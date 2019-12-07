Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuСША обвинили россиян в уничтожении беспилотника в Ливии

Американские военные считают, что пропавший в конце ноября беспилотник ВС США был сбит российскими средствами ПВО в небе над Ливией. Об этом сообщило агентство Reuters.
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США обвинили россиян в уничтожении беспилотника в Ливии

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