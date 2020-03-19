Политика

МонаВистаМонаВистаСША обязательно вступят в нефтяную войну с Россией

Соединенные Штаты обязательно вступят в развязанную в борьбе за рынок Россией и Саудовской Аравией нефтяную войну. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает агентство Bloomberg.
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США пообещали вступить в нефтяную войну с Россией

Lenta.ruвчера в 15:01

США обязательно вступят в нефтяную войну с Россией

МонаВиставчера в 15:42

Трамп пообещал вступить в нефтяную войну с Россией

ForPost08:47
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Общество

На Украине выявили 41 случай заражения коронавирусом

Киев, 21 марта 2020, 03:27 — REGNUM 41 человек заразился коронавирусом нового типа на Украине после выявления двух новых случаев заболевания, 20 марта сообщает украинский минздрав.
REGNUM 20:27
Экономика

МВФ: мировая экономика справится с последствиями пандемии

Мировая экономика сможет справиться с последствиями пандемии коронавируса нового типа, считает директор департамента стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда (МВФ) Мартин Мюлейзен.
Газета.Ru 18:48
Общество

Греф обратился с посланием к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса

Глава Сбербанка Герман Греф из-за коронавируса обратился к сотрудникам Сбербанка, заверив их в своем оптимистичном настрое и прибыльности банка, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 15:45
Здоровье

Онищенко рассказал, почему Италия не справилась с коронавирусом

Китаю удалось справиться со вспышкой COVID-19 благодаря жестким и решительным административным мерам, сообщил экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы, академик Геннадий Онищенко.
BFM.ru 16:25
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском 07:32
Общество

Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к фейкам о коронавирусе

Генпрокуратура России впервые с начала пандемии потребовала ограничить доступ к фейковым новостям на тему коронавируса: в числе последних материал на "Эхе Москвы", сообщает надзорное ведомство в пятницу.
РИА Новости 10:16
Энергетика

Саудовская Аравия передумала давать обещанные скидки на поставки нефти

Эр-Рияд, 20 марта 2020, 14:03 — REGNUM Скидок на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат.
REGNUM 07:03
Общество

В России подтвердили новые случаи заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировали 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 16:16
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 04:35
Экономика

В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
Газета.Ru 10:30
Экономика

ТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей

Около 3 млн предпринимателей могут прекратить работу из-за сложностей в экономике, сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова.
Коммерсантъ 18:57
Музыка

Группе Little Big не дадут выступить с UNO на «Евровидении». Придется писать новую песню

Всем участникам международного музыкального конкурса придется записать новую песню. Такое решение приняли организаторы «Евровидения».
URA.Ru 18:34
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru вчера в 10:47
Футбол

Пеле назвал Роналду лучшим футболистом современности

iReactor 11:18
Экономика

Российскую экономику посчитали способной выдержать мировой кризис

Особенно отмечаются события последнего месяца: сдвиг мировой экономики на фоне эпидемии коронавируса, а также обвал цен на нефть, доходами от которой Россия рассчитывала покрыть социальные издержки.
Lenta.ru 18:55
Общество

В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус

В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
РИА Новости 07:14
Здоровье

Корсаковскую инфекционку могут перестроить под паллиативную помощь

Сахалинский минздрав не исключает возможности перепроектирования построенного в Корсакове корпуса для размещения инфекционного отделения и использования строения в качестве центра оказания паллиативной помощи.
Сахалин.Инфо 02:22
Происшествия

Пожар произошёл в кафе в Подмосковье

RT на русском 20:05
Космос

Инженерам NASA удалось починить марсоход ударом лопаты с Земли

Находящийся на Марсе американский посадочный аппарат InSight удалось починить дистанционно инженерам NASA.
РЕН ТВ вчера в 23:12
Игры

В Steam с 20 марта бесплатно раздают Tomb Raider и ещё 4 игры

С 20 марта компания Valve в сервисе цифровой дистрибуции Steam бесплатно раздает две игры серии Tomb Raider.
МонаВиста 14:11
Политика

В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Известия 06:42
Энергетика

Нефть может упасть до $5 за баррель

Нефтяные трейдеры, которые переживают обвал рынка в условиях распада сделки ОПЕК+ и пандемии COVID-19, сообщили о том, что ситуация может усугубиться и цена нефти упадет до $20 за баррель или ниже, пишет Bloomberg.
Московский Комсомолец 02:43
Экономика

ЦБ утвердил меры по поддержке экономики в условиях коронавируса

Центробанк принял пакет мер, который поддержит финансовый сектор в связи с ситуацией с коронавирусом, говорится в сообщении регулятора.
News.ru 07:15
Авто

Jaguar Land Rover остановил выпуск автомобилей из-за коронавируса

Концерн Jaguar Land Rover остановил выпуск автомобилей из-за коронавируса, сообщает британский автопроизводитель.
Коммерсантъ 11:14
Футбол

Адиль Рами: «Боюсь, что не смогу вернуться играть в футбол»

Никогда не знаешь, когда сможем путешествовать, карантин повсюду, я боюсь, что не смогу вернуться играть в футбол.
Спорт-Экспресс вчера в 20:03
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Армия и оружие

КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря

Коммерсантъ 18:30
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинительный акт по делу историка Соколова

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу историка Олега Соколова.
News.ru вчера в 17:31
Авто

Новый документ на автомобили появится в РФ

Документ призван отражать расход горючего в зависимости от топлива на 100 километров, а также выбросы углерода.
ToDay News Ufa 18 марта в 04:27
Политика

Мадуро: Россия поможет Венесуэле в борьбе с коронавирусом

Россия предоставит Венесуэле помощь для борьбы с распространением коронавируса нового типа, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе телефонного разговора с вице-президентом Делси Родригес.
Газета.Ru 20:24
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