Политика

ИзвестияИзвестияСША обвинили Россию в распространении фейков про коронавирус

США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе, в частности, о том, что вирус является разработкой ЦРУ. Американские чиновники утверждают, что соответствующая информация распространяется с аккаунтов, связанных с РФ.
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с чего всё началось
Власти США заявили, что тысячи связанных с Россией аккаунтов в социальных сетях распространяют тревожные сообщения о китайском коронавирусе, передает AFP
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Коммерсантъ09:31

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США обвинили Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе

РБК11:50

США обвинили Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе

Коммерсантъ09:31

СМИ: Госдеп подозревает Россию в создании фейков о коронавирусе

Газета.Ru10:43

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РИА Новости10:19

США обвинили Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе

Московский Комсомолец10:18

СМИ: Госдеп обвинил Россию в создании фейков о коронавирусе. Тем временем заболела женщина, отпущенная с Diamond Princess

Фонтанка.Ру11:28

США обвинили Россию в распространении дезинформации по коронавирусу

News.ru08:42
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Общество

На Украине рассказали о риске снижения уровня пенсионного обеспечения

RT на русском 01:26
Общество

Великобритания намерена вернуть паспорта старого образца

Новые паспорта будут выполнены в старом сине-золотом дизайне, как и до 1988 года.
News.ru 09:25
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Поиск жизни в космосе грозит человечеству смертельными вирусами

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В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

В мексиканском штате Халиско правоохранительные органы начали поиск несовершеннолетней россиянки, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИю Уточняется, что 15-летняя девочка пропала 17 февраля.
Газета.Ru 14:34
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Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах

Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели.
Известия 10:03
Происшествия

В Петербурге арестовали повторно сбежавшего подозреваемого в убийстве

Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал местного жителя Алексея Толчина, подозреваемого в убийстве матери, после чего он сбежал от следователей и был повторно задержан правоохранителями.
РБК 11:12
Общество

Более 20 человек сошли c Diamond Princess без проверки на коронавирус

Как минимум 23 пассажира круизного лайнера Diamond Princess сошли на берег после двухнедельного карантина без проверки на коронавирус.
РБК 10:19
Космос

В России создают сверхлегкую ракету для бюджетных запусков

Актуальные Новости 19 февраля в 04:35
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Боец Шлеменко спрогнозировал исход боя между Уайлдером и Фьюри

Известия 10:24
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Названы ошибочно считающиеся самыми полезными шесть продуктов

Экспертами определены и названы шесть продуктов, ошибочно считающиеся самыми полезными.
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Украина закупит три тысячи ракетных комплексов в 2020 году

Министерство обороны Украины планирует закупить в 2020 году около трёх тысяч ракетных комплексов и ракет к ним.
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Происшествия

Украинская пенсионерка ожила через 10 часов после смерти

Газета.Ru 09:46
Футбол

Ушел из жизни чемпион СССР по футболу Марьян Плахетко

Чемпион СССР по футболу, который провел в составе клуба ЦСКА более 120 матчей, Марьян Плахетко скончался в возрасте 74 лет.
Вечерняя Москва 12:20
Футбол

Забрать оставшихся граждан РФ из Китая предложил ФК «Шахтер»

Эвакуировать оставшихся в Китае граждан Украины предложили в футбольном клубе «Шахтер», об этом сообщается 22 февраля на сайте футбольного клуба.
Красная весна 04:12
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Путин приехал на первый чемпионат Лиги боевого самбо в Сочи

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Греция рассчитывает вернуть скульптуры Парфенона после Brexit

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В Багдаде прогремели семь взрывов за день. Есть раненые

Вести.Ru 14:29
Технологии

NASA опубликовало фото древнего озера в Сахаре

В NASA опубликовали снимки древнего озера, которое располагалось в Сахаре приблизительно 7 тысяч лет назад.
ToDay News Ufa 10:12
Футбол

Футболисты киевского «Динамо» обыграли «Ворсклу» в чемпионате Украины

РИА Новости 12:04
Политика

В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
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Сын Яковлевой показал, как выглядит без татуировок на лице

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных показал подписчикам в Instagram фотографии, на котором он запечатлен без татуировок на лице.
ФАН вчера в 11:32
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WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией

Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Газета.Ru вчера в 10:57
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Lenta.ru вчера в 23:54
Шоу-бизнес

Отчаявшаяся Агата Муцениеце сделала публичное признание

Актрисе срочно понадобилась поддержка поклонников. Агата Муцениеце бросила все силы на то, чтобы привлечь внимание Егора Крида.
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Общество

Число зараженных коронавирусом за пределами Китая возросло до 1200

Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая, по данным Всемирной организации здравоохранения, в пятницу достигло 1200 человек, следует из данных ежедневного отчета организации.
РИА Новости вчера в 14:30
Наука

Киты мигрируют в тропики, чтобы обновить кожу

Ученые предполагают, что киты мигрируют в низкие широты для поддержания здоровой кожи. Это может быть важной физиологической потребностью.
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Футбол

Хет-трик Эдера принес футболистам «Локомотива» победу над «Чайкой»

РИА Новости 13:32
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Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

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Составили топ-5 самых переоцененных автомобилей с пробегом

При покупке автомобиля с пробегом не редко возникает вопрос: почему один подержанный автомобиль стоит заметно дороже своего "одноклассника" с аналогичным двигателем и схожим оснащением.
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