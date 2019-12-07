Армия и оружие
РИА НовостиСША обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии
Американское командование в Африке заявило об уничтожении российскими системами ПВО беспилотника, пропавшего в ноябре в районе Триполи .
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Общество
В России изменится состав сопроводительных документов на машины
Происшествия
Число жертв ДТП на севере Москвы увеличилось до трех
Число погибших в инциденте с автомобилем у МЦК "Окружная" в Москве увеличилось до трех человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС.
Политика
СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса
Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева посетила премьеру своего фильма без мужа
Премьера фильма проходила в кинотеатре "Октябрь". В этот вечер Пугачеву поддерживали друзья и родные.
Происшествия
Владельцу упавшего с моста в Чите автобуса выберут меру пресечения
Политика
Украина сочла бессмысленным предложение Медведева по газовому спору
Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко посчитал бессмысленным вариант премьера России Дмитрия Медведева решить газовый спор между Москвой и Киевом «нулевым вариантом» — отказом от претензий и прекращением разбирательств.
Футбол
Гол Облякова вывел ЦСКА вперёд в первом тайме матча с «Краснодаром»
В Краснодаре проходит матч 19 тура чемпионата России между одноимённой командой и ЦСКА.
Наука
Человечество выжило благодаря способности усваивать алкоголь
Способность усваивать естественный алкоголь спасла предков человека от вымирания, выяснили британские ученые.
Политика
В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
Футбол
«Зенит» обыграл «Динамо» в матче РПЛ
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли московское «Динамо» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Порошенко предложил в Париже забрать из рук Путина «кнут для Украины»
Президент России Владимир Путин пытается заставить Украину обсуждать поставки газа на встрече лидеров стран «нормандского формата» вместе с вопросами об урегулировании ситуации в Донбассе.
Кино
Портал IMDb назвал самых популярных актеров года
Американка Бри Ларсон, сыгравшая Капитана Марвел в киновселенной Marvel, возглавила рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года по версии портала IMDb.
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов в мире
Звание самого высокооплачиваемого музыканта в мире по версии Forbes досталось американской певице Тейлор Свифт.
Общество
Мэр Липецка прокомментировала видео с матом
Общество
Соколов хочет написать книгу в ожидании психиатрической экспертизы
Обвиняемый в убийстве аспирантки петербургский историк Олег Соколов намерен написать книгу во время пребывания в московском центре психиатрии и наркологии имени Сербского, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Почуев.
Культура
Amazon купил права на сериал Богомолова «Содержанки»
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела об убийстве главы Центра «Э» Ингушетии
Басманный суд Москвы арестовал Аслана Полонкоева, который обвиняется в посягательстве на убийство главы ЦПЭ МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
Происшествия
В Тюмени один человек погиб из-за хлопка газа в жилом доме
Хлопок газовоздушной смеси произошел в четырехэтажэном жилом доме в Тюмени, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Спорт
ОКР нашел способ отправить атлетов на Олимпиаду после обвинений WADA
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут представлять ОКР и ни при каком условии не будут выступать на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом.
Политика
Пресс-секретарь прокомментировал «расследование» про жену Медведева
Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы правительства Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
Общество
Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой
Здоровье
В Москву возвращаются опасные инфекции
Корью обычно болеют невакцинированные дети в возрасте от 2 до 5 лет и взрослые, не переболевшие в детском возрасте или невакцинированные.
Общество
У Кремля задержали родителей фигурантов дел «Сети» и «Нового величия»
На Кремлевской набережной в центре Москвы в ходе одиночных пикетов задержали родителей молодых людей, которые проходят по делам "Сети" и "Нового величия".
Гаджеты
В РФ стартовали продажи смартфона Vivo V17 c подарком в виде Y91C
В РФ стартовали продажи нового смартфона Vivo V17.
Политика
СМИ узнали о санкциях сенаторов против «Северного потока – 2»
Санкции в отношении участвующих в реализации энергетического проекта «Северный поток – 2» компаний включены американскими сенаторами в законопроект об оборонном бюджете США на 2020 год.