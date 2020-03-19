Энергетика

МонаВистаМонаВистаСША обязательно вступят в нефтяную войну с Россией

Соединенные Штаты обязательно вступят в развязанную в борьбе за рынок Россией и Саудовской Аравией нефтяную войну. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает агентство Bloomberg.
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с чего всё началось

Трамп заявил, что США вмешаются в ситуацию на рынках в нужное время

США вмешаются в ситуацию на нефтяном рынке в "нужное время", а пока пытаются найти "нечто среднее" между выгодой от низких цен и защитой своей нефтяной промышленности, заявил президент Дональд Трамп.
РИА Новостивчера в 13:04

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Трамп заявил, что США вмешаются в ситуацию на рынках в нужное время

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Трамп заявил, что вмешается в ситуацию на нефтяном рынке

RT на русскомвчера в 13:17

США пообещали вступить в нефтяную войну с Россией

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РБКвчера в 17:07

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Известиявчера в 13:48

Трамп обещал вмешаться из-за разрушительной для экономики России цены нефти

Московский Комсомолецвчера в 13:25
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