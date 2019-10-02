Армия и оружие
ИзвестияСША одобрили продажу Украине 150 ракет и двух комплексов Javelin
США одобрили продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму в $39 млн. Об этом 1 октября сообщило агентство Bloomberg. Конгресс после утверждения Госдепартамента одобрил поставку Украине 150 ракет и двух установок Javelin.
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Российская газета вчера в 19:26
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Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".
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Следствие задержало замгендиректора компании "Аэрофлот" Владимира Александрова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Газета.Ru вчера в 19:15
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Ученые доказали правоту Ницше
Исследователи проанализировали данные ученых, которые в начале своей карьеры подавали заявки на получение грантов R01 от Национального института здравоохранения (NIH).
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Российская газета вчера в 23:32
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Волкер и экс-посол США на Украине дадут показания в Конгрессе США
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