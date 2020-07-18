Армия и оружие
РБКСША одобрили продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI
США одобрили продажу Украине патрульных катеров Mark VI. Об этом сообщил в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 14:37, Ашберн
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»
Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер 03:40
Кино
Вышел трейлер хоррора «Новые мутанты» с «Арьей Старк»
iReactor вчера в 06:07
Общество
Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»
Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
Армия и оружие
Крупный турецкий чиновник пообещал поддержать Азербайджан оружием
«Наша оборонная промышленность — от БПЛА, оружия, боеприпасов и ракет до опыта в электронных военных системах, технологиях, наши возможности всегда в распоряжении Азербайджана», — написал Демир.
ИА Красная Весна вчера в 13:02
Общество
Генсек ООН: половину богатств мира поделили между собой 26 человек
Нью-Йорк, США, 18 июля 2020, 18:16 — REGNUM Половину всех богатств мира присвоили себе 26 человек, сообщил 18 июля генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе публичной лекции.
REGNUM 11:16
Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM 11:07
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Наука
У побережья Калифорнии обнаружили «невидимых» глубоководных рыб
В Мексиканском заливе Атлантики и заливе Монтерей у калифорнийского побережья Тихого океана океанологи обнаружили 16 видов глубоководных рыб угольно-черного цвета.
Pravda.Ru вчера в 03:41
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия 12:01
Политика
Жириновский анонсировал указ Путина о новом хабаровском губернаторе
Кто займет кресло губернатора Хабаровского края — станет известно уже в понедельник.
BFM.ru 11:22
Футбол
У московского «Спартака» может появиться свой фарм-клуб в РПЛ
Ранее появилась информация, что один из топ-клубов чемпионата России по футболу может оказать финансовую поддержку «Химкам» в обмен на сотрудничество в части обмена игроками.
ИА Красная Весна вчера в 17:29
Экономика
Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань
Вести.Ru вчера в 05:24
Общество
Мишустин подписал постановление об учреждении Дня работника транспорта
Профессиональный праздник День работника транспорта учрежден в России.
Политическая Экспертиза 05:16
Финансы
Курс доллара повышается даже без снижения нефтяных цен
Курс доллара сегодня утром вырос на 5 копеек и составлял 71,59 рубля. Курс евро на открытии стал больше на 9 копеек и составлял 81,51 рубля.
Свободная Пресса вчера в 12:52
Шоу-бизнес
Подруга Ивана Телегина заявила об изменах Пелагеи до развода
Близкая подруга хоккеиста Ивана Телегина рассказала «Комсомольской правде» о том, что в интернете спортсмена хотят выставить плохим родителем, что является неправдой.
CT news 16 июля в 02:57
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
Культура
Киркоров стал лауреатом награды Президента Республики Беларусь
Российский певец Филипп Киркоров стал лауреатом награды Президента Республики Беларусь «Через искусство — к миру и взаимопониманию».
Культуромания 11:05
Культура
Более 155 тысяч человек посмотрели открытие «Горький fest»
Более 155 тысяч человек посмотрели трансляцию торжественной церемонии открытия IV фестиваля нового российского кино «Горький fest» на каналах ННТВ, «Волга» и «Время Н», а также в социальной сети ВКонтакте.
Время Н 07:23
Общество
В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной
В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.
РБК 08:13
Происшествия
Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве газа в КБР
RT на русском 13:02
Происшествия
Российские врачи бросили мужчину с эпилепсией
43-летнему мужчине в течение четырех часов дважды вызывали скорую.
Рамблер 13:27
Автоспорт
Квят оценил свой результат на квалификации Гран-при Венгрии
Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации третьего в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.
RT на русском 13:47
Здоровье
Мясников рассказал, кому полезно пить 3-4 чашки кофе в день
Доктор Мясников развенчал миф об опасности кофе и даже перечислил, кому полезно не ограничивать себя одной-двумя чашечками кофе в день.
Вести.Ru 08:49
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:49
Экономика
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM вчера в 14:57
Армия и оружие
В США объяснили массовое падение американских истребителей
По мнению экспертов, причинами участившихся аварий с американскими боевыми самолетами могли стать недостатки в обучении пилотов, проблемы технического обслуживания воздушных судов, а также сбои в программном обеспечении.
ПолитРоссия вчера в 03:19
Энергетика
Bloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть
Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 13:10
Политика
Ветераны попросили уволить Собчак с Первого канала
АБН вчера в 16:34