Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения в мошенничестве с ценными бумагами россиянину Денису Сотникову. Об этом говорится на сайте регулятора.

США обвинили россиянина в мошенничестве с ценными бумагами

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