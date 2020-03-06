с чего всё началось

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

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