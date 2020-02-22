с чего всё началось

США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе, в частности, о том, что вирус является разработкой ЦРУ. Американские чиновники утверждают, что соответствующая информация распространяется с аккаунтов, связанных с РФ.

США обвинили Россию в распространении фейков про коронавирус

Происшествия В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.

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Политика В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.

Энергетика WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.

Шоу-бизнес Отчаявшаяся Агата Муцениеце сделала публичное признание Актрисе срочно понадобилась поддержка поклонников. Агата Муцениеце бросила все силы на то, чтобы привлечь внимание Егора Крида.

Общество Число зараженных коронавирусом за пределами Китая возросло до 1200 Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая, по данным Всемирной организации здравоохранения, в пятницу достигло 1200 человек, следует из данных ежедневного отчета организации.

Наука Киты мигрируют в тропики, чтобы обновить кожу Ученые предполагают, что киты мигрируют в низкие широты для поддержания здоровой кожи. Это может быть важной физиологической потребностью.