Политика
ИнтерфаксСША официально начали выход из Парижского соглашения по климату
Трамп в 2017 году объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, что вызвало критику международного сообщества. Парижское соглашение обязывало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.
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Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК 13:34
Хоккей
Американский хоккеист назвал тренера КХЛ «долбанутым»
Американский хоккеист Тим Стэплтон назвал тренера московского "Динамо" Владимира Крикунова долбанутым.
Газета.Ru 05:52
Авто
Индийский Renault Duster может появиться в России
Второе поколение Renault Duster уже несколько лет продаётся на европейском рынке, а вот когда полноценная новая генерация внедорожника появится на российском рынке, точных данных нет.
Профиль 10:11
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 13:22
Общество
Президент РФ подписал закон о защите обманутых дольщиков
Защита прав обманутых дольщиков Поправки, инициированные Председателем ГД Вячеславом Володиным и представителями всех фракций, уравнивают в правах на компенсацию дольщиков, вступивших в ЖСК, с остальными дольщиками.
Государственная Дума РФ 12:55
Шоу-бизнес
Лолита Милявская нежно поздравила с днем рождения дочь Еву
Певица Лолита Милявская нежно поздравила с днем рождения своего единственного ребенка - дочь Еву.
Аргументы недели 11:45
Политика
Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Гаджеты
Смарт-часы Xiaomi Watch будут втрое дешевле Apple Watch 5
Для сравнения, цена Apple Watch 5 на китайском рынке составляет 611 долларов, Samsung Galaxy Watch LTE подешевле — 355 долларов.
UfaTime.ru 11:05
Происшествия
СК завел дело после гибели двух детей в овраге в Приморье
Следственный комитет Приморского края возбудил уголовное дело после гибели двух детей, которые, по предварительной версии, утонули в овраге.
РБК 20:50
Футбол
Спартак — Арсенал (Тула) 0:1
Советский спорт 12:54
Политика
Песков рассказал о проблемах здравоохранения
Песков указал, что власти выделили огромные средства на развитие здравоохранения и сейчас идет речь о том, как их применить максимально эффективно.
Известия вчера в 14:20
Кино
Съемки новых «Фантастических тварей» перенесли
Съемки третьего фильма «Фантастические твари» перенесли на весну следующего года, сообщило издание Deadline.
Телеканал 360° 13:37
Общество
Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального
Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК 19:49
Гаджеты
Apple и Valve совместно разрабатывают AR-шлем
Инсайдеры сообщают о совместном проекте Apple и Valve. Компании сосредоточат усилия и создадут AR-шлем.
OAnews 09:09
Происшествия
В Аргентине зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7
Очаг залегал на глубине 110,3 км. Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у побережья Чили.
RT на русском вчера в 10:24
Политика
Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России
Ранее, 12 сентября, Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 граждан России и Украины, а также - против 44 юридических лиц, в первую очередь из ДНР и ЛНР.
Российская газета 12:47
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года
Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.
Говорит Москва вчера в 03:53
Политика
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
Украина сможет рассчитывать на получение кораблей, если признает, что допустила провокацию в Керченском проливе, заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.
РИА Новости 14:42
Армия и оружие
На вооружение Британии поступил новый противолодочный самолёт
Ореанда-Новости 12:40
Футбол
Балотелли покинул поле из-за расистских оскорблений
Спорт-Экспресс вчера в 12:17
Общество
Гендиректор McDonald’s уволен за роман с подчиненной
Гендиректор McDonald's Стив Истербрук уволен за роман с подчиненной.
Слово и Дело 02:53
Здоровье
Барнаульцев приглашают бесплатно проверить здоровье
Во вторник, 5 ноября, жители и гости Барнаула смогут пройти бесплатное обследование у специалистов краевого центра медицинской профилактики «Центр общественного здоровья».
Алтайская правда вчера в 21:55
Общество
Опрос ВЦИОМ выявил самых популярных разведчиков у россиян
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 октября 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.
РИА Новости 19:04
Политика
Путин вручил госнаграды в Кремле в День народного единства
Президент РФ Владимир Путин в День народного единства вручил в Кремле ордена Дружбы иностранным гражданам и премию за вклад в укрепление единства российской нации.
ФАН 07:01
Шоу-бизнес
Леонид Барац развелся со второй женой
«СтарХит» пытался дозвониться до супруги 48-летнего актера и узнать, что она думает по поводу измены мужа, но Анна Моисеева, законная жена комика, выключила телефон.
StarHit.ru 00:30
Происшествия
Вертолет с президентом Боливии совершил экстренную посадку
Вертолет, на борту которого находился президент Боливии Эво Моралес, совершил экстренную посадку в понедельник из-за механической неполадки, сообщает AFP со ссылкой на военных.
Коммерсантъ 19:22
Общество
В России введут налоговый вычет на фитнес
Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Газета.Ru 16:13
Спорт
Сергей Цивилев показал проект нового спорткомплекса в Новокузнецке
Комсомольская правда - Кемерово 02 ноября в 21:01
Футбол
Морьентес: «Через пару лет можем увидеть Головина в „Реале“»
Не исключаю, что через пару лет мы увидим его в команде калибра "Реала" или "Баварии", приводят слова Морьентеса "Известия".
Sport.ru 17:15