США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса. Таким образом страны Евросоюза и Великобритания теперь ограничены в доступе к лекарству, пишет издание The Guardian.

США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса

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