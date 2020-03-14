Общество

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Власти США обвинили россиянина Дениса Сотникова в причинении ущерба инвесторам на 26 миллионов долларов путем мошенничества, говорится в сообщении на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США.
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В США обвинили россиянина в мошенничестве с ценными бумагами на $26 млн

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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 19:25, Ашберн
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