Политика

КоммерсантъКоммерсантъСША обвинили Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе

Сотрудник Госдепартамента США Филипп Рикер сообщил, что российская кампания по дезинформации продвигает безосновательные теории заговора о причастности США к вспышке коронавируса.
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с чего всё началось
Власти США заявили, что тысячи связанных с Россией аккаунтов в социальных сетях распространяют тревожные сообщения о китайском коронавирусе, передает AFP
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Коммерсантъ09:31

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Захарова ответила на обвинения США про российские фейки о коронавирусе

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США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе

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Газета.Ru15:08

США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе ради раздора

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МИД назвал «вбросом» обвинения США России в дезинформации о коронавирусе

РБК15:49
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Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину

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Песков заявил, что ничего не слышал о поручениях Путина по ВИЧ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего не слышал о перечне поручений по ВИЧ, якобы данных российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА "Новости".
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Футболисты "Монако" сыграли вничью с "Дижоном" в матче 26-го тура чемпионата Франции. Игра в Дижоне завершилась со счетом 1:1.
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Новый Hyundai Solaris презентовали в начале недели на заводе компании в Питере.
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В Челябинске в массовой драке убили подростка

Газета.Ru 09:20
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Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020

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Наука

По изменению гравитации ученые научились предсказывать землетрясение

Специалисты научились предсказывать землетрясения по временным и незначительным изменениям гравитации Земли.
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Пять человек погибли в ДТП в Калмыкии, еще двое пострадали

Дорогу не поделили две машины, в результате чего погибли люди. Как выяснилось, ДТП произошло примерно в 19:40 субботы, 22 февраля.
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Разин заявил, что билеты на Киркорова и Баскова перестали продаваться

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Политика

Другой миллиардер: Клинт Иствуд назвал лучшего президента для США

Американский актер Клинт Иствуд, на протяжении долгого времени являвшийся сторонником Республиканской партии США, считает, что миллиардер Майкл Блумберг, выступающий от демократов, может стать для страны лучшем президентом, нежели нынешний глава государства Дональд Трамп.
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Общество

В Петербурге пройдет митинг в поддержку фигурантов дела «Сети»

В Петербурге в субботу состоится митинг в поддержку фигурантов дела «Сети» (организация запрещена в РФ).
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«Реал» минимально проиграл «Леванте» в Примере

Мадридский «Реал» потерпел поражение от валенсийского «Леванте» в матче 25-го тура испанской Примеры.
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«Уроки фарси» Перельмана хорошо приняли на Берлинском кинофестивале

Военный фильм российского режиссера Вадима Перельмана "Уроки фарси" встретили овациями на Берлинском кинофестивале.
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Происшествия

В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
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Кравчук назвал заявление о снижении пенсий на Украине фейком

Кравчук добавил, что возможное снижение пенсий в стране станет для властей Украины «очень серьезным вызовом».
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Байден заявил, что РФ против его избрания кандидатом в президенты США

Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил, что Россия не хочет, чтобы его избрали кандидатом на пост президента от Демократической партии.
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Арестован петербуржец, который прятал тело матери в бочке

Подозреваемый в убийстве собственной матери житель Санкт-Петербурга арестован до 17 апреля. Тело покойной он хранил в бочке.
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Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ

Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
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Политика

Советник Трампа прокомментировал данные о «российском вмешательстве»

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что ему не известно о каких-либо попытках РФ поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.
РИА Новости 17:59
Космос

Космический парусник LightSail 2 прислал на Землю новые «селфи»

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Полуфинал кадрового конкурса «Лидеры России» в ЦФО стартовал в Москве

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На северо-западе Москвы произошла драка со стрельбой

Три человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой из травматического пистолета на северо-западе Москвы.
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Общество

Суд отклонил иск Руслана Шаведдинова об отмене запрета на связь

Как написала в твиттере пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш, со ссылкой на юриста, суд прислушался к доводам Минобороны, которое отрицало запрет на телефонную связь для Шаведддинова.
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