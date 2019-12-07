Африканское командование ВС США (AFRICOM) считает, что Россия сбила в ноябре американский безоружный беспилотник над Ливией, сообщает Reuters. Связь с аппаратом была потеряна 21 ноября.

США обвинили российские ПВО в уничтожении беспилотника над Ливией

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