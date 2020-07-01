Коронавирус
Lenta.ruСША ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса. Таким образом страны Евросоюза и Великобритания теперь ограничены в доступе к лекарству, пишет издание The Guardian.
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Трамп скупил практически все мировые запасы препарата Ремдесивир от коронавируса
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