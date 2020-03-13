Общество
RT на русскомСША обвинили россиянина в мошенничестве с ценными бумагами
Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения в мошенничестве с ценными бумагами россиянину Денису Сотникову. Об этом говорится на сайте регулятора.
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Здоровье
Среди зараженных коронавирусом в Москве оказался подросток
В Москве за минувшие сутки выявили еще пять случаев заражения коронавирусом, среди заболевших оказался один подросток, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.
Общество
Чехия из-за коронавируса полностью закрыла границы для иностранцев
В Чехии с 16 марта запретили гражданам страны и иностранцам с правом временного или постоянного проживания выезжать за границу.
Общество
Президент Туркмении назвал народное средство от коронавируса
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе заседания правительства посоветовал гражданам защищаться от вирусов старинным народным средством — дымом гармалы.
Музыка
Группа Little Big представила песню для Евровидения 2020
Здоровье
NYT: в США от коронавируса могут погибнуть до 1,7 миллиона человек
В США от заражения инфекцией коронавируса могут погибнуть до 1,7 млн человек, 13 марта сообщает New York Times со ссылкой на экспертов.
Политика
Ветеран СВР рассказал, как власти СССР читали документы ЦРУ и Госдепа
Советское руководство в конце 1970-х годов прочитало документы Государственного департамента и ЦРУ США по ключевым вопросам международной безопасности раньше, чем американский президент Джимми Картер, рассказал недавно рассекреченный отечественный разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко, в свое время добывший эти материалы.
Экономика
Кудрин допустил рост бедности в России
Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Наука
Основой для универсальной фрикционной площадки стал молотый кофе
Команда инженеров создала универсальную фрикционную площадку, которая создает высокую силу трения при контакте с разными поверхностями.
Общество
В Италии за сутки погибли от коронавируса 250 человек
13 марта число погибших от коронавирусной инфекции в Италии достигло 250 человек, что является самым большим показателем с момента начала в стране эпидемии, передает ТАСС.
Общество
На Кубани зафиксировали один случай коронавируса
Как передает ТАСС, всего в России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом.
Футбол
Хусаинов рассказал, как уговаривал украинских футболистов играть за Россию
Бывший арбитр и администратор сборных СССР, СНГ и России Сергей Хусаинов поделился воспоминаниями о переходе украинских футболистов в российскую национальную команду после Евро-1992, на котором они представляли команду СНГ.
Энергетика
Белоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»
Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Политика
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса
В США Covid-19 заболели более 1,7 тыс. человек, скончались минимум 40 человек.
Политика
Дональд Трамп объяснил отказ от обследования на коронавирус
Как сообщалось, коронавирус обнаружили у члена бразильской делегации, который на минувших выходных контактировал с Дональдом Трампом и вице-президентом США Майком Пенсом в резиденции во Флориде.
Наука
В геноме коронавируса нашли первое большое изменение
Космос
SpaceX привлекла $500 млн на создание системы Starlink
SpaceX оценивает создание сети Starlink в $10 млрд.
Общество
Россия и Китай хотят создать совместную базу на Луне
Россия и Китай обсуждают возможность совместной работы при создании баз на Луне, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в отрасли.
Космос
Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»
Армия и оружие
За неделю каратели 13 раз обстреливали ЛНР
Украинские оккупационные войска за прошедшую неделю 13 раз нарушили режим прекращения огня.
Общество
Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
Основатель Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров компании, говорится в заявлении компании.
Армия и оружие
Ступени главного храма ВС России сделают из траков немецких танков
Ступени главного храма Вооруженных сил РФ будут сделаны из сплава траков немецких танков времен Великой Отечественной войны, заявил в интервью телеканалу "Звезда" министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
Общество
Ростуризм уточнил порядок возврата денег за путевки
Ростуризм уточнил порядок возврата денег за туристические путевки на фоне распространения коронавируса.
Футбол
Головин переподписал контракт с «Монако» до 2024 года
Полузащитник футбольного клуба "Монако" и сборной России Александр Головин поставил подпись под новым соглашением с монегасками.
Здоровье
В Брянске не найдено ни одного больного коронавирусом
Сегодня, 13 марта, в Брянске прошло расширенное заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Игры
Comanche выходит в ранний доступ Steam
Общество
Дерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
Политика
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
Происшествия
На лайнере Costa Magica у берегов Мартиники находятся 38 россиян
На борту лайнера Costa Magica, где была обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19, находятся 38 граждан России.