Политика

RT на русскомRT на русскомСША объявили о ликвидации главаря «Аль-Каиды» в Йемене

В ходе спецоперации США в Йемене был убит основатель и главарь террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове»* Касим Аль-Райми, заявил американский президент Дональд Трамп.
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось
США в результате спецоперации убили лидера запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП) Касима аль-Райми, говорится
 в сообщении Белого дома.
РБК18:35

Подробнее о событии

Ликвидирован главарь «Аль-Каиды» в Йемене

Lenta.ru18:49

Трамп: США уничтожили одного из лидеров «Аль-Каиды» в Йемене

Российская газета19:35

Белый дом сообщил о ликвидации главаря «Аль-Каиды» в Йемене Касема ар-Райми

ТАСС19:08

США заявили о ликвидации одного из главарей «Аль-Каиды»

Коммерсантъ19:48

США объявили о ликвидации главаря «Аль-Каиды» в Йемене

RT на русском18:42

США объявили об убийстве лидера «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове

РБК18:35

США уничтожили одного из лидеров «Аль-Каиды»*, заявил Трамп

РИА Новости18:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 22:40, Ашберн
Политика

Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru 14:08
Происшествия

Брата депутата Госдумы Андрея Альшевских задержали за кражу миллионов долларов из банковских ячеек

66.ru 21:57
Общество

ВОЗ подозревает международную компанию в распространении коронавируса

В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что ВОЗ подозревает международную компанию в распространении коронавируса.
Piter.tv 12:31
Культура

Новое шоу Ксении Собчак на Первом канале уличили в плагиате

Ранее iReactor сообщал, что Ксения Собчак и Александр Гордон будут вести новое шоу «Док-Ток» на Первом канале.
iReactor 22:05
Политика

Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
РИА Новости 17:34
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина покинула Россию после скандала с матерью.
РИА Новости 16:52
Футбол

Клубы премьер-лиги выдвинули Прядкина на пост президента РПЛ

В середине января общее собрание клубов РПЛ досрочно переизбрало Прядкина на пост президента лиги.
РБК вчера в 03:42
Политика

Понятие «федеральные территории» может появиться в Конституции РФ

Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ Андрей Клишас рассказал, что в основной документ могут внести понятие «федеральные территории» с прямым федеральным подчинением.
Политическая Экспертиза 04:12
Происшествия

В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Газета.Ru 05:54
Игры

Новый Bioshock, планы на Kerbal Space Program и успех GTA Online — Take-Two отчиталась перед инвесторами

Прошедший финансовый квартал стал самым успешным в истории GTA Online. Компания связала это с релизом обновления Diamond Casino Heist.
CyberSport.ru 22:36
Футбол

Друзья подарили Роналду «Гелендваген» на 35-летие

Близкие португальского футболиста Криштиану Роналду поздравили форварда с 35-летием, подарив ему автомобиль.
iReactor 07:16
Здоровье

Диетолог рассказала, чем полезны семечки

Радио Sputnik 18:00
Армия и оружие

Президент Турции поставил Москве и Дамаску военный ультиматум по Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил Москве и Дамаску о военном ультиматуме по Сирии.
Avia.pro вчера в 19:01
Происшествия

Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61

Число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое до 61 человека.
RT на русском 19:59
Политика

Виктор Томенко принимает участие в заседании президиума Госсовета

6 февраля губернатор Алтайского края Виктор Томенко принимает участие в совместном расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при Президенте по науке и образованию.
Алтайская правда 07:21
Технологии

Samsung начала блокировать телевизоры россиян

Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Lenta.ru 09:01
Политика

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru 01:22
Общество

Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы

Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".
РИА Новости 19:42
Шоу-бизнес

Сати Казанова всю жизнь стыдилась своей болезни

Bimru.ru 04 февраля в 05:28
Общество

«Проект»: половина земли на Рублевке принадлежит правящей элите

Компания 06:17
Шоу-бизнес

Комик Антон Шастун показал фото Анны Седоковой без фотошопа

Известный комик с телеканала ТНТ Антон Шастун опубликовал фотографию Анны Седоковой со съемок нового сезона шоу «Импровизация» без фотошопа.
iReactor 21:49
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости 16:14
Футбол

Вслед за «Реалом» из Кубка Испании выбыла «Барселона»

"Атлетик" выиграл 1:0 и вышел в полуфинал. "Барселона" вслед за "Реалом" завершила поход за Кубком.
Вести.Ru 17:28
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
РБК 16:45
Политика

Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
РИА Новости 09:34
Здоровье

Врач определил идеальное для здоровья количество секса

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Газета.Ru 06:41
Авто

Дебютировали близнецы Volkswagen Taigun и Skoda Vision In

В Нью-Дели на вечеринке Skoda Auto Volkswagen India Media Night представлены два предсерийных паркетника, построенных на новой бюджетной платформе MQB A0 IN.
Драйв 04 февраля в 02:55
Политика

Получение российского гражданства упростят

Процедуру получения российского гражданства упростят.
Lenta.ru 22:14
Политика

Тимошенко заняла кресло спикера во время потасовки в Раде

Российская газета 07:29
Армия и оружие

Сорвало башню: танк М60 уничтожен на Синайском полуострове

Египетская армия потеряла основной боевой танк М60А3 американского производства в северной части Синайского полуострова.
Российская газета вчера в 11:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное