Армия и оружие
РИА НовостиСША обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии
Американское командование в Африке заявило об уничтожении российскими системами ПВО беспилотника, пропавшего в ноябре в районе Триполи .
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Футбол
«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче РПЛ
Авто
Появились первые фотографии Kia Seltos для России
1,6-литровый 123-сильный агрегатом предложат для полноприводных версий, а 2,0-литровый 149-сильный атмосферник будет доступен с вариатором и приводом на передние или все колеса.
Армия и оружие
СМИ показали видео тестового полета угрожающей Крымскому мосту ракеты
Часть видео сняли с летящего рядом истребителя Су-27. Вначале в ролике показывают пуск ракеты с наземного комплекса.
Биатлон
Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе КМ в Эстерсунде
Происшествия
В Нижнем Новгороде автомобиль наехал на группу пешеходов
Одна из попавших в аварию машин врезалась в стоявших на тротуаре пешеходов, рассказали ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону.
Общество
Ищущим работу россиянам старше 50 лет предлагают платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, который предусматривает выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
Футбол
Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед 0:2 (2-й тайм)
Хоккей
Полицейские задержали и обыскали автобус с фанатами «Трактора»
Единоборства
Кудряшов дал прогноз на бой Поветкин — Хантер
Общество
В России вводят новый сопроводительный документ на автомобиль
В России вводят новый ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, в связи с этим изменится состав сопроводительной документации на автомобили, сообщат RT.
Политика
Свет внезапно погас на переговорах Путина и Лукашенко
Электричество внезапно выключилось во время переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко после вступительного слова обоих лидеров.
Футбол
«Краснодар» и ЦСКА объявили составы на матч
Политика
Медведев назвал условия для решения спора России и Украины по газу
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что цена российского газа может стать ниже.
Происшествия
Найдены тела еще двоих погибших при пожаре в колледже Одессы
Спасатели обнаружили тела еще двоих погибших при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Футбол
Евгений Гинер: «Егоров держится за финансовое благополучие больше, чем за жизнь»
Только что созвонился с президентом ПФК ЦСКА. Евгений Гинер прокомментировал для bobsoccer.ru судейство матча в Краснодаре.
Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Фигурное катание
Шанаева и Нарижный завоевали бронзу в финале юниорского Гран-при
Россияне Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный заняли третье место в соревнованиях танцевальных пар в финале юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине.
Общество
Жителям французской коммуны запретили умирать в выходные и праздники
«За провокационным указом, запрещающим умирать дома в выходные и праздничные дни, кроется огромная беда многих жителей из-за ситуации со здравоохранением», – сказано в сообщении мэрии, передает «Рен ТВ».
Политика
В Минэнерго ответили на претензии Матвиенко по «умным счетчикам»
«Россети» заявили о готовности устанавливать «умные счетчики» с 1 июля 2020 года.
Политика
На Украине приняли основной сценарий реинтеграции Донбасса
Совет национальной безопасности и обороны Украины после заседания, прошедшего в закрытом режиме под председательством Владимира Зеленского, принял один из пяти сценариев реинтеграции Донбасса в качестве основного.
Футбол
Форвард «Тотенхэма» забил мяч после прохода от своей штрафной
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин забил мяч после сольного прохода от собственной штрафной. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Политика
Жириновский прокомментировал «обман» россиян со стиральными порошками
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Музыка
Басков рассказал о реакции Ротару на травлю
Певица, народная артистка СССР София Ротару тяжело переживает травлю, развернувшуюся вокруг нее из-за ее приезда в Россию.
Армия и оружие
Перебрасываемые в сторону Донецка танки сняли на видео
Официальный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко выложил в своем Twitter-аккаунте видео, на котором запечатлены перебрасываемые по железной дороге танки.
Общество
По центру Рязани прошли более двух тысяч Дедов Морозов и Снегурочек
В субботу, 7 декабря, в Рязани прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек. Шествие началось от площади Победы.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский раскритиковал оскорбляющих россиян артистов
Михаил Боярский раскритиковал артистов, оскорбляющих россиян и политику правительства. Речь идет о Лайме Вайкуле и Максиме Покровском.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».