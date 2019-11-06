Страна, которая первой пожнет плоды искусственного интеллекта, получит решающее преимущество на поле боя на многие годы вперед. Мы должны прийти к этому первыми.

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США следует наращивать преимущество в сфере искусственного интеллекта на фоне активного стремления Китая и России расширить потенциал в области военного использования новых технологий.

Пентагон заявил о риске военного применения технологий Россией и КНР

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