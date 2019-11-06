Политика

Lenta.ruLenta.ruСША оценили потенциальное применение Россией ИИ в военных целях

По словам Эспера, Россия и Китай активно наращивают военный потенциал искусственного интеллекта. «Мы ожидаем, что Россия будет использовать все более сложные системы искусственного интеллекта в нынешних и будущих зонах боевых действий», — заявил он.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

В США рассказали о боевом применении искусственного интеллекта в России

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Россия и Китай активно наращивают потенциал военного применения искусственного интеллекта, и США не должны от них отставать.
РИА Новости16:27

Подробнее о событии

В США рассказали о боевом применении искусственного интеллекта в России

РИА Новости16:27

США оценили потенциальное применение Россией ИИ в военных целях

Lenta.ru16:53

Пентагон опасается развития военного ИИ в России

РЕН ТВ16:47

В Пентагоне захотели «перегнать» РФ и КНР в разработке искусственного интеллекта

Life.ru18:38

Пентагон призвал не дать России и Китаю первыми создать искусственный интеллект

Взгляд.ру19:34

Глава Пентагона раскрыл планы США обогнать РФ в применении искусственного интеллекта

ФАН18:29

Экс-глава Google призывает США усилить инвестиции в ИИ, чтобы конкурировать с Китаем

Вести.Финанс09:55
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 20:01, Ашберн
Армия и оружие

На Украине изобрели сверхзвуковую «несбиваемую» ракету

Профиль 03 ноября в 13:24
Общество

«Аэрофлот» вводит топливный сбор для рейсов на Дальний Восток

«Аэрофлот» вводит топливный сбор на рейсах между Москвой и городами Дальнего Востока, сообщается на сайте авиакомпании.
Коммерсантъ 07:40
Общество

Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР

Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.
Газета.Ru 16:24
Шоу-бизнес

Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме

Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
ФАН вчера в 06:35
Армия и оружие

Минобороны собирается вернуть понятие военной тайны

"Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны.
Газета.Ru 02:36
Армия и оружие

NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию

За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российский наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru 18:46
Армия и оружие

В МИД РФ отреагировали на строительство новых баз США в Сирии

Напомним, ранее агентство Anadolu Ajansı сообщило, что США начали строительство двух новых военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
REGNUM 05:53
Футбол

Сергей Семак: «Лейпциг» победил заслуженно

Играть в четыре защитника было сложно, ведь центральные защитники у нас не быстрые, а у соперника скоростные игроки.
Вести.Ru 16:00
Политика

Генпрокурор Украины рассказал о давней вражде Порошенко и Богдана

По словам генпрокурора, Порошенко «очень не любил» Богдана и даже «определенное время преследовал», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Левый берег».
Взгляд.ру 19:55
Экономика

Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.
РБК 10:19
Политика

Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку

"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
Вести.Ru 08:30
Общество

Росгвардия хочет получить право сбивать дроны с помощью оружия

Росгвардия хочет получить право сбивать беспилотные летательные аппараты над охраняемыми объектами при помощи огнестрельного оружия и боевой техники из-за высокой стоимости специальных средств для борьбы с БПЛА, заявил во вторник заместитель директора Росгвардии, генерал-полковник Олег Борукаев.
РИА Новости 10:39
Политика

Законопроект о блокировке сотовой связи в тюрьмах внесен в Госдуму

В Госдуму внесут законопроект, который подразумевает ограничение использования сотовой связи для заключенных.
РЕН ТВ 16:38
Космос

В США испытали новейший космический корабль

Компания Boeing провела очередные испытания многоразового космического корабля Starliner.
Lenta.ru вчера в 11:11
Общество

Кипр отзовет ошибочно выданные «золотые паспорта»

Кипрские власти отзовут выданные зарубежным инвесторам паспорта республики, если выяснится, что они достались им по ошибке.
Rambler News Service 11:25
Кино

Мэттью Макконахи предложили роль Харви Дента в новом «Бэтмене»

Известному актёру Мэттью Макконахи предложили роль окружного прокурора Харви Дента в новом фильме о «Бэтмене».
OAnews 10:55
Происшествия

Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали

В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 00:40
Экономика

Банки России отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке

Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказались брать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми, сообщают «Известия» со ссылкой на кол-центры кредитных организаций.
Mockva.ru 06:37
Общество

Анджелину Джоли эвакуировали со съемок фильма «Вечные» из-за бомбы

На съемках фильма «Вечные» произошел серьезный инцидент — на площадке обнаружили бомбу, из-за чего Анджелину Джоли и других актеров срочно эвакуировали.
Salt Mag 09:00
Происшествия

СК завел дело из-за смерти подростка после удаления зуба в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за информации о смерти в Москве подростка после посещения стоматолога.
РБК 09:01
Общество

Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий продажу смартфонов и компьютеров, на которых нет российского программного обеспечения.
Известия 07:24
Армия и оружие

Турция подтвердила задержание сестры аль-Багдади

ТАСС 05:28
Экономика

СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами

Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 01:01
Происшествия

В Москве арестовали подозреваемого в подготовке теракта

Черемушкинский районный суд Москвы арестовал Таланта Онурова, которого следствие подозревает в подготовке теракта, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.
РИА Новости 05:23
Армия и оружие

Китайцы задали такой неудобный вопрос США, что те до сих пор молчат

Что касается «Талибана», то за 17 лет появилось стойкое ощущение, что победы США и НАТО в Афганистане не будет, как и не будет победы афганских властей.
Rusvesna.su 18:37
Происшествия

Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота

Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.
РБК 02:58
Происшествия

Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
ТАСС 03:30
Гаджеты

Xiaomi представила смартфон Mi CC9 Pro со 108-мегапиксельной камерой

Китайский производитель Xiaomi официально анонсировал выход первого массового смартфона со 108-мегапиксельной камерой.
RuNews24.ru 08:05
Авто

Озвучили дату продаж кроссовера Kia KX3

Автопроизводитель из Кореи KIA сообщил дату продаж кроссовера KIA KX3.
ToDay News Ufa вчера в 10:16
Общество

В Москве выставят на торги водительское удостоверение Брежнева

Документы хранились на даче Брежнева. Когда в 1991 году мэром Москвы стал Гавриил Попов, дача была передана ему в пользование.
РИА Новости 12:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марк Эспер
Американский политик
Американский государственный деятель, министр обороны США с 23 июля 2019 года. Ранее занимал должность министра армии США.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное