США одобрили продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму в $39 млн. Об этом 1 октября сообщило агентство Bloomberg. Конгресс после утверждения Госдепартамента одобрил поставку Украине 150 ракет и двух установок Javelin.

США одобрили продажу Украине 150 ракет и двух комплексов Javelin

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