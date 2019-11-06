Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Россия и Китай активно наращивают потенциал военного применения искусственного интеллекта, и США не должны от них отставать.

с чего всё началось

По словам Эспера, Россия и Китай активно наращивают военный потенциал искусственного интеллекта. «Мы ожидаем, что Россия будет использовать все более сложные системы искусственного интеллекта в нынешних и будущих зонах боевых действий», — заявил он.

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