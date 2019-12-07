Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъСША обвинили российские ПВО в уничтожении беспилотника над Ливией

Африканское командование ВС США (AFRICOM) считает, что Россия сбила в ноябре американский безоружный беспилотник над Ливией, сообщает Reuters. Связь с аппаратом была потеряна 21 ноября.
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США обвинили российские ПВО в пропаже своего беспилотника в Ливии

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Полиция возбудила уголовное дело после драки со стрельбой в кафе на Таганской улице в Москве.
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Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
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В результате ДТП до приезда бригады скорой помощи погибли водители автомобилей Lexus, Nissan и ВАЗ. Водитель автомобиля УАЗ не пострадал.
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Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
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