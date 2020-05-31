Политика
КоммерсантъСША объявят движение «Антифа» террористической организацией
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты признают движение «Антифа» террористической организацией. «Антифа» — международное движение, ставящее целью борьбу с фашизмом.
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Общество
Деньги поступят на карту: кому во вторник придет выплата от ПФР
Речь идет о новой денежной выплате от ПФР. Деньги получат семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно.
Primpress.ru вчера в 13:30
Авто
Прототип обновленного универсала Lada Vesta заметили на тестах
Закамуфлированный прототип универсала Lada Vesta был сфотографирован очевидцами при въезде на территорию «НТЦ-Ваза».
Тарантас Ньюс вчера в 03:16
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
Космос
Crew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту пристыковался к Международной космической станции.
РИА Новости 10:37
Общество
Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
RT на русском 07:54
Общество
Быков обратился к Путину из СИЗО
Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
Авто
Lamborghini Huracan с большим пробегом продают по рекордной цене
В салоне Royalty Exotic Cars поступило предложение о продаже популярного итальянского спорткара Lamborghini Huracan.
Faktom 11:35
Шоу-бизнес
Дочь певца Малинина намерена по суду получить от отца 15 млн рублей
Москва, 31 мая 2020, 13:20 — REGNUM 34-летняя дочь певца Александра Малинина Кира заявила в программе «Секрет на миллион», что намерена по суду получить от своего отца 15 миллионов рублей.
REGNUM 06:20
Общество
Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Lenta.ru 14:16
Авто
Toyota начала продажи самого мощного Toyota RAV4 Prime
Гибридный Toyota RAV4 Prime, анонсированный японской маркой еще осенью 2019 года, поступил в продажу в США.
Автоновости дня вчера в 02:28
Авто
Украинский автобус Torsus Praetorian награжден за дизайн и инновации
Полноприводные автобусы Torsus Praetorian престижные награды получили от немецких журналистов, которые высоко оценили не только инновации, применяемые в автобусах, но также и дизайн.
Любимый город 15:03
Гаджеты
Ice Universe назвал обои, способные вывести из строя смартфон
Как оказалось, есть изображения, при установке которых возникают проблемы. Примеры этих изображений показали в сети.
Astera 10:39
Происшествия
Эксперт увидел признаки инсценировки в нападении на инкассаторов в Красноярске
Вооружённое ограбление инкассаторов в Красноярске вызывает вопросы как к инкассаторам, так и к общей логике произошедшего.
Life.ru вчера в 12:11
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
Детские выплаты С 1 июня в России начнут выплачивать так называемые "коронавирусные" выплаты на детей.
Известия вчера в 17:02
Наука
Маски с электрическими полями от коронавирусов испытали
Медицинские маски с электрическими полями испытали против коронавирусов. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:36
Авто
Новый Toyota Land Cruiser Prado станет кроссовером и получит вариатор
Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который всегда считался более доступной и утилитарной версией Land Cruiser 200, в новом поколении станет кроссовером с вариатором.
Автоновости дня 29 мая в 05:35
Происшествия
Автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП
Эксперты страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) смогли узнать, что по статистике, небольшие авто по-прежнему чаще других не способны сохранять жизнь автомобилистов в ДТП, даже несмотря на большое количество систем безопасности.
SpeedMe 05:56
Игры
По секрету всему свету: 38 игр, которые выйдут на PlayStation 5
Moi-portal.ru 29 мая в 12:45
Космос
«Роскосмос» испытает две новые ракеты
«Роскосмос» в 2020 году планирует провести испытания двух новых ракет.
BFM.ru 06:24
Космос
Роскосмос назвал $4 млрд от NASA «найденной на улице монеткой»
Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв рассказал, сколько американское космическое агентство NASA платит за места на российских космических кораблях «Союз».
News.ru вчера в 12:15
Общество
Попова исключила одномоментное снятие ограничений
Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:54
Здоровье
На Алтае СК проверит информацию о сокращении врачей
Следователи СК в Алтайском крае организовали проверку информации о сокращении врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства, сообщает в субботу следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости вчера в 04:20
Кино
Фавро опубликовал отвергнутые эскизы малыша Йоды
Варианты ранних разработать опубликованы на официальном twitter-аккаунте Discussing Film.
Экономика сегодня 13:06
Политика
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
РИА Новости 06:45
Авто
Названа тройка дизельных кроссоверов среднего ценового сегмента
Специалисты издания speedme.ru проанализировали один из основных факторов, влияющих на выбор в пользу кроссовера с дизельным мотором, стоимость, и подобрали самые доступные модели среднего ценового сегмента, то есть до 3 млн рублей.
32CARS.ru вчера в 04:03
Общество
Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета
Бортпроводница в свою очередь отметила, что разувающиеся люди могут подвергнуть риску и остальных пассажиров, так как их обувь загромождает проход и мешает быстрой эвакуации.
Известия 00:29
Общество
Попова заявила, что носить маски на пляже не придется
Отдыхающим на пляже россиянам не придется носить маски, однако социальную дистанцию необходимо соблюдать.
ТАСС 04:32
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Общество
Коэффициент распространения коронавируса в Москве и России вырос
В Москве и в целом по России снова начал расти коэффициент распространения коронавируса.
Московский Комсомолец 04:22