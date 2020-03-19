Политика
МонаВистаСША обязательно вступят в нефтяную войну с Россией
Соединенные Штаты обязательно вступят в развязанную в борьбе за рынок Россией и Саудовской Аравией нефтяную войну. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает агентство Bloomberg.
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Общество
На Украине выявили 41 случай заражения коронавирусом
Киев, 21 марта 2020, 03:27 — REGNUM 41 человек заразился коронавирусом нового типа на Украине после выявления двух новых случаев заболевания, 20 марта сообщает украинский минздрав.
Экономика
МВФ: мировая экономика справится с последствиями пандемии
Мировая экономика сможет справиться с последствиями пандемии коронавируса нового типа, считает директор департамента стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда (МВФ) Мартин Мюлейзен.
Общество
Греф обратился с посланием к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса
Глава Сбербанка Герман Греф из-за коронавируса обратился к сотрудникам Сбербанка, заверив их в своем оптимистичном настрое и прибыльности банка, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Здоровье
Онищенко рассказал, почему Италия не справилась с коронавирусом
Китаю удалось справиться со вспышкой COVID-19 благодаря жестким и решительным административным мерам, сообщил экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы, академик Геннадий Онищенко.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Общество
Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к фейкам о коронавирусе
Генпрокуратура России впервые с начала пандемии потребовала ограничить доступ к фейковым новостям на тему коронавируса: в числе последних материал на "Эхе Москвы", сообщает надзорное ведомство в пятницу.
Энергетика
Саудовская Аравия передумала давать обещанные скидки на поставки нефти
Эр-Рияд, 20 марта 2020, 14:03 — REGNUM Скидок на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат.
Общество
В России подтвердили новые случаи заражения коронавирусом
В России за сутки зафиксировали 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Экономика
В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
Экономика
ТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей
Около 3 млн предпринимателей могут прекратить работу из-за сложностей в экономике, сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова.
Музыка
Группе Little Big не дадут выступить с UNO на «Евровидении». Придется писать новую песню
Всем участникам международного музыкального конкурса придется записать новую песню. Такое решение приняли организаторы «Евровидения».
Экономика
Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
Экономика
Российскую экономику посчитали способной выдержать мировой кризис
Особенно отмечаются события последнего месяца: сдвиг мировой экономики на фоне эпидемии коронавируса, а также обвал цен на нефть, доходами от которой Россия рассчитывала покрыть социальные издержки.
Общество
В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус
В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
Здоровье
Корсаковскую инфекционку могут перестроить под паллиативную помощь
Сахалинский минздрав не исключает возможности перепроектирования построенного в Корсакове корпуса для размещения инфекционного отделения и использования строения в качестве центра оказания паллиативной помощи.
Происшествия
Пожар произошёл в кафе в Подмосковье
Космос
Инженерам NASA удалось починить марсоход ударом лопаты с Земли
Находящийся на Марсе американский посадочный аппарат InSight удалось починить дистанционно инженерам NASA.
Игры
В Steam с 20 марта бесплатно раздают Tomb Raider и ещё 4 игры
С 20 марта компания Valve в сервисе цифровой дистрибуции Steam бесплатно раздает две игры серии Tomb Raider.
Политика
В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Энергетика
Нефть может упасть до $5 за баррель
Нефтяные трейдеры, которые переживают обвал рынка в условиях распада сделки ОПЕК+ и пандемии COVID-19, сообщили о том, что ситуация может усугубиться и цена нефти упадет до $20 за баррель или ниже, пишет Bloomberg.
Экономика
ЦБ утвердил меры по поддержке экономики в условиях коронавируса
Центробанк принял пакет мер, который поддержит финансовый сектор в связи с ситуацией с коронавирусом, говорится в сообщении регулятора.
Авто
Jaguar Land Rover остановил выпуск автомобилей из-за коронавируса
Концерн Jaguar Land Rover остановил выпуск автомобилей из-за коронавируса, сообщает британский автопроизводитель.
Футбол
Адиль Рами: «Боюсь, что не смогу вернуться играть в футбол»
Никогда не знаешь, когда сможем путешествовать, карантин повсюду, я боюсь, что не смогу вернуться играть в футбол.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Армия и оружие
КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинительный акт по делу историка Соколова
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу историка Олега Соколова.
Авто
Новый документ на автомобили появится в РФ
Документ призван отражать расход горючего в зависимости от топлива на 100 километров, а также выбросы углерода.
Политика
Мадуро: Россия поможет Венесуэле в борьбе с коронавирусом
Россия предоставит Венесуэле помощь для борьбы с распространением коронавируса нового типа, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе телефонного разговора с вице-президентом Делси Родригес.