США объявили о приостановке иммиграции на 60 дней
Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке потока иммигрантов в США на 60 дней. Об этом пишет Associated Press. Ограничения не затронут временных работников, а коснутся тех, кто претендует на постоянное место жительства.В источнике Меры по противодействию болезни отразились на миллионах американцев, которые пожертвовали своей работой ради спасения. Теперь мы должны вернуть им работу, чтобы защитить рабочих я введу временный запрет на иммиграцию.Евразия Daily21 апреля в 19:40
Lenta.ru 21 апреля в 18:57