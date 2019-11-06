Политика
Lenta.ruСША оценили потенциальное применение Россией ИИ в военных целях
По словам Эспера, Россия и Китай активно наращивают военный потенциал искусственного интеллекта. «Мы ожидаем, что Россия будет использовать все более сложные системы искусственного интеллекта в нынешних и будущих зонах боевых действий», — заявил он.
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Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Россия и Китай активно наращивают потенциал военного применения искусственного интеллекта, и США не должны от них отставать.РИА Новости16:27
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На Украине изобрели сверхзвуковую «несбиваемую» ракету
Профиль 03 ноября в 13:24
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Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР
Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.
Газета.Ru 16:24
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Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме
Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
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Армия и оружие
Минобороны собирается вернуть понятие военной тайны
"Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны.
Газета.Ru 02:36
Армия и оружие
NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию
За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российский наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
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Армия и оружие
В МИД РФ отреагировали на строительство новых баз США в Сирии
Напомним, ранее агентство Anadolu Ajansı сообщило, что США начали строительство двух новых военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
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Сергей Семак: «Лейпциг» победил заслуженно
Играть в четыре защитника было сложно, ведь центральные защитники у нас не быстрые, а у соперника скоростные игроки.
Вести.Ru 16:00
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о давней вражде Порошенко и Богдана
По словам генпрокурора, Порошенко «очень не любил» Богдана и даже «определенное время преследовал», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Левый берег».
Взгляд.ру 19:55
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Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток
Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.
РБК 10:19
Политика
Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку
"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
Вести.Ru 08:30
Общество
Росгвардия хочет получить право сбивать дроны с помощью оружия
Росгвардия хочет получить право сбивать беспилотные летательные аппараты над охраняемыми объектами при помощи огнестрельного оружия и боевой техники из-за высокой стоимости специальных средств для борьбы с БПЛА, заявил во вторник заместитель директора Росгвардии, генерал-полковник Олег Борукаев.
РИА Новости 10:39
Политика
Законопроект о блокировке сотовой связи в тюрьмах внесен в Госдуму
В Госдуму внесут законопроект, который подразумевает ограничение использования сотовой связи для заключенных.
РЕН ТВ 16:38
Космос
В США испытали новейший космический корабль
Компания Boeing провела очередные испытания многоразового космического корабля Starliner.
Lenta.ru вчера в 11:11
Общество
Кипр отзовет ошибочно выданные «золотые паспорта»
Кипрские власти отзовут выданные зарубежным инвесторам паспорта республики, если выяснится, что они достались им по ошибке.
Rambler News Service 11:25
Кино
Мэттью Макконахи предложили роль Харви Дента в новом «Бэтмене»
Известному актёру Мэттью Макконахи предложили роль окружного прокурора Харви Дента в новом фильме о «Бэтмене».
OAnews 10:55
Происшествия
Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали
В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 00:40
Экономика
Банки России отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказались брать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми, сообщают «Известия» со ссылкой на кол-центры кредитных организаций.
Mockva.ru 06:37
Общество
Анджелину Джоли эвакуировали со съемок фильма «Вечные» из-за бомбы
На съемках фильма «Вечные» произошел серьезный инцидент — на площадке обнаружили бомбу, из-за чего Анджелину Джоли и других актеров срочно эвакуировали.
Salt Mag 09:00
Происшествия
СК завел дело из-за смерти подростка после удаления зуба в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за информации о смерти в Москве подростка после посещения стоматолога.
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Общество
Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО
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Известия 07:24
Экономика
СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 01:01
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в подготовке теракта
Черемушкинский районный суд Москвы арестовал Таланта Онурова, которого следствие подозревает в подготовке теракта, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.
РИА Новости 05:23
Армия и оружие
Китайцы задали такой неудобный вопрос США, что те до сих пор молчат
Что касается «Талибана», то за 17 лет появилось стойкое ощущение, что победы США и НАТО в Афганистане не будет, как и не будет победы афганских властей.
Rusvesna.su 18:37
Происшествия
Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота
Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.
РБК 02:58
Происшествия
Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
ТАСС 03:30
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон Mi CC9 Pro со 108-мегапиксельной камерой
Китайский производитель Xiaomi официально анонсировал выход первого массового смартфона со 108-мегапиксельной камерой.
RuNews24.ru 08:05
Авто
Озвучили дату продаж кроссовера Kia KX3
Автопроизводитель из Кореи KIA сообщил дату продаж кроссовера KIA KX3.
ToDay News Ufa вчера в 10:16
Общество
В Москве выставят на торги водительское удостоверение Брежнева
Документы хранились на даче Брежнева. Когда в 1991 году мэром Москвы стал Гавриил Попов, дача была передана ему в пользование.
РИА Новости 12:08