среду, 18 марта, в оперштабе Москвы.
Известия 03:37
Здоровье

В Минздраве рассказали, может ли водка уничтожить коронавирус

Главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн объяснил, помогает ли водка защититься от коронавируса.
Shraibikus News 11:22
Армия и оружие

НМ ЛНР: ВСУ грубо нарушают Минские договорённости

Новостной фронт 09:10
Экономика

МОТ спрогнозировала потерю 25 миллионов рабочих мест в мире

Согласно различным сценариям, разработанным МОТ, из-за влияния пандемии COVID-19 на рост мирового ВВП свои рабочие места могут потерять от 5,3 миллиона человек (при малом влиянии на рост ВВП) до 24,7 миллиона человек.
РИА Новости 11:05
Экономика

Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара

Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
Деловое.ТВ вчера в 09:45
Гаджеты

Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air

Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.
Коммерсантъ 09:40
Экономика

США и Европа направят на борьбу с последствиями коронавируса более $1 трлн в виде стимулов

Мнучин, представивший во вторник сенаторам-республиканцам пакет экономических стимулов, заявил, что безработица в США может взлететь до 20%, если власти не примут срочных мер для ограничения негативных последствий пандемии, сообщает агентство Bloomberg.
Финмаркет 08:00
Общество

ФСИН приостановила все свидания с заключенными из-за коронавируса

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) объявила о приостановке всех свиданий с заключенными из-за рисков распространения коронавируса.
Ведомости 08:03
Шоу-бизнес

Ольга Зарубина упала в обморок после окончания шоу «На самом деле»

После окончания съемок певица Ольга Зарубина не смогла сдержать чувств и упала в обморок прямо в съемочном павильоне.
МонаВиста вчера в 13:49
Экономика

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса Экспорт российской нефти в Китай в январе сократился почти на 30% по сравнению с январем 2019 года.
РБК 00:58
Политика

День голосования по поправкам в Конституцию официально утвердили

Глава государства Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию.
МР7.ру вчера в 13:58
Ситуация в СирииБольше новостей по теме
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