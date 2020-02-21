с чего всё началось

Американские чиновники сообщили кандидату Демократической партии США Берни Сандерсу на президентских выборах 2020 года о поддержки его предвыборной кампании со стороны России, сообщает The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

США обвиняют Россию в помощи кандидату в президенты Сандерсу

Общество Власти Украины предупредили о снижении пенсий Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.

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Происшествия Люди пострадали при пожаре в доме в Красноярске Пять человек пострадали в результате пожара в жилом доме в Красноярске, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС России.

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Политика NYT: разведка США узнала о помощи России в переизбрании Трампа Президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия будет пользоваться данными разведки о приписываемом намерении России помочь президенту на выборах 2020 года сохранить свой пост.