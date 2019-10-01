Политика
ИзвестияСША одобрили продажу Украине 150 ракет и двух комплексов Javelin
США одобрили продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму в $39 млн. Об этом 1 октября сообщило агентство Bloomberg. Конгресс после утверждения Госдепартамента одобрил поставку Украине 150 ракет и двух установок Javelin.
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Гаджеты
Xiaomi отменила анонс смартфона Mi Mix 4
UfacityNews.ru 15:01
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Lenta.ru 21:13
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП в Якутии
В результате ДТП пострадали девять человек, их госпитализировали.
REGNUM 19:14
Гаджеты
Приложение WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Приложение для общения в Сети WhatsApp вскоре перестанет работать на старых версиях ОС различных смартфонов.
7 новостей вчера в 09:58
Недвижимость
Каждая четвертая новостройка в России оказалась в зоне риска
Новые правила работы на рынке новостроек действуют в России с 1 июля текущего года.
Lenta.ru 09:45
Космос
«Роскосмос» планирует создать многоразовый космический грузовик
Гендиректор Космокурса Павел Пушкин, когда-то работавший менеджером центра имени Хруничева, назвал Арго ответом на многоразовый транспортник Dragon компании SpaceX.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 07:12
Армия и оружие
Бессмертная классика: на Западе высоко оценили МиГ-31
По мнению журнала The National Interest, МиГ-31, несмотря на то, что это далеко не новый самолет с "архаичным" планером, прекрасно справляется со своей задачей и заслуживает самых высоких оценок.
Утро.ru 11:17
Политика
Журналист заявил о жестокости на курсах для военных репортеров
Сотрудник РИА «Новости» Святослав Павлов пожаловался в Следственный комитет на жестокое обращение во время курсов экстремальной журналистики «Бастион».
Радио Комсомольская правда 15:20
Армия и оружие
Одна из двух запущенных КНДР ракет достигла экономической зоны Японии
КНДР запустила две ракеты, одна из которых достигла экономической зоны Японии.
Известия 19:50
Политика
Пушков оценил слова Макрона о возвращении России в ПАСЕ
Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил, что география, история и культура России в основе своей европейские, и сейчас население нашей страны признает западный гуманизм.
Комсомольская правда 09:57
Футбол
Суд закрыл дело в отношении Месси по обвинению в мошенничестве
Национальная судебная коллегия Испании закрыла дело в отношении нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и его фонда по обвинениям в мошенничестве, отмывании средств и уклонении от налогов.
Sports.ru вчера в 18:12
Политика
Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года
Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Политика
Трамп назвал переворотом запуск процедуры импичмента
В США в последние дни разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.
ТАСС 19:58
Общество
Появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге
Ранее, 1 октября, синоптики предупредили, что на северо-запад России надвигается разрушительный ураган "Мортимер", который будет сопровождаться сильными ливнями и ветром с порывами 24 м / с. В Петербурге для предотвращения наводнения перекрыли затворы защитных сооружений.
Известия 15:48
Политика
Премьер Украины заявил об уничтожении железной дороги в стране
Премьер-министр Украины заявил об уничтожении железной дороги в стране. Своим мнением он поделился в эфире телеканала ICTV.
Деловое.ТВ 07:44
Футбол
«Манчестер Сити» и «Арсенал» интересуются Эдегором
За 20-летним норвежцем следят в «Манчестер Сити» и «Арсенале», утверждает Marca. Мадридский клуб готов расстаться с хавбеком.
Спорт-Экспресс 14:46
Экономика
В России уволенным чиновникам выплатят 5 млрд рублей
Ранее Министерство финансов анонсировало сокращение государственных служащих, связанное с реформой госаппарата.
RuNews24.ru 03:09
Футбол
Манчестер Юнайтед и Арсенал сыграли вничью
Завершился центральный матч 7-го тура английской Премьер-лиги.
Bethub.org вчера в 16:52
Футбол
Зинедин Зидан: «Ошибки допустили все. В том числе и я»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру вратаря Тибо Куртуа в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (2:2). — Результат плохой, но я доволен тем, как команда отреагировала на первый тайм.
Спорт-Экспресс 16:11
Общество
Бразильянку признали обладательницей самых красивых ягодиц в мире
Бразильская модель Playboy Сьюзи Кортез в рамках конкурса Miss BumBum 2019 была признана обладательницей самых красивых ягодиц, пишет Daily Mail.
Известия 16:07
Общество
Гороскоп на 1 октября: Раки, есть шанс неплохо подзаработать
День обещает быть насыщенным, постарайтесь сосредоточиться на своем выборе, пусть это и будет нелегко: слишком много дел, за которые можно взяться.
Primpress.ru вчера в 23:36
Политика
Украина и Донбасс подписали «формулу Штайнмайера»
1 октября в Минске на заседании Контактной группы по урегулированию делегация Украины подписала "формулу Штайнмайера", сообщает "Интерфакс".
Деловое.ТВ 11:31
Авто
Автопарк нижегородской транспортной компании «ИТЕКО» превысил две тысячи единиц
НИА Нижний Новгород вчера в 07:14
Культура
Михаил Галустян стал ведущим телеканала СТС
Вокруг ТВ 14:54
Здоровье
Хирургов из Читы отправляют вахтами работать в районы Забайкалья
В Забайкалье наблюдается «катастрофический отток медицинских работников», поэтому в в некоторые районы края хирургов приходится «мобилизовывать» вахтовым методом из Читы.
Московский Комсомолец Чита 02:33
Происшествия
Мужчину, который сжег молодую мать на севере Сахалина, заключили под стражу
Охинский городской суд с учетом поддержанного городской прокуратурой ходатайства следователя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца в отношении 28-летнего жителя районного центра, подозреваемого в убийстве.
АСТВ 20:55
Шоу-бизнес
Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин
25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru 05:16
Киберспорт
Bungie уточнила, что войдёт в бесплатную версию Destiny 2
3DNews вчера в 07:07