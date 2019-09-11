Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuСША продадут Польше 32 истребителя F-35

Госдепартамент США заявил, что одобрил продажу Польше 32 истребителей Lockheed Martin F-35 на сумму $6,5 млрд. По словам представителя Госдепартамента, эта продажа увеличит вклад Польши в НАТО и уменьшит зависимость страны от российского оборудования, передает Reuters.
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