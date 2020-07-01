Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСША ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса

США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса. Таким образом страны Евросоюза и Великобритания теперь ограничены в доступе к лекарству, пишет издание The Guardian.
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США скупили почти все запасы способного вылечить COVID-19 препарата

РБК13:01

ВОЗ начала проверку сообщений о скупке США всех запасов «Ремдесивира»

Известия13:49

СМИ сообщили, что США скупили 90% запаса препарата от COVID-19

РИА Новости09:53

США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса

Lenta.ru10:34

ВОЗ выясняет, действительно ли США выкупили все запасы «Ремдесивира»

ТАСС13:07

Американцы скупили весь глобальный запас лекарства от COVID-19

Российская газета07:48

Трамп скупил практически все мировые запасы препарата Ремдесивир от коронавируса

Комсомольская правда07:00
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Энергетика

Биржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.
РБК вчера в 15:07
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Политика

В США около 1,7 тысячи проголосовали по поправкам в Конституцию России

Около 1,7 тысячи избирателей проголосовали в США по поправкам в Конституцию РФ, сообщили РИА Новости в российских диппредставительствах.
РИА Новости 22:19
Политика

Мэр Якутска проголосовала против поправок

Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
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Общество

ЦИК: 78,93% жителей Алтайского края поддержали поправки в Конституцию

ЦИК опубликовал первые данные по голосованию в Алтайском крае по итогам обработки 242 бюллетеней. 78,93 процентов из них с отметкой "за".
Алтапресс 12:19
Авто

Hyundai построит в России завод по производству двигателей

В Санкт-Петербурге началось строительство российского завода по производству двигателей компании Hyundai WIA.
Известия вчера в 07:13
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Шоу-бизнес

Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус

Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40
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Политика

Посольство РФ направило в Госдеп ноту после публикаций о талибах

Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в американские правоохранительные органы, а также в Госдеп с требованием расследовать случаи угроз дипломатам из России после публикаций в New York Times информации о якобы связи российский властей с одной из крупнейших международных террористических организаций "Талибан" (запрещена в РФ).
Газета.Ru вчера в 15:24
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Политика

ЦИК обработал 99% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию

К 5:00 мск ЦИК обработал 99,65% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 22:18
Общество

Предварительные итоги общероссийского голосования в Свердловской области

В Свердловской области подведены предварительные итоги общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.
Тагильский рабочий 21:23
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Общество

В центре Москвы началась акция противников поправок в Конституцию

РБК 13:26
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Армия и оружие

В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что спасти ядерную сделку можно только при условии возвращения всех сторон к СВПД.
REGNUM 01:56
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Культура

Скульптор описал символическое значение Ржевского мемориала

«Памятник явно перекликается с известным стихотворением Расула Гамзатова «Журавли» и песней Яна Френкеля на эти стихи», – сказал газете ВЗГЛЯД скульптор Салават Щербаков, комментируя открытие мемориала Советскому солдату во Ржеве.
Взгляд.ру 06:05
Футбол

Гвардиола прокомментировал переход Сане в «Баварию»

Есть маленькие нюансы, но, похоже, Сане переходит в «Баварию». Мы желаем ему всего хорошего и благодарим за годы, проведенные вместе.
Все про Спорт ру 14:40
Политика

Пока корректировки в Конституцию поддерживают более 70% голосовавших

Как следует из уже обработанных бюллетеней, за поправки в Конституцию проголосовали 70,7% жителей региона, против — 28,2%. Явка на момент подготовки материала еще подсчитана не была.
Infopro54 12:19
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Футбол

«Челси» представил домашнюю форму на следующий сезон

Лондонский футбольный клуб «Челси» презентовал домашнюю форму на сезон-2020/2021. Фото опубликованы на сайте английского клуба.
RT на русском 05:59
Происшествия

Младший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим

Накануне.Ru вчера в 06:36
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Экономика

Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов»

Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов».
Lenta.ru 21:00
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Политика

В Приморье 78,86% избирателей проголосовали за поправки к Конституции

В Приморском крае поправки к Конституции РФ поддержали 78,86% избирателей, против проголосовали 20,24%, 1 июля сообщает онлайн-трансляция из информцентра ЦИК.
ИА Красная Весна 15:54
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Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
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Космос

Потоки нейтрино расскажут о приближающейся вспышке сверхновой

Недавнее исследование, посвященное изучению нейтрино, предваряющих вспышку сверхновой – крохотных частиц, наличие которых очень тяжело зафиксировать – помогло ученым стать на один шаг ближе к разгадке тайн последних этапов эволюции звезд.
AstroNews.ru 09:09
Политика

Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления

Причиной отставки Смолий назвал оказание "в течение длительного времени систематического политического давления на Национальный банк Украины".
ТАСС 14:38
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Наука

Устройства для общения людей и животных разрабатывают в Японии

Live24 12:53
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Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
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Авто

Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%

МонаВиста 12:10
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Общество

С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей

С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 05:40
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Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости 19:50
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Политика

Омичи стали лидерами по числу проголосовавших против поправок в Конституцию

В Алтайском крае за поправки к Основному закону страны проголосовали 71,91%, против — 26,86%.
БК55 22:18
Игры

Выход Crysis Remastered перенесли из-за утечки в Сеть трейлера

Дату выпуска игры Crysis Remastered перенесли после утечки трейлера в Сеть.
Известия 21:01
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Технологии

Эксперты рассказали об опасностях использования пиратских программ

Университет Карнеги Меллон в своем исследовании рассказал, что примерно один из трех сайтов для скачивания пиратских копий программ содержит вредоносное ПО, напомнил технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков.
Известия 22:07
Политика

Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией

В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
Lenta.ru 09:44
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