Госдепартамент США утвердил решение конгресса продать Украине новую партию противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников, сумма сделки составила около $39 млн. Киев получит две ракетные установки и 150 ракет.

США одобрили продажу Украине 150 ракет и двух комплексов Javelin

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