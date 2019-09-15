Напомним, ответственность за атаку на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии взяли на себя йеменские хуситы, пригрозив продолжить атаки в случае непрекращения Эр-Риядом военных действий на территории Йемена.

США объяснили обвинения Ирана в атаке на Саудовскую Аравию

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