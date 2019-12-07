Американское командование в Африке заявило об уничтожении российскими системами ПВО беспилотника, пропавшего в ноябре в районе Триполи .

США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии

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