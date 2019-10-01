Политика

ИзвестияИзвестияСША одобрили продажу Украине 150 ракет и двух комплексов Javelin

США одобрили продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму в $39 млн. Об этом 1 октября сообщило агентство Bloomberg. Конгресс после утверждения Госдепартамента одобрил поставку Украине 150 ракет и двух установок Javelin.
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США одобрили продажу Украине 150 ракет и двух комплексов Javelin

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СМИ узнали об одобрении в США продажи Киеву комплексов Javelin на $39 млн

РБК17:38

Конгресс США предварительно одобрил продажу Украине дополнительных Javelin

Интерфакс16:46

Bloomberg: Госдеп одобрил поставку Украине Javelin

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РИА Новости19:48

СМИ: США одобрили продажу Украине комплексов «Джавелин» на 39 млн

РЕН ТВ15:02

Bloomberg: США одобрили продажу Украине 150 ракет и двух комплексов Javelin за $39 млн

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