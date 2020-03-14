Общество

Lenta.ruLenta.ruСША обвинили россиянина в мошенничестве на 26 миллионов долларов

Американский регулятор обвинил россиянина в мошенничестве с ценными бумагами на 26 миллионов долларов, сообщает ТАСС. Комиссия по ценным бумагам в пятницу, 13 марта, предъявила обвинения в мошенничестве с ценными бумагами россиянину Денису Сотникову, который проживает в штате Флорида.
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Россиянина обвинили в США в мошенничестве с ценными бумагами на 26 млн

Известия17:48

США обвинили россиянина в мошенничестве на 26 миллионов долларов

Lenta.ru17:30

В США гражданину России вменили мошенничество с ценными бумагами на $26 млн

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ТАСС17:10

США обвинили в мошенничестве россиянина Дениса Сотникова

РИА Новости17:09

Власти США обвинили россиянина в мошенничестве на $26 млн

РЕН ТВ17:09

США обвинили россиянина в крупном мошенничестве

Вести.Ru17:25
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На Украине подтверждена первая смерть от коронавируса

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Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

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В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил о решении закупить в условиях низких цен больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.
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Первый случай заражения коронавирусом в Китае выявили в ноябре

55-летний мужчина из китайской провинции Хубэй, предположительно, в ноябре 2019 года стал первым человеком, заразившимся новым типом коронавируса.
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Президент Туркмении призвал защищаться от коронавируса дымом

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства заявил, что гражданам нужно защищаться от эпидемии коронавируса проверенным народным средством.
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Водитель автомобиля погиб в результате падения дерева от сильного ветра на востоке Москвы.
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Врач назвал основные угрозы коронавируса для России

Врач Владимир Будянский назвал 4 главные опасности в случае вспышки коронавируса в России.
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Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
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Клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты представят Россию на конкурсе «Евровидение» в 2020 году, набрал более 5 млн просмотров на YouTube.
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На территории России за сутки инфекцию COVID-19 диагностировали еще у 11 человек. Трое из заболевших находятся в Петербурге.
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Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина

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Торги на биржах США приостановили из-за падения индексов на 7%

На фондовых биржах США Индексы упали в среднем на 7%, после чего торги на американских биржах остановили на несколько минут.
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Клубы Серии А отказались от идеи проведения плей-офф

Клубы Серии А отказались от идеи проведения плей-офф для определения чемпиона в сезоне 2019/20, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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Ранее сообщалось, что форвард "Фиорентины" заразился коронавирусом.
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Роспотребнадзор посоветовал дезинфицировать гаджеты из-за коронавируса

Как сообщили в Роспотребнадзоре, нужно регулярно обрабатывать телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом.
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Армия и оружие

СМИ сообщили о пролёте бомбардировщиков России у лагеря США в Арктике

Два российских бомбардировщика 9 марта пролетели над американским лагерем Seadragon, развёрнутом в Арктике на время учений.
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Врач из Италии описала смерть умирающих от коронавируса

Врач из итальянской больницы рассказала о последних минутах жизни тех, кто умирает от коронавируса.
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Коронавирус продолжает пугать киноинудстрию — теперь удар пришёлся по Disney, которая остановила производство ряда своих картин.
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В деле Захарченко пропали 250 тысяч долларов

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Президент Владимир Путин заявил, что его коробит ситуация с непомерно большими зарплатами у глав госкомпаний.
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Евросоюз продлил санкции против России

Евросоюз официально продлил на 6 месяцев индивидуальные санкции в отношении граждан России.
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«МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 лет

В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.
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