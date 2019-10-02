Армия и оружие
Газета.RuСША одобрили продажу Украине 150 ракет и двух комплексов Javelin
Госдепартамент США утвердил решение конгресса продать Украине новую партию противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников, сумма сделки составила около $39 млн. Киев получит две ракетные установки и 150 ракет.
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Общество
Закон о запрете курения на балконах вступил в силу
Который курит именно на балконе, если он есть, потому что на лестничной клетке уже давно запретили.
Газета.Ru вчера в 05:02
Футбол
Семак: с «Бенфикой» Малком точно не сыграет
Тренер петербургского футбольного клуба Сергей Семак сообщил, что ждать появления на поле Малкома в матче с «Бенфикой» не стоит.
Gazeta.SPb вчера в 11:31
Политика
Киев опубликовал письмо о согласовании формулы Штайнмайера
Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы, опубликовала на своей странице в Facebook текст письма о согласовании формулы Штайнмайера.
RT на русском 05:52
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала нового возлюбленного
Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.
Wday.ru вчера в 09:25
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Здоровье
Эндокринолог рассказала об опасности самолечения витаминами
Фатима Дзгоева подчеркивает, что пациент должен принимать витамины под контролем врача, который способен оценить определенные клинические проявления.
Российская газета 02:18
Культура
Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт
Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Футбол
Гнабри поиздевался в Twitter над «Тоттенхэмом»
Нападающий «Баварии» Серж Гнабри поиздевался над «Тоттенхэмом» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (7:2). Сам игрок оформил покер.
Спорт-Экспресс вчера в 18:06
Спорт
Чемпион России в прыжках с шестом дисквалифицирован из-за допинга
Чемпион России-2013 по прыжкам с шестом Антон Ивакин получил дисквалификацию на четыре года за нарушение антидопинговых правил, информирует официальный сайт РУСАДА.
Спорт-Экспресс вчера в 16:30
Транспорт
ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду
Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.
BFM.ru 06:11
Культура
Прощание с Марком Захаровым началось в театре «Ленком»
В «Ленкоме» началось прощание с художественным руководителем театра Марком Захаровым, который скончался 28 сентября в возрасте 85 лет.
RT на русском вчера в 03:24
Энергетика
Новак сообщил о фундаментальной роли «черных лебедей» на рынке нефти
Ситуация с ценами на нефть остается «почти стабильной», однако сами рынки находятся под давлением неопределенных факторов, чаще всего связанных с геополитикой, — «черных лебедей».
РБК 06:16
Наука
Фруктовые мухи-дрозофилы помогут победить старение
По словам ученых, смесь из трех препаратов позволила им значительно увеличить срок жизни мух-дрозофил.
Волга-Медиа вчера в 11:11
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались
Самая молодая миллиардерша в мире встречалась с музыкантом Трэвисом Скоттом с 2017 года. А в 2018-м у них уже родилась дочка Сторми.
Wday.ru 01:45
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета вчера в 13:40
Армия и оружие
Расчёты С-400 сбили гиперзвуковые цели в ходе стрельб под Астраханью
Расчёты С-400 сбили все гиперзвуковые ракеты-мишени «Фаворит РМ» в ходе стрельб в Астраханской области.
RT на русском 06:16
Общество
Больше половины россиян не хотят, чтобы их дети учились за рубежом
59 процентов россиян не хотят, чтобы их дети и внуки получали высшее образование за рубежом.
Российская газета 05:21
Политика
Сергею Чемезову присвоено звание Героя России
Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости вчера в 17:56
Наука
В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн
От шельфового ледника Эймери в Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн, сообщает Институт океанографии Скриппс.
РИА Новости вчера в 04:09
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Общество
В онкоцентре Блохина не подписали заявления об увольнении врачей
Сегодня сообщество «Альянс врачей» в Twitter сообщило, что сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии направляются к директору онкоцентра Ивану Стилиди, чтобы передать ему заявления о заявлении всех детских онкологов отделения трансплантации костного мозга.
Rambler News Service вчера в 11:46
Политика
На Украине расследуют массовую выдачу иностранных паспортов
Речь идет о выдаче венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям «западных и восточных областей» страны.
REGNUM 06:06
Спорт
Мария Ласицкене выиграла «золото» чемпионата мира в Дохе
Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене защитила титул и одержала победу на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе.
Российская газета 30 сентября в 15:49
Политика
В Кремле оценили подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
Москва позитивно относится к подписанию Украиной «формулы Штайнмайера» по Донбассу.
Lenta.ru 05:56
Кино
Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в фильме
Актриса Марина Орлова, известная как "муза Михаила Задорнова", сыграет певицу Юлию Началову в фильме о жизни преждевременно умершей звезды, сообщили СМИ.
Газета.Ru 06:23
Экономика
Деловая активность в России упала до десятилетнего минимума
Индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающих отраслях России в сентябре опустился до 46,3 п. – против 49,1 п. в августе, сообщила IHS Markit, компания, которая публикует эти индексы на основе опроса специалистов по закупкам в компаниях.
Ведомости вчера в 09:45
Общество
В Сибири планируют сократить более 300 сотрудников ГИБДД
В регионах Сибири планируют сократить штат ГИБДД на 340 рабочих мест.
REGNUM 00:47
Общество
В России к взысканию долгов могут привлечь частных судебных приставов
Представители бизнеса предлагают создать институт частных приставов, которые будут заниматься только решением коммерческих споров.
Gazeta.SPb 05:43