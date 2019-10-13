Мы узнали, что Турция, вероятно, намерена расширить атаки дальше к югу, чем планировалось, и к западу. Мы можем оказаться между двумя наступающими армиями.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе 50 американских военных из района проведения турецкой операции в Сирии. Газета The Washington Post сообщила, что турецкая артиллерия, по мнению Вашингтона, умышленно обстреляла позиции американских военных на севере Сирии.

США объявили о выводе еще тысячи военных из Сирии

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