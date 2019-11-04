Политика
ИнтерфаксСША официально начали выход из Парижского соглашения по климату
Трамп в 2017 году объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, что вызвало критику международного сообщества. Парижское соглашение обязывало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.
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Политика
Столтенберг пообещал Украине вступление в НАТО
Генеральный секретарь НАТО пообещал, что организация поможет Украине модернизировать общество и усилить реформы, чтобы Киев мог ступить в альянс.
ФАН 19:08
Общество
Штормовое предупреждение о девятиметровых волнах объявлено на Камчатке
Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) во вторник объявило штормовое предупреждение о волнении на море высотой 8-9 метров в акваториях региона, которое ожидается в среду.
ТАСС 20:29
Общество
«Нафтогаз» подал новый иск против Газпрома
«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж заявление о защите и встречных исковых требованиях к Газпрому на сумму 12 млрд долларов, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Взгляд.ру 02 ноября в 10:32
Политика
Украина уцепилась за транзит российского газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко поставил знак равенства между запуском газопровода «Северный поток - 2» и прекращением транзита газа в Европу через территорию Украины.
Ридус 14:20
Наука
Для получения биоактивных молекул созданы новые катализаторы
Ученые рассказали, что во время синтеза к данным катализаторам присоединяются молекулы реагентов, энергия видимого света активирует в них реакционные центры, чтобы процесс смог двигаться в нужном направлении.
МедиаПоток вчера в 03:04
Космос
«Вояджер-2» спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство
Ранее за пределы гелиосферы выходил лишь один космический аппарат — "Вояджер-1", и данные с него помогли понять, что гелиосфера защищает Землю от примерно 70% межзвездной радиации.
РИА Новости 18:04
Общество
В японском Microsoft перешли на четырехдневную рабочую неделю
Японское отделение компании Microsoft в тестовом режиме ввело четырехдневную рабочую неделю, сообщает CNBC.
Газета.Ru 15:07
Армия и оружие
Сестра погибшего террориста аль-Багдади задержана в Сирии
Высокопоставленный представитель властей Турции сообщил журналистам о задержании в районе сирийского поселка Азаз Расмии Авад, которая является родной сестрой ликвидированного главаря ИГ (террористическая группировка, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Московский Комсомолец 18:50
Политика
ORSIS заявила о желании Еревана решить оружейный вопрос неофициально
Компания ORSIS получала от минобороны Армении неофициальные приглашения для урегулирования вопросов по несостоявшемуся контракту на поставку оружия.
Российская газета 21:15
Футбол
Дзюба отреагировал на сравнение с братьями Кличко
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба отреагировал на слова капитана "РБ Лейпцига" Вилли Орбана, назвавшего россиянина третьим братом Кличко, передает Sport24.
Газета.Ru 16:46
Общество
Главу McDonald’s уволили из-за служебного романа
Стив Истербрук покинул пост президента и генерального директора сети ресторанов быстрого питания McDonald's из-за романа с подчиненной.
Российская газета вчера в 19:58
Шоу-бизнес
Ланового не стали госпитализировать после прерванного спектакля
В феврале этого года спектакль "Посвящение Еве" с участием народного артиста СССР Василия Ланового не состоялся из-за плохого самочувствия 85-летнего актера.
Газета.Ru 11:03
Армия и оружие
Западный эксперт: Российский военный флот находится в аховом состоянии
Если бы Москва действительно построила каждый корабль, обещанный за последнее десятилетие, российский флот вышел бы на мировой уровень - замечает автор.
Военное обозрение 02:27
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики
Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой, как ожидается, станет самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 21:42
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Политика
Fyens Stiftestidende (Дания): жалобы могут задержать «Северный поток — 2» на долгие годы (Fyens Stiftestidende)
В среду 30 октября разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток — 2» в датских водах вызвало радость и облегчение в Москве и Берлине.
ИноСМИ 16:56
Происшествия
Замминистра культуры Удмуртии арестовали за крупную взятку
В Удмуртии в понедельник арестован заместитель министра культуры республики.
Вести.Ru 04:56
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 13:22
Экономика
В Грузии «индекс хачапури» достиг исторического максимума
В Грузии «индекс хачапури» — аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума.
Известия вчера в 21:12
Авто
ВИП-гараж: изучаем три сотни элитных авто, купленных свердловским чиновникам за бюджетный счет
Екатеринбург Онлайн 21:30
Финансы
Минфин рассказал о рекордном росте доходов бюджета от повышения НДС
Повышение ставки НДС с 2019 года принесет в бюджет более двух триллионов рублей, что является рекордным показателем роста доходов.
РИА Новости 21:36
Здоровье
Жительница Индии принимала опухоль весом 18 кг за беременность
Народные новости 19:38
Шоу-бизнес
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости 05:59
Политика
Путин вручил госнаграды в Кремле в День народного единства
Президент РФ Владимир Путин в День народного единства вручил в Кремле ордена Дружбы иностранным гражданам и премию за вклад в укрепление единства российской нации.
ФАН 07:01
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Происшествия
В Абакане насмерть сбили десятиклассницу
Вчера, 4 ноября, около шести часов вечера в Абакане на 411-ом км автодороги Р-257 «Енисей» (район квартала Молодежный) водитель автомобиля «Infinity FX35», женщина 1978 года рождения, сбила десятиклассницу.
Среда24 22:12
Армия и оружие
В США назвали отстающую от России военную сферу
Подполковник отметил, что Россия и Китай не упустят шанса использовать в своих целях эти недостатки американских военных.
РБК 21:19