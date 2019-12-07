Армия и оружие

REGNUMREGNUMСША обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии силами ПВО

Представитель вооруженных сил США рассказал об уничтожении американского беспилотника в Ливии. Об этом 7 декабря сообщает Reuters. При этом он не уточнил, откуда у американской стороны информация, подтверждающая «причастность России к исчезновению беспилотника».
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США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии

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