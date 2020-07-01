Коронавирус
Lenta.ruСША ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса. Таким образом страны Евросоюза и Великобритания теперь ограничены в доступе к лекарству, пишет издание The Guardian.
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Трамп скупил практически все мировые запасы препарата Ремдесивир от коронавируса
Комсомольская правда07:00
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Опубликованы результаты онлайн-голосования по поправкам
Появились результаты онлайн-голосования по поправкам в Конституцию России.
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Помпео заявил, что США надо чаще взаимодействовать с Россией
"Считаю, для США совершенно важно и уместно продолжать вести диалог с россиянами, - подчеркнул госсекретарь, - чтобы убедить их изменить некоторую их деятельность, не соответствующую тому, что США надо сделать для сохранения безопасности и свободы собственного народа".
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В США возникла паника из-за появления у РФ ослепляющего оружия
Военные специалисты армии США очень эмоционально отнеслись к появлению у Российской Федерации современного устройства для создания визуально-оптических помех «Филин».
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В Санкт-Петербурге началось строительство российского завода по производству двигателей компании Hyundai WIA.
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«О еврокубках пока не думаем. У нас же белочки по стадиону не бегают». Глушаков — о победе над «Арсеналом» и перспективах «Ахмата»
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал гостевую победу над «Арсеналом» (3:1) в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России.
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«Барселона» на официальном сайте объявила об увольнении главного тренера Светислава Пешича.
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