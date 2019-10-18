Политика
Московский КомсомолецБелый дом: США приостановили помощь Киеву из-за коррупции на Украине
По словам и.о. руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни, решение приостановить помощь Украине объясняется коррупцией в этой стране, а также нежеланием Европы оказывать такую поддержку.
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Белый дом: США приостановили помощь Киеву из-за коррупции на Украине
Московский Комсомолецвчера в 16:19
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 01:50, Вашингтон
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM вчера в 01:04
Экономика
Рост ВВП Китая за первые три квартала 2019 года составил 6,2 процента
"Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении за первые три квартала 2019 года составил 69,779 триллиона юаней (около 9,8 триллиона долларов), рост в годовом выражении – 6,2%", - говорится в распространенном докладе.
РИА Новости вчера в 22:08
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Происшествия
Барселону сотрясают новые беспорядки и акции протеста
Первый канал 00:04
Общество
Аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами
Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц).
РБК вчера в 21:04
Экономика
Росстат: реальные доходы россиян выросли
Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, в январе-сентябре рост составил 0,2%. Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).
Вести.Ru вчера в 15:09
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Российская газета вчера в 01:30
Армия и оружие
Турция и США договорились приостановить операцию в Сирии
Lenta.ru вчера в 13:44
Происшествия
В Якутии пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП при посадке
Самолет авиакомпании "Ангара", следовавший из Иркутска в Мирный в Якутии, при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в городском аэропорту.
Газета.Ru вчера в 23:02
Футбол
Агент Мельгарехо прокомментировал будущее игрока в «Спартаке»
Газета.Ru вчера в 23:39
Кино
Барабанщик Queen ответил критикам фильма «Богемская рапсодия»
Барабанщик Queen Роджер Тейлор ответил авторам критических отзывов о картине "Богемская рапсодия", сообщает NME.
РИА Новости вчера в 08:41
Общество
NYT: в Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму
В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.
RT на русском вчера в 20:12
Культура
В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова
В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Molnet.ru 16 октября в 08:40
Армия и оружие
Неонацисты вышли из-под контроля командующего «ООС»: сводка с Донбасса
Вышедшие из-под контроля командующего «ООС» Кравченко боевики-националисты продолжают предпринимать попытки дестабилизации ситуации вдоль всей линии соприкосновения.
Rusvesna.su вчера в 09:20
Культура
Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга
Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».
Культуромания вчера в 15:47
Авто
Porsche Taycan сразился на четверть мили с Tesla Model S
На YouTube-канале Car Benchmarks опубликовали видеоролик с заездом Porsche Taycan Turbo S и Tesla Model S P100D на четверть мили.
Тарантас Ньюс 16 октября в 11:20
Армия и оружие
Песков прокомментировал соглашение США и Турции по Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал соглашение США и Турции по прекращению военной операции Сирии на 120 часов.
Известия вчера в 20:20
Происшествия
В Мексике сына наркобарона Коротышки задержали после уличных боев
МИР 24 вчера в 23:52
Политика
Экс-соратник Порошенко смог улететь до задержания за пределы Украины
Бывший нардеп и соратник Петра Порошенко Игорь Кононенко смог улететь с территории Украины из аэропорта Борисполь.
РЕН ТВ вчера в 19:06
Происшествия
На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»
Известия вчера в 06:13
Политика
Великобритания и ЕС договорились о Brexit
Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что правительству Великобритании и ЕС удалось заключить новую сделку об условиях Brexit, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 07:15
Политика
Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Богачёвой в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Анны Богачёвой в Минске.
RT на русском вчера в 07:07
Армия и оружие
National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Политика
В посольстве США объяснили приезд дипломатов в Северодвинск
Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс прокомментировала снятие с поезда в Северодвинск делегации США.
Газета.Ru вчера в 15:48
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым
Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.
Piter.tv вчера в 10:59
Общество
У Сергея Жигунова забрали за долги квартиру
Ридус вчера в 14:43
Общество
Пенсионерам хотят увеличить единовременную выплату
В настоящее время пенсионеры могут получить единовременную выплату данной пенсии только в случае, если она не будет превышать 5% от общей суммы получаемой ими пенсии.
Primpress.ru вчера в 06:10
Общество
Кейт Миддлтон и Принц Уильям посетили горы Гиндукуш в Пакистане
16 октября 15 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили горы Гиндукуш в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, увидев своими глазами последствия глобального потепления.
REGNUM вчера в 01:39
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Газета.Ru вчера в 13:36