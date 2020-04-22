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США объявили о приостановке иммиграции на 60 дней
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Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке потока иммигрантов в США на 60 дней. Об этом пишет Associated Press. Ограничения не затронут временных работников, а коснутся тех, кто претендует на постоянное место жительства.В источнике
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Дональд Трамп
45-й президент США
Меры по противодействию болезни отразились на миллионах американцев, которые пожертвовали своей работой ради спасения. Теперь мы должны вернуть им работу, чтобы защитить рабочих я введу временный запрет на иммиграцию.Евразия Daily21 апреля в 19:40
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США приостановят иммиграцию на два месяца

Lenta.ru 21 апреля в 18:57
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США частично приостановили прием иммигрантов. Кого коснутся эти ограничения?

ТАСС вчера в 05:00
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Трамп объявил о приостановке иммиграции в США на два месяца

РБК вчера в 01:36
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