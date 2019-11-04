Политика

ИнтерфаксИнтерфаксСША официально начали выход из Парижского соглашения по климату

Трамп в 2017 году объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, что вызвало критику международного сообщества. Парижское соглашение обязывало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.
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США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения по климату

РБК17:10

В ООН получили уведомление США о выходе из Парижского соглашения

РИА Новости17:13

США официально объявили о выходе из Парижского соглашения по климату

Lenta.ru16:34

США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения

Российская газета16:20

США выходят из Парижского соглашения

Газета.Ru16:02

США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату

ТАСС15:42

В ООН получили уведомление США о выходе из соглашения по климату

RT на русском17:41
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Политика

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Западный эксперт: Российский военный флот находится в аховом состоянии

Если бы Москва действительно построила каждый корабль, обещанный за последнее десятилетие, российский флот вышел бы на мировой уровень - замечает автор.
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Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
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В Грузии «индекс хачапури» достиг исторического максимума

В Грузии «индекс хачапури» — аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума.
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Подполковник отметил, что Россия и Китай не упустят шанса использовать в своих целях эти недостатки американских военных.
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Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США

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