Политика
КоммерсантъСША объявят движение «Антифа» террористической организацией
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты признают движение «Антифа» террористической организацией. «Антифа» — международное движение, ставящее целью борьбу с фашизмом.
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Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Происшествия
Тропический шторм в Сальвадоре оставил без жилья 900 семей
Российская газета 17:45
Политика
В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:34
Энергетика
Азербайджан обошел Россию по поставкам газа в Турцию
Азербайджан обошел Россию по объемам поставок газа в Турцию в марте 2020 года.
Lenta.ru 15:50
Космос
Crew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту пристыковался к Международной космической станции.
РИА Новости 10:37
Политика
Названы востребованные у россиян поправки к Конституции
Больше всего у россиян востребованы предложенные президентом Владимиром Путиным поправки к Конституции, касающиеся социальной сферы, экологии и науки.
Lenta.ru вчера в 07:49
Экономика
BCG привела три сценария роста безработицы в России
Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
РИА Новости 28 мая в 20:29
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Футбол
Сёмин рассказал, почему отказался от должности «почётного главного тренера» «Локомотива»
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что не остался в клубе из-за председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе.
RT на русском 17:42
Кино
«Аванпост» откроет кинопрокат в Японии
Peterburg2.ru 17:22
Происшествия
В Москве ветер повалил более 60 деревьев
В Москве из-за сильного ветра упали более 60 деревьев.
RT на русском 15:40
Происшествия
В Ленобласти столкнулись восемь автомобилей
В числе восьми автомобилей, которые стали участниками ДТП, были два грузовика-лесовоза и шесть легковых автомобилей.
ТАСС 11:45
Общество
165 дачных участков остаются затопленными в Подмосковье
Из-за обильных осадков, прошедших в минувшие сутки, в Подмосковье остаются подтопленными 165 приусадебных участков и 10 домов, сообщил в субботу РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.
РИАМО вчера в 13:00
Общество
Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок
Строительные респираторы задерживают более мелкие частицы и плотнее сидят, чем медицинские маски, поэтому они могут эффективнее защитить от вируса.
Российская газета 16:57
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2020 года
С наступлением первого летнего месяца в жизни россиян появилось множество изменений.
Москва 24 17:03
Шоу-бизнес
Пугачёва похвалила трёхлетнего сына Собчак за любовь к поэзии
Телеведущая Ксения Собчак похвасталась успехами своего сына. Трёхлетний Платон наизусть выучил стихотворение Михаила Лермонтова «Парус».
News.ru 13:58
Общество
В Роспотребнадзоре призвали соблюдать социальную дистанцию в самолетах
Как сказала Попова, социальная дистанция, которая соблюдалась при входе в самолет, должна соблюдаться и при нахождении в самолете.
Российская газета 07:42
Политика
Франция предложила Twitter переехать из США в случае «нестабильности»
Министр по цифровым технологиям Франции Седрик О в интервью Radio J предложил Twitter перенести свою штаб-квартиру в его страну на случай, если компания столкнется с неблагоприятной обстановкой в Соединенных Штатах.
РБК 18:08
Футбол
Сауль объявил об уходе из мадридского «Атлетико»
Полузащитник испанского "Атлетико" Сауль Ньигес объявил об уходе из мадридского клуба.
МК-Спорт 11:42
Происшествия
Комендантский час введен в 15 городах США
Свободная Пресса вчера в 23:18
Происшествия
Технический эксперт Антипов: расположение обломков говорит о фальсификациях в деле MH17
ПолитРоссия вчера в 04:44
Энергетика
Перед «Газпромом» замаячил риск потерять 1,5 триллиона рублей
Lenta.ru 27 мая в 20:42
Общество
Банк «Зенит» напомнил акционеру о неисполненных обязательствах
Банк «Зенит» напомнил акционеру о неисполненных обязательствах Банк «Зенит» не приобрел акции у своего акционера в рамках обязательного выкупа по итогам проводимой реорганизации.
Коммерсантъ 18:05
Общество
В Белоруссии начались пикеты в поддержку кандидатов в президенты
Сотни белорусов собрались в воскресенье в центре Минска, возле Комаровского рынка, где проходят пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты Светланы Тихановской и других участников избирательной кампании, альтернативных действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
РИА Новости 07:51
Здоровье
Врач назвал группы риска по рассеянному склерозу
Руководитель Общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом доктор медицинских наук Ян Власов перечислил категории людей, которые находятся в группе риска.
Народные новости вчера в 08:13
Единоборства
Лучший боец UFC отказался от чемпионского титула
Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс написал в социальных сетях, что отказывается от титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе.
Lenta.ru 17:18
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина приехала к дому отца, но ее выгнала охрана
Недавно Кира услышала, что Александр Малинин попал в больницу, поэтому она приехала в Москву и попыталась связаться с артистом.
StarHit.ru 03:00