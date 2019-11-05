Политика

ИнтерфаксИнтерфаксСША официально начали выход из Парижского соглашения по климату

Трамп в 2017 году объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, что вызвало критику международного сообщества. Парижское соглашение обязывало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.
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США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения

Российская газетавчера в 16:20

В ООН получили уведомление США о выходе из соглашения по климату

RT на русскомвчера в 17:41

США официально объявили о выходе из Парижского соглашения по климату

Lenta.ruвчера в 16:34

США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения по климату

РБКвчера в 17:10

США выходят из Парижского соглашения

Газета.Ruвчера в 16:02

США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату

ТАССвчера в 15:42

В ООН получили уведомление США о выходе из Парижского соглашения

РИА Новостивчера в 17:13
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Кино

«Терминатор» стал лидером американского проката

Газета.Ru 03 ноября в 15:54
Политика

Украина заявила о готовности прекратить транзит газа с Россией

Глава министерства энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова к остановке транспортировки газа с Россией.
Lenta.ru вчера в 19:20
Общество

Найдены способы похудеть без физических упражнений

Диетологи дали советы по похудению людям, которые по каким-либо причинам не могут делать физические упражнения.
Lenta.ru вчера в 01:11
Шоу-бизнес

Пугачеву отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова

Дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в июле 2017 года повторно направили в суд Махачкалы.
Известия вчера в 23:52
Шоу-бизнес

Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме

Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
ФАН вчера в 06:35
Гаджеты

Apple предупредила об отключении старых iPhone и iPad от интернета

Владельцы старых смартфонов и планшетов компании Apple до 3 ноября должны были обновить свои устройства до самой последней прошивки.
Astera вчера в 13:20
Экономика

МВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики

Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой, как ожидается, станет самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 21:42
Футбол

«Эвертон» рассказал о травме Гомеша

На официальном сайте "Эвертона" появилось заявление о травме португальского полузащитника Андре Гомеша.
Soccer.ru вчера в 01:33
Политика

Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин освободил от должности нескольких сотрудников МВД, МЧС и Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 12:40
Общество

Сияющие Наоми Кэмпбелл и Сальма Хайек, воздушная Бри Ларсон и другие звезды на LACMA Art+Film Gala 2019

30-летняя актриса Бри Ларсон выбрала платье с черным лифом и воздушной белой юбкой. Яркий акцент создали блестящее сердце и розовый бант.
Passion.ru 03 ноября в 06:08
Автоспорт

Квят выразил несогласие со своим штрафом на Гран-при «Формулы-1» в США

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят возмутился решением стюардов наказать его за обгон мексиканца Серхио Переса из Racing Point на последнем круге Гран-при «Формулы-1» в США.
RT на русском 03 ноября в 18:04
Происшествия

Второклассницу унизили на чаепитии в новосибирской школе

ГТРК Новосибирск вчера в 19:59
Здоровье

Выяснено, сколько нужно двигаться, чтобы замедлить процессы старения

Доступное медицинское средство против старения мозга озвучили эксперты, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 07:55
Происшествия

Пожар на ферме в Саратовской области уничтожил 10 тысяч кроликов

BFM.ru вчера в 23:48
Игры

Стало известно время выхода Red Dead Redemption 2 в ПК-версии

Версия Red Dead Redemption 2 для консолей PlayStation 4 и Xbox One появилась в прошлом году.
Sputnik Литва вчера в 22:40
Музыка

Путин прибыл на концерт оркестра Мариинского театра в парк «Зарядье»

Пятый канал вчера в 14:37
Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru вчера в 13:22
Армия и оружие

В США назвали отстающую от России военную сферу

Подполковник отметил, что Россия и Китай не упустят шанса использовать в своих целях эти недостатки американских военных.
РБК вчера в 21:19
Шоу-бизнес

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию

Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Кино

Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года

Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.
Говорит Москва 03 ноября в 03:53
Здоровье

Астраханская область одной из первых выполнит поручение президента

Накануне же губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин совместно с министром здравоохранения и главами врачебных учреждений и организаций региона обсудили дальнейшую работу в этом направлении.
ГТРК Лотос 02 ноября в 05:33
Кино

Вышел второй тизер сериала «Новый папа» с Джоном Малковичем

Инфо24 вчера в 13:39
Политика

В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли

4 ноября МИД Украины направил России ноту, в которой потребовал вернуть задержанные в Керченском проливе украинские корабли.
Известия вчера в 18:09
Армия и оружие

Минобороны планирует вернуть понятие «военная тайна»

Минобороны намерено вернуть в российское законодательство понятие военной тайны, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:57
Общество

МВД проработает вопрос о штрафах за небольшое превышение скорости

"МВД России с участием заинтересованных органов государственной власти и организаций поручено дополнительно проработать вопрос о целесообразности применения мер административной ответственности за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину не менее 10 км/ч, но не более 20 км/ч", – сообщили в министерстве.
DP.RU вчера в 02:52
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru вчера в 06:55
Общество

В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги

Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформления налогового вычета на фитнес-услуги.
РИА Новости вчера в 19:01
Общество

Данные клиентов Альфа-банка оказались на черном рынке

В 11 из 13 договоров по кредитным картам имена отчества и первые буквы фамилий совпадали при попытке перевести деньги по номеру телефона, данные клиентов «АльфаСтрахования» не подтвердились, пишет РБК.
Коммерсантъ вчера в 23:33
Происшествия

В Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в суд направлено уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки.
REGNUM 02 ноября в 11:30
Кино

Фильм «Джокер» номинировали на 16 «Оскаров»

Выдвинула фильм Тодда Филлипса "Джокер" на 16 премий Американской киноакадемии. Об этом сообщается на сайте компании.
DP.RU вчера в 10:08
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