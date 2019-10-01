Политика

Газета.RuГазета.RuСША одобрили продажу Украине Javelin, узнали СМИ

Соединенные Штаты одобрили продажу Украине противотанковых комплексов Javelin, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечается, что Госдеп и конгресс США одобрили продажу 150 противотанковых ракет и двух ракетно-пусковых установок.
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