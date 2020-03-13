Общество

RT на русскомRT на русскомСША обвинили россиянина в мошенничестве с ценными бумагами

Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения в мошенничестве с ценными бумагами россиянину Денису Сотникову. Об этом говорится на сайте регулятора.
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В США обвинили россиянина в мошенничестве с ценными бумагами на $26 млн

ТАСС18:15

США обвинили россиянина в ущербе инвесторам на $26 млн

Коммерсантъ17:59

США обвинили россиянина в мошенничестве на 26 миллионов долларов

Lenta.ru17:30

Россиянина обвинили в США в мошенничестве с ценными бумагами на $26 млн

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США обвинили в мошенничестве россиянина Дениса Сотникова

РИА Новости17:09

Власти США обвинили россиянина в мошенничестве на $26 млн

РЕН ТВ17:09

В США гражданину России вменили мошенничество с ценными бумагами на $26 млн

Говорит Москва16:59
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 21:01, Ашберн
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В Чехии с 16 марта запретили гражданам страны и иностранцам с правом временного или постоянного проживания выезжать за границу.
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Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе заседания правительства посоветовал гражданам защищаться от вирусов старинным народным средством — дымом гармалы.
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Группа Little Big представила песню для Евровидения 2020

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В США от заражения инфекцией коронавируса могут погибнуть до 1,7 млн человек, 13 марта сообщает New York Times со ссылкой на экспертов.
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Политика

Ветеран СВР рассказал, как власти СССР читали документы ЦРУ и Госдепа

Советское руководство в конце 1970-х годов прочитало документы Государственного департамента и ЦРУ США по ключевым вопросам международной безопасности раньше, чем американский президент Джимми Картер, рассказал недавно рассекреченный отечественный разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко, в свое время добывший эти материалы.
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Кудрин допустил рост бедности в России

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Команда инженеров создала универсальную фрикционную площадку, которая создает высокую силу трения при контакте с разными поверхностями.
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Общество

В Италии за сутки погибли от коронавируса 250 человек

13 марта число погибших от коронавирусной инфекции в Италии достигло 250 человек, что является самым большим показателем с момента начала в стране эпидемии, передает ТАСС.
Expert.ru 15:50
Общество

На Кубани зафиксировали один случай коронавируса

Как передает ТАСС, всего в России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом.
СочиСтрим вчера в 13:22
Футбол

Хусаинов рассказал, как уговаривал украинских футболистов играть за Россию

Бывший арбитр и администратор сборных СССР, СНГ и России Сергей Хусаинов поделился воспоминаниями о переходе украинских футболистов в российскую национальную команду после Евро-1992, на котором они представляли команду СНГ.
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Белоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»

Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
РБК 11:16
Политика

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса

В США Covid-19 заболели более 1,7 тыс. человек, скончались минимум 40 человек.
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Политика

Дональд Трамп объяснил отказ от обследования на коронавирус

Как сообщалось, коронавирус обнаружили у члена бразильской делегации, который на минувших выходных контактировал с Дональдом Трампом и вице-президентом США Майком Пенсом в резиденции во Флориде.
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Наука

В геноме коронавируса нашли первое большое изменение

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Космос

SpaceX привлекла $500 млн на создание системы Starlink

SpaceX оценивает создание сети Starlink в $10 млрд.
Telesputnik.ru 11 марта в 11:35
Общество

Россия и Китай хотят создать совместную базу на Луне

Россия и Китай обсуждают возможность совместной работы при создании баз на Луне, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в отрасли.
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Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»

Эхо Москвы 10 марта в 21:16
Армия и оружие

За неделю каратели 13 раз обстреливали ЛНР

Украинские оккупационные войска за прошедшую неделю 13 раз нарушили режим прекращения огня.
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Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

Основатель Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров компании, говорится в заявлении компании.
РИА Новости 18:46
Армия и оружие

Ступени главного храма ВС России сделают из траков немецких танков

Ступени главного храма Вооруженных сил РФ будут сделаны из сплава траков немецких танков времен Великой Отечественной войны, заявил в интервью телеканалу "Звезда" министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости 12:23
Общество

Ростуризм уточнил порядок возврата денег за путевки

Ростуризм уточнил порядок возврата денег за туристические путевки на фоне распространения коронавируса.
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ТАСС в спецпроекте рассказал об истории открытия и «закрытия» Плутона

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Головин переподписал контракт с «Монако» до 2024 года

Полузащитник футбольного клуба "Монако" и сборной России Александр Головин поставил подпись под новым соглашением с монегасками.
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Премьеру фильма «Мулан» отменили из-за коронавируса

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В Брянске не найдено ни одного больного коронавирусом

Сегодня, 13 марта, в Брянске прошло расширенное заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
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Comanche выходит в ранний доступ Steam

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Дерипаска предложил ввести в России полный карантин

Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
РБК 17:08
Политика

Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой

Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
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На лайнере Costa Magica у берегов Мартиники находятся 38 россиян

На борту лайнера Costa Magica, где была обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19, находятся 38 граждан России.
RT на русском 15:50
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