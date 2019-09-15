Политика
REGNUMСША объяснили обвинения Ирана в атаке на Саудовскую Аравию
Напомним, ответственность за атаку на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии взяли на себя йеменские хуситы, пригрозив продолжить атаки в случае непрекращения Эр-Риядом военных действий на территории Йемена.
Читать в источнике
Оценить46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 18:22, Вашингтон
Гаджеты
Смартфоны Redmi 8 и Redmi 8A представят 1 октября
1 октября производитель представит смартфоны Redmi 8 и Redmi 8A.
OAnews 12:16
Общество
Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства
Звезды обещают полезные знакомства.
Primpress.ru 13 сентября в 03:40
Экономика
Производители водки просят поднять ее минимальную цену с нового года
Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) направил в Минфин предложение о повышении минимальной розничной цены (МРЦ) на водку на 8,4% до 233 руб. за бутылку 0,5 л. Об этом рассказал президент союза Игорь Косарев на Московском финансовом форуме в пятницу, слова Косарева приводит агентство «Интерфакс».
Ведомости 13 сентября в 11:46
Политика
Пушков прокомментировал слова Кучмы о давлении на Зеленского
Кучма убежден, что на предстоящей встрече в нормандском формате, которая должна произойти в сентября, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель окажут давление на украинского лидера Владимира Зеленского, с целью убедить его пойти на уступки Российской Федерации.
Pravda.Ru вчера в 05:46
Армия и оружие
National Interest оценил мощь российской торпеды «Шквал»
Эксперты американского издания National Interest заявили, что уникальные скоростные показатели российской подводной торпеды "Шквал" могут перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море.
РЕН ТВ вчера в 09:41
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на гречку
9111.ru 06:51
Космос
Роскосмос планирует освоить Луну к 2040 году
В России к 2040 году планируют реализовать программу освоения Луны, которая будет состоять из трех этапов.
ТК Звезда вчера в 17:44
Происшествия
Шумахер завершил курс лечения в Париже и покинул Францию
Российская газета 10:45
Политика
Чемезов опроверг существование «политбюро» ближнего круга Путина
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК заявил об отсутствии «Политбюро 2.0» и процедуры коллегиального принятия ближним кругом президента.
РБК 17:02
Футбол
Головин не спас «Монако» от поражения в матче с «Марселем»
"Монако" уступил "Марселю" в матче пятого тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.
Газета.Ru 17:06
Кино
Первый кадр финального сезона «Сверхъестественного» появился в Сети
Первый кадр 15-го сезона сериала "Сверхъестественное" опубликовало издание Entertainment Weekly.
Народные новости 13 сентября в 01:28
Политика
Джонсон сравнил покидающую ЕС Британию с вырывающимся из оков Халком
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон использовал необычную метафору, сравнив Соединенное Королевство с героем комиксов и фильмов компании Marvel Халком.
ТАСС 07:33
Единоборства
Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба
В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.
Нева Спорт 01:12
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому, впала в глубокую кому.
REGNUM 08:21
Культура
В Москве названы победители Всемирного циркового фестиваля «Идол»
Типичная Москва 15:11
Футбол
ЦСКА победил «Тамбов» на его поле
Подопечные Виктора Гончаренко победили со счетом 2:0. Первый тайм завершился нулевой ничьей. Главные события разыгрались во второй половине.
Московский Комсомолец 11:40
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей шоу на «Первом канале»
На своей официальной странице в Facebook "Первый канал" опубликовал тизер нового шоу с участием Ксении Собчак.
VSE42.RU 13 сентября в 10:58
Кино
В фильме Marvel «Чёрная вдова» может появиться Железный человек
По данным Comic Book, в фильме Marvel "Чёрная вдова" может быть несколько эпизодов с Дауни-младшим и Железным человеком, смерть которого зрители увидели в последней части "Мстителей".
Актуальные Новости 08:24
Общество
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет, говорится в пресс-релизе Федеральной кадастровой палаты.
РИА Новости 13 сентября в 01:00
Гаджеты
Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу
В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:11
Энергетика
WSJ: Эр-Рияд намерен к 16 сентября на треть восстановить нефтедобычу
Саудовская Аравия собирается к 16 сентября на треть восстановить нефтедобычу, потерянную из-за атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру страны.
RT на русском 14:58
Происшествия
Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне
Шесть человек, включая двух детей, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Чечне.
RT на русском 15:15
Здоровье
Кардиолог назвал опасные для сна позы
Газета.Ru 16:04
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала Кузнецова за употребление кокаина
Российский форвард Вашингтона Евгений Кузнецов пропустит первые три матча в новом сезоне НХЛ.
Советский спорт вчера в 11:08
Футбол
«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
Российская газета 14:00
Происшествия
В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры
Семнадцатилетнюю жительницу башкирского города Салават заподозрили в убийстве младшей сестры.
РИА Новости 07:37
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
Документ подразумевает преобразование существующих БКИ в несколько квалифицированных центров, которые, среди прочего, будут просчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заёмщиков.
Мир новостей 12 сентября в 11:20
Общество
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
По данным Министерства труда и социальной защиты, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, пишет газета "Известия".
РИА Новости 14:35