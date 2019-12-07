Представитель вооруженных сил США рассказал об уничтожении американского беспилотника в Ливии. Об этом 7 декабря сообщает Reuters. При этом он не уточнил, откуда у американской стороны информация, подтверждающая «причастность России к исчезновению беспилотника».

США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии силами ПВО

Спорт Вяльбе: Большунов замечательно сработал тактически Российский лыжник Александр Большунов замечательно сработал тактически в победной гонке на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере, считает глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Политика СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.

Политика Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США Глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш сообщил ранее, что конгресс планирует остановить реализацию проекта "Северный поток-2", внеся соответствующие пункты о санкциях в закон о нацобороне на будущий год.

Происшествия Суд арестовал обвиняемого по делу об Эльджаркиеве «Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 февраля Аслану Полонкоеву, обвиняемому по статье 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»)», — цитирует ТАСС решение судьи Натальи Дударь.

Единоборства Руис оказался тяжелее Джошуа на 20 килограммов В Саудовской Аравии прошла церемония взвешивания перед боксерским вечером, в главном бою которого встретятся американец Энди Руис-младший и британский тяжеловес Энтони Джошуа.

Футбол «Ростов» прибыл на матч со «Спартаком» «Ростов» прибыл в Москву на матч 19-го тура чемпионата России против «Спартака». Команда после прилета направилась в гостиницу.

Спорт ОКР нашел способ отправить атлетов на Олимпиаду после обвинений WADA Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут представлять ОКР и ни при каком условии не будут выступать на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом.

Авто Появились первые фотографии Kia Seltos для России 1,6-литровый 123-сильный агрегатом предложат для полноприводных версий, а 2,0-литровый 149-сильный атмосферник будет доступен с вариатором и приводом на передние или все колеса.