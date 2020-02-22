с чего всё началось

Сотрудник Госдепартамента США Филипп Рикер сообщил, что российская кампания по дезинформации продвигает безосновательные теории заговора о причастности США к вспышке коронавируса.

США обвинили Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе

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