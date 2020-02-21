Политика
Газета.RuСША обвиняют Россию в помощи кандидату в президенты Сандерсу
Американские чиновники сообщили кандидату Демократической партии США Берни Сандерсу на президентских выборах 2020 года о поддержки его предвыборной кампании со стороны России, сообщает The Washington Post со ссылкой на информированные источники.
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с чего всё началось
Американские чиновники сообщили сенатору США Берни Сандерсу, что Россия пытается вмешаться в его президентскую кампанию 2020 года, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.Коммерсантъ17:17
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