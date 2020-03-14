Американский регулятор обвинил россиянина в мошенничестве с ценными бумагами на 26 миллионов долларов, сообщает ТАСС. Комиссия по ценным бумагам в пятницу, 13 марта, предъявила обвинения в мошенничестве с ценными бумагами россиянину Денису Сотникову, который проживает в штате Флорида.

США обвинили россиянина в мошенничестве на 26 миллионов долларов

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