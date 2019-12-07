Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСША обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии

Американское командование в Африке заявило об уничтожении российскими системами ПВО беспилотника, пропавшего в ноябре в районе Триполи .
Читать в источнике
Комментировать144

Подробнее о событии

США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии

РИА Новости09:00

США обвинили россиян в уничтожении беспилотника в Ливии

Газета.Ru06:54

Американские военные предполагают, что их беспилотник в Ливии мог быть сбит российскими ПВО

Эхо Москвы03:31

США обвинили российские средства ПВО в уничтожении беспилотника над Ливией

Коммерсантъ03:42

США обвинили ПВО из России в ликвидации своего беспилотника в Ливии

Известия03:22

США обвинили ПВО из России в уничтожении беспилотника в Ливии

РБК02:52

ВС США утверждают, что их пропавший в Ливии беспилотник мог быть сбит российскими ПВО

ТАСС02:52
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 10:24, Ашберн
Общество

В России изменится состав сопроводительных документов на машины

Известия вчера в 23:56
Происшествия

Число жертв ДТП на севере Москвы увеличилось до трех

Число погибших в инциденте с автомобилем у МЦК "Окружная" в Москве увеличилось до трех человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС.
Интерфакс 00:55
Политика

СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса

Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
Газета.Ru 09:05
Шоу-бизнес

Алла Пугачева посетила премьеру своего фильма без мужа

Премьера фильма проходила в кинотеатре "Октябрь". В этот вечер Пугачеву поддерживали друзья и родные.
Народные новости вчера в 17:55
Шоу-бизнес

Брежнева пошутила о романе со Светлаковым

URA.Ru 07:55
Происшествия

Владельцу упавшего с моста в Чите автобуса выберут меру пресечения

Газета.Ru вчера в 19:55
Политика

Украина сочла бессмысленным предложение Медведева по газовому спору

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко посчитал бессмысленным вариант премьера России Дмитрия Медведева решить газовый спор между Москвой и Киевом «нулевым вариантом» — отказом от претензий и прекращением разбирательств.
Lenta.ru 09:59
Футбол

Гол Облякова вывел ЦСКА вперёд в первом тайме матча с «Краснодаром»

В Краснодаре проходит матч 19 тура чемпионата России между одноимённой командой и ЦСКА.
Bobsoccer 09:22
Спорт

Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

РИА Новости 07:52
Политика

В Минске сотни человек вышли на акцию против интеграции с Россией

Ведомости 08:44
Наука

Человечество выжило благодаря способности усваивать алкоголь

Способность усваивать естественный алкоголь спасла предков человека от вымирания, выяснили британские ученые.
Sibnet Новости вчера в 07:33
Политика

В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Известия вчера в 12:42
Футбол

«Зенит» обыграл «Динамо» в матче РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли московское «Динамо» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ вчера в 13:41
Политика

Порошенко предложил в Париже забрать из рук Путина «кнут для Украины»

Президент России Владимир Путин пытается заставить Украину обсуждать поставки газа на встрече лидеров стран «нормандского формата» вместе с вопросами об урегулировании ситуации в Донбассе.
РБК 09:31
Кино

Портал IMDb назвал самых популярных актеров года

Американка Бри Ларсон, сыгравшая Капитана Марвел в киновселенной Marvel, возглавила рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года по версии портала IMDb.
Rambler News Service вчера в 03:02
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов в мире

Звание самого высокооплачиваемого музыканта в мире по версии Forbes досталось американской певице Тейлор Свифт.
VSE42.RU 00:22
Общество

Мэр Липецка прокомментировала видео с матом

РИА Новости 07:36
Общество

Соколов хочет написать книгу в ожидании психиатрической экспертизы

Обвиняемый в убийстве аспирантки петербургский историк Олег Соколов намерен написать книгу во время пребывания в московском центре психиатрии и наркологии имени Сербского, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Почуев.
РИА Новости 07:01
Культура

Amazon купил права на сериал Богомолова «Содержанки»

iReactor вчера в 02:59
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела об убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

Басманный суд Москвы арестовал Аслана Полонкоева, который обвиняется в посягательстве на убийство главы ЦПЭ МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
REGNUM 09:28
Происшествия

В Тюмени один человек погиб из-за хлопка газа в жилом доме

Хлопок газовоздушной смеси произошел в четырехэтажэном жилом доме в Тюмени, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 09:15
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Газета.Ru 05:23
Армия и оружие

С-300 и Bavar-373 разрешили атаковать израильские истребители

ГЛАС.RU 02:49
Спорт

ОКР нашел способ отправить атлетов на Олимпиаду после обвинений WADA

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут представлять ОКР и ни при каком условии не будут выступать на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом.
РБК 08:58
Политика

Пресс-секретарь прокомментировал «расследование» про жену Медведева

Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы правительства Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
РИА Новости вчера в 15:12
Общество

Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой

РИА Новости 05 декабря в 23:10
Здоровье

В Москву возвращаются опасные инфекции

Корью обычно болеют невакцинированные дети в возрасте от 2 до 5 лет и взрослые, не переболевшие в детском возрасте или невакцинированные.
Московский Комсомолец 05 декабря в 10:24
Общество

У Кремля задержали родителей фигурантов дел «Сети» и «Нового величия»

На Кремлевской набережной в центре Москвы в ходе одиночных пикетов задержали родителей молодых людей, которые проходят по делам "Сети" и "Нового величия".
Московский Комсомолец 08:38
Гаджеты

В РФ стартовали продажи смартфона Vivo V17 c подарком в виде Y91C

В РФ стартовали продажи нового смартфона Vivo V17.
Актуальные Новости вчера в 07:51
Политика

СМИ узнали о санкциях сенаторов против «Северного потока – 2»

Санкции в отношении участвующих в реализации энергетического проекта «Северный поток – 2» компаний включены американскими сенаторами в законопроект об оборонном бюджете США на 2020 год.
Известия 07:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное