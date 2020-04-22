США объявили о приостановке иммиграции на 60 дней

Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке потока иммигрантов в США на 60 дней. Об этом пишет Associated Press. Ограничения не затронут временных работников, а коснутся тех, кто претендует на постоянное место жительства.