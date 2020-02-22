Политика
ИзвестияСША обвинили Россию в распространении фейков про коронавирус
США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе, в частности, о том, что вирус является разработкой ЦРУ. Американские чиновники утверждают, что соответствующая информация распространяется с аккаунтов, связанных с РФ.
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с чего всё началось
Власти США заявили, что тысячи связанных с Россией аккаунтов в социальных сетях распространяют тревожные сообщения о китайском коронавирусе, передает AFP.Коммерсантъ09:31
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Великобритания намерена вернуть паспорта старого образца
Новые паспорта будут выполнены в старом сине-золотом дизайне, как и до 1988 года.
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Поиск жизни в космосе грозит человечеству смертельными вирусами
По мнению учёных, вирусы, как внеклеточная форма жизни, могут распространяться по галактике даже на внешне мёртвых космических скалах.
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В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку
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В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
В мексиканском штате Халиско правоохранительные органы начали поиск несовершеннолетней россиянки, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИю Уточняется, что 15-летняя девочка пропала 17 февраля.
Политика
Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах
Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели.
Происшествия
В Петербурге арестовали повторно сбежавшего подозреваемого в убийстве
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Общество
Более 20 человек сошли c Diamond Princess без проверки на коронавирус
Как минимум 23 пассажира круизного лайнера Diamond Princess сошли на берег после двухнедельного карантина без проверки на коронавирус.
Космос
В России создают сверхлегкую ракету для бюджетных запусков
Здоровье
Названы ошибочно считающиеся самыми полезными шесть продуктов
Экспертами определены и названы шесть продуктов, ошибочно считающиеся самыми полезными.
Армия и оружие
Украина закупит три тысячи ракетных комплексов в 2020 году
Министерство обороны Украины планирует закупить в 2020 году около трёх тысяч ракетных комплексов и ракет к ним.
Футбол
Ушел из жизни чемпион СССР по футболу Марьян Плахетко
Чемпион СССР по футболу, который провел в составе клуба ЦСКА более 120 матчей, Марьян Плахетко скончался в возрасте 74 лет.
Футбол
Забрать оставшихся граждан РФ из Китая предложил ФК «Шахтер»
Эвакуировать оставшихся в Китае граждан Украины предложили в футбольном клубе «Шахтер», об этом сообщается 22 февраля на сайте футбольного клуба.
Общество
Греция рассчитывает вернуть скульптуры Парфенона после Brexit
Технологии
NASA опубликовало фото древнего озера в Сахаре
В NASA опубликовали снимки древнего озера, которое располагалось в Сахаре приблизительно 7 тысяч лет назад.
Политика
В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Шоу-бизнес
Сын Яковлевой показал, как выглядит без татуировок на лице
Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных показал подписчикам в Instagram фотографии, на котором он запечатлен без татуировок на лице.
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией
Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Общество
Грета Тунберг поддержала Красноярск в борьбе с «черным небом»
Шоу-бизнес
Отчаявшаяся Агата Муцениеце сделала публичное признание
Актрисе срочно понадобилась поддержка поклонников. Агата Муцениеце бросила все силы на то, чтобы привлечь внимание Егора Крида.
Общество
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая возросло до 1200
Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая, по данным Всемирной организации здравоохранения, в пятницу достигло 1200 человек, следует из данных ежедневного отчета организации.
Наука
Киты мигрируют в тропики, чтобы обновить кожу
Ученые предполагают, что киты мигрируют в низкие широты для поддержания здоровой кожи. Это может быть важной физиологической потребностью.
Политика
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Авто
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При покупке автомобиля с пробегом не редко возникает вопрос: почему один подержанный автомобиль стоит заметно дороже своего "одноклассника" с аналогичным двигателем и схожим оснащением.