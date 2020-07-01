Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСША ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса

США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса. Таким образом страны Евросоюза и Великобритания теперь ограничены в доступе к лекарству, пишет издание The Guardian.
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США скупили почти все мировые запасы препарата ремдесивир

Коммерсантъ09:52

ВОЗ начала проверку сообщений о скупке США всех запасов «Ремдесивира»

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ВОЗ выясняет, действительно ли США выкупили все запасы «Ремдесивира»

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Американцы скупили весь глобальный запас лекарства от COVID-19

Российская газета07:48

Трамп скупил практически все мировые запасы препарата Ремдесивир от коронавируса

Комсомольская правда07:00
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СПЧ: Подорвать легитимность голосования по поправкам не удалось

Соучредитель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод подчеркнул, что голосование завершилось без проблем.
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В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
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Общество

Автознак «Инвалид» утрачивает статус

Как пояснили в минтруде, теперь вместо знака "Инвалид" будет выступать запись в Федеральном реестре инвалидов об используемом транспортном средстве.
Российская газета 29 июня в 11:50
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Происшествия

Полицейские Сиэтла проводят разгон протестующих в «автономной зоне»

Сотрудники полиции в Сиэтле проводят разгон протестующих "автономной зоны Капитолийского холма".
Газета.Ru 10:21
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Кино

Появился трейлер нового фильма Дэвида Эйра «Выбивая долги»

В сети появился трейлер нового фильма Дэвида Эйра («Отряд самоубийц») под названием «Выбивая долги».
Игромания.ру 13:18
Политика

Завершилось общероссийское голосование по конституционным поправкам

Завершилось общероссийское голосование по конституционным поправкам - в 21:00 по мск закрылись участки в Калининградской области, самой западной точке.
Газета.Ru 14:14
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Политика

Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски

Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин.
REGNUM 09:13
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Политика

Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления

Глава национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий подал в отставку по причине оказываемого на него политического давления.
ТАСС 14:38
Здоровье

Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака

Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1».
Evo-rus.com вчера в 14:36
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Здоровье

С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог

Врач-иммунолог Михаил Костинов сообщил, какова будет ситуация с коронавирусом с первого сентября.
ToDay News Ufa 04:26
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Общество

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 10:52
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Армия и оружие

Россия начала серийное производство конкурента АК-12

В России начали серийное производство автомата А-545 (индекс 6П67).
Российская газета 04:14
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Политика

Опубликованы результаты онлайн-голосования по поправкам

Появились результаты онлайн-голосования по поправкам в Конституцию России.
Lenta.ru 14:15
Политика

Политолог прокомментировал голосование по поправкам к Конституции

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков прокомментировал в беседе RT завершение голосования по поправкам к Конституции России.
RT на русском 14:21
Политика

В США предложили ввести санкции против России за «сговор» с талибами

Сенатор от Демократической партии США Боб Менендес внёс поправки в оборонный бюджет, предусматривающие санкции против России в случае подтверждения Нацразведкой данных о якобы причастности российской стороны к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане.
RT на русском 14:32
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Политика

Помпео заявил, что США надо чаще взаимодействовать с Россией

"Считаю, для США совершенно важно и уместно продолжать вести диалог с россиянами, - подчеркнул госсекретарь, - чтобы убедить их изменить некоторую их деятельность, не соответствующую тому, что США надо сделать для сохранения безопасности и свободы собственного народа".
ТАСС 11:43
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Кино

Режиссер Кристофер Нолан запрещает актерам сидеть на съемках

Pravda.Ru вчера в 08:14
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Политика

Суд в Киеве решает вопрос об аресте Порошенко

Суд в Киеве решает вопрос о мере пресечения для Петра Порошенко. По словам экс-президента, в отношении него возбудили уже 24 уголовных дела.
BFM.ru 10:27
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Армия и оружие

В США возникла паника из-за появления у РФ ослепляющего оружия

Военные специалисты армии США очень эмоционально отнеслись к появлению у Российской Федерации современного устройства для создания визуально-оптических помех «Филин».
ИнфоСМИ 06:33
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Общество

Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров

Известия вчера в 17:03
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Игры

Опубликован трейлер игры Crysis Remastered

Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv 07:21
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Общество

На онлайн-голосовании в Москве поправки поддержали 62%

В Москве на электронном голосовании поправки к Конституции поддержали 62,33% (601 096), в Нижегородской области — 59,69% (75 073) .
Коммерсантъ 14:12
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Общество

В США начнут писать слово «черный» с заглавной буквы

На сайте издания сообщается, что теперь при описании «людей и культур африканского происхождения» будет использоваться слово «черный», написанное исключительно с заглавной буквы.
Русская Планета 08:56
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Гаджеты

Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки

Эксперт полагает, что тем самым Apple сможет не менять цену на смартфон.
Evo-rus.com вчера в 08:29
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Армия и оружие

ФСВТС указала на невозможность реэкспорта С-400 без согласия России

Анкара не сможет продать Вашингтону российские С-400 без согласия Москвы, заявила РИА Новости во вторник официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева.
РИА Новости вчера в 12:56
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Авто

Hyundai построит в России завод по производству двигателей

В Санкт-Петербурге началось строительство российского завода по производству двигателей компании Hyundai WIA.
Известия вчера в 07:13
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Футбол

«О еврокубках пока не думаем. У нас же белочки по стадиону не бегают». Глушаков — о победе над «Арсеналом» и перспективах «Ахмата»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал гостевую победу над «Арсеналом» (3:1) в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России.
Спорт-Экспресс 13:37
Футбол

«Барселона» уволила главного тренера

«Барселона» на официальном сайте объявила об увольнении главного тренера Светислава Пешича.
Чемпионат 14:32
Политика

В Крым прибыла делегация европейских депутатов

Иностранные политики пробудут в Крыму до 2 июля включительно, во главе делегации — депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам, президент ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани.
Известия вчера в 15:38
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Футбол

Пресс-атташе «Оренбурга» заявил о том, что не знает, где команда заразилась COVID-19

Пресс-атташе футбольного клуба "Оренбург" Алексей Сорокин заявил, что не знает, где команда заразилась COVID-19.
Газета.Ru 14:41
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