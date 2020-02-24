Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ США объяснили заход американского эсминца в Черное море

Ракетный эсминец УРО "РОСС" Военно-морских сил (ВМС) США зашел в Черное море в рамках операции по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности в море, говорится в заявлении американских ВМС.
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Американский эсминец USS Ross зашел в Черное море в рамках операции по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море, сообщает
 пресс-служба ВМС США.
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