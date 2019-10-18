Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецБелый дом: США приостановили помощь Киеву из-за коррупции на Украине

По словам и.о. руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни, решение приостановить помощь Украине объясняется коррупцией в этой стране, а также нежеланием Европы оказывать такую поддержку.
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Московский Комсомолецвчера в 16:19
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Самолет авиакомпании "Ангара", следовавший из Иркутска в Мирный в Якутии, при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в городском аэропорту.
Газета.Ru вчера в 23:02
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Газета.Ru вчера в 23:39
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В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова

В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
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Вышедшие из-под контроля командующего «ООС» Кравченко боевики-националисты продолжают предпринимать попытки дестабилизации ситуации вдоль всей линии соприкосновения.
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Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга

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Песков прокомментировал соглашение США и Турции по Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал соглашение США и Турции по прекращению военной операции Сирии на 120 часов.
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В Мексике сына наркобарона Коротышки задержали после уличных боев

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Экс-соратник Порошенко смог улететь до задержания за пределы Украины

Бывший нардеп и соратник Петра Порошенко Игорь Кононенко смог улететь с территории Украины из аэропорта Борисполь.
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Великобритания и ЕС договорились о Brexit

Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что правительству Великобритании и ЕС удалось заключить новую сделку об условиях Brexit, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 07:15
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National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

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Мик Малвани
Американский политик
Американский политик, представляющий Республиканскую партию. Директор Административно-бюджетного управления. В 2007-2009 член Палаты представителей Южной Каролины.
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