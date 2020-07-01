Коронавирус
Lenta.ruСША ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса. Таким образом страны Евросоюза и Великобритания теперь ограничены в доступе к лекарству, пишет издание The Guardian.
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Трамп скупил практически все мировые запасы препарата Ремдесивир от коронавируса
Комсомольская правда07:00
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К 5:00 мск ЦИК обработал 99,65% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию.
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Тагильский рабочий 21:23
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В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия
Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что спасти ядерную сделку можно только при условии возвращения всех сторон к СВПД.
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«Памятник явно перекликается с известным стихотворением Расула Гамзатова «Журавли» и песней Яна Френкеля на эти стихи», – сказал газете ВЗГЛЯД скульптор Салават Щербаков, комментируя открытие мемориала Советскому солдату во Ржеве.
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Есть маленькие нюансы, но, похоже, Сане переходит в «Баварию». Мы желаем ему всего хорошего и благодарим за годы, проведенные вместе.
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Как следует из уже обработанных бюллетеней, за поправки в Конституцию проголосовали 70,7% жителей региона, против — 28,2%. Явка на момент подготовки материала еще подсчитана не была.
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«Челси» представил домашнюю форму на следующий сезон
Лондонский футбольный клуб «Челси» презентовал домашнюю форму на сезон-2020/2021. Фото опубликованы на сайте английского клуба.
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Накануне.Ru вчера в 06:36
Экономика
Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов»
Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов».
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Политика
В Приморье 78,86% избирателей проголосовали за поправки к Конституции
В Приморском крае поправки к Конституции РФ поддержали 78,86% избирателей, против проголосовали 20,24%, 1 июля сообщает онлайн-трансляция из информцентра ЦИК.
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Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
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Причиной отставки Смолий назвал оказание "в течение длительного времени систематического политического давления на Национальный банк Украины".
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Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
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Авто
Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%
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Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
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Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости 19:50
Политика
Омичи стали лидерами по числу проголосовавших против поправок в Конституцию
В Алтайском крае за поправки к Основному закону страны проголосовали 71,91%, против — 26,86%.
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Выход Crysis Remastered перенесли из-за утечки в Сеть трейлера
Дату выпуска игры Crysis Remastered перенесли после утечки трейлера в Сеть.
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Технологии
Эксперты рассказали об опасностях использования пиратских программ
Университет Карнеги Меллон в своем исследовании рассказал, что примерно один из трех сайтов для скачивания пиратских копий программ содержит вредоносное ПО, напомнил технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков.
Известия 22:07
Политика
Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией
В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
Lenta.ru 09:44