Соединенные Штаты обязательно вступят в развязанную в борьбе за рынок Россией и Саудовской Аравией нефтяную войну. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает агентство Bloomberg.

США обязательно вступят в нефтяную войну с Россией

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