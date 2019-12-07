Американское командование в Африке заявило об уничтожении российскими системами ПВО беспилотника, пропавшего в ноябре в районе Триполи .

США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии

Политика СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.

Политика Украина сочла бессмысленным предложение Медведева по газовому спору Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко посчитал бессмысленным вариант премьера России Дмитрия Медведева решить газовый спор между Москвой и Киевом «нулевым вариантом» — отказом от претензий и прекращением разбирательств.

Кино Портал IMDb назвал самых популярных актеров года Американка Бри Ларсон, сыгравшая Капитана Марвел в киновселенной Marvel, возглавила рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года по версии портала IMDb.

Общество Соколов хочет написать книгу в ожидании психиатрической экспертизы Обвиняемый в убийстве аспирантки петербургский историк Олег Соколов намерен написать книгу во время пребывания в московском центре психиатрии и наркологии имени Сербского, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Почуев.

Спорт ОКР нашел способ отправить атлетов на Олимпиаду после обвинений WADA Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут представлять ОКР и ни при каком условии не будут выступать на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом.