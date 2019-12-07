Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСША обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии

Американское командование в Африке заявило об уничтожении российскими системами ПВО беспилотника, пропавшего в ноябре в районе Триполи .
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США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии

РИА Новости09:00

ВС США утверждают, что их пропавший в Ливии беспилотник мог быть сбит российскими ПВО

ТАСС02:52

США обвинили российские средства ПВО в уничтожении беспилотника над Ливией

Коммерсантъ03:42

Американские военные предполагают, что их беспилотник в Ливии мог быть сбит российскими ПВО

Эхо Москвы03:31

США обвинили ПВО из России в ликвидации своего беспилотника в Ливии

Известия03:22

США обвинили ПВО из России в уничтожении беспилотника в Ливии

РБК02:52

США обвинили россиян в уничтожении беспилотника в Ливии

Газета.Ru06:54
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Футбол

«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче РПЛ

Коммерсантъ 12:59
Авто

Появились первые фотографии Kia Seltos для России

1,6-литровый 123-сильный агрегатом предложат для полноприводных версий, а 2,0-литровый 149-сильный атмосферник будет доступен с вариатором и приводом на передние или все колеса.
Tvoe-avto.com вчера в 15:04
Армия и оружие

СМИ показали видео тестового полета угрожающей Крымскому мосту ракеты

Часть видео сняли с летящего рядом истребителя Су-27. Вначале в ролике показывают пуск ракеты с наземного комплекса.
РБК 10:18
Биатлон

Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе КМ в Эстерсунде

RT на русском 12:49
Происшествия

В Нижнем Новгороде автомобиль наехал на группу пешеходов

Одна из попавших в аварию машин врезалась в стоявших на тротуаре пешеходов, рассказали ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону.
Коммерсантъ 11:14
Общество

Ищущим работу россиянам старше 50 лет предлагают платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, который предусматривает выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
RT на русском 12:06
Футбол

Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед 0:2 (2-й тайм)

Евро-футбол.ру 11:45
Хоккей

Полицейские задержали и обыскали автобус с фанатами «Трактора»

РИА Новости 07:00
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Кудряшов дал прогноз на бой Поветкин — Хантер

Чемпионат 12:41
Общество

В России вводят новый сопроводительный документ на автомобиль

В России вводят новый ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, в связи с этим изменится состав сопроводительной документации на автомобили, сообщат RT.
Rambler News Service 01:51
Политика

Свет внезапно погас на переговорах Путина и Лукашенко

Электричество внезапно выключилось во время переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко после вступительного слова обоих лидеров.
Пятый канал 09:11
Футбол

«Краснодар» и ЦСКА объявили составы на матч

РИА ТВОИ Новости 08:18
Политика

Медведев назвал условия для решения спора России и Украины по газу

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что цена российского газа может стать ниже.
Мой Брянск 06:42
Происшествия

Найдены тела еще двоих погибших при пожаре в колледже Одессы

Спасатели обнаружили тела еще двоих погибших при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Газета.Ru 12:52
Футбол

Евгений Гинер: «Егоров держится за финансовое благополучие больше, чем за жизнь»

Только что созвонился с президентом ПФК ЦСКА. Евгений Гинер прокомментировал для bobsoccer.ru судейство матча в Краснодаре.
Bobsoccer 12:19
Шоу-бизнес

Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Lenta.ru 04 декабря в 07:17
Фигурное катание

Шанаева и Нарижный завоевали бронзу в финале юниорского Гран-при

Россияне Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный заняли третье место в соревнованиях танцевальных пар в финале юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине.
RT на русском 13:12
Общество

Обвиняемый в убийстве историк Соколов пишет книгу-исповедь

REGNUM 06:38
Общество

Жителям французской коммуны запретили умирать в выходные и праздники

«За провокационным указом, запрещающим умирать дома в выходные и праздничные дни, кроется огромная беда многих жителей из-за ситуации со здравоохранением», – сказано в сообщении мэрии, передает «Рен ТВ».
Взгляд.ру 12:35
Политика

В Минэнерго ответили на претензии Матвиенко по «умным счетчикам»

«Россети» заявили о готовности устанавливать «умные счетчики» с 1 июля 2020 года.
BFM.ru 11:55
Политика

На Украине приняли основной сценарий реинтеграции Донбасса

Совет национальной безопасности и обороны Украины после заседания, прошедшего в закрытом режиме под председательством Владимира Зеленского, принял один из пяти сценариев реинтеграции Донбасса в качестве основного.
RT на русском 12:30
Футбол

Форвард «Тотенхэма» забил мяч после прохода от своей штрафной

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин забил мяч после сольного прохода от собственной штрафной. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru 12:18
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Газета.Ru 05:23
Политика

Жириновский прокомментировал «обман» россиян со стиральными порошками

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.
РИА Новости вчера в 21:05
Шоу-бизнес

Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Рамблер вчера в 10:37
Музыка

Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

Певица, народная артистка СССР София Ротару тяжело переживает травлю, развернувшуюся вокруг нее из-за ее приезда в Россию.
URA.Ru 12:42
Армия и оружие

Перебрасываемые в сторону Донецка танки сняли на видео

Официальный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко выложил в своем Twitter-аккаунте видео, на котором запечатлены перебрасываемые по железной дороге танки.
Lenta.ru 10:54
Общество

По центру Рязани прошли более двух тысяч Дедов Морозов и Снегурочек

В субботу, 7 декабря, в Рязани прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек. Шествие началось от площади Победы.
RZN.info 10:37
Шоу-бизнес

Михаил Боярский раскритиковал оскорбляющих россиян артистов

Михаил Боярский раскритиковал артистов, оскорбляющих россиян и политику правительства. Речь идет о Лайме Вайкуле и Максиме Покровском.
Актуальные Новости 00:51
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру 05:22
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