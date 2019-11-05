Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ ООН получили уведомление США о выходе из Парижского соглашения

В ООН получили уведомление США о выходе из Парижского соглашения по климату, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. "Да, мы получили уведомление", - сказал Хак отвечая на соответствующий вопрос.
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В ООН получили уведомление США о выходе из Парижского соглашения

РИА Новости17:13

США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату

ТАСС15:42

В ООН получили уведомление США о выходе из соглашения по климату

RT на русском17:41

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Российская газета16:20

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Lenta.ru16:34

США выходят из Парижского соглашения

Газета.Ru16:02

США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения по климату

РБК17:10
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