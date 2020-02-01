Политика

КоммерсантъКоммерсантъСША ограничили въезд гражданам шести стран

США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
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В отношении граждан шести государств ввели ограничения на поездки в США

ТАСС16:11

США ввели ограничения на въезд в отношении граждан шести стран

РБК16:29

США ограничат поездки в страну граждан Киргизии и пяти других государств

Российская газета16:19

США ограничили въезд гражданам шести стран

Коммерсантъ16:43

США ввели ограничения на въезд в отношении граждан шести стран

Известия17:08

США вводят ограничения на въезд в страну гражданам шести стран

REGNUM15:58

США ввели ограничения на въезд в страну для граждан шести стран, включая Киргизию

Эхо Москвы18:08
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Официально: ограничения на поездки и эмиграцию в США белорусов не коснутся

КП - Беларусь17:09
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 23:21, Ашберн
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Состояние находящегося в Забайкальском крае гражданина Китая, у которого выявили коронавирус нового типа, улучшается.
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За возвращение России в ПАСЕ проголосовала представительница Украины

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Сегодня стало известно, что министерство спорта приостановило аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики до 1 марта.
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Аксенов назвал глупостью поступок чиновниц в Керчи

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал глупостью поступок чиновниц, которые в шубах навестили керченских блокадников и вручили им похожие на батоны пироги с мясом.
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Брошенных отцом в Шереметьево детей доставили в Хабаровск

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В Екатеринбурге горит четырехэтажное здание

Пожар площадью 500 кв. м произошел в неэксплуатируемом четырехэтажном здании в Екатеринбурге.
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Алексей Панин: «Помню, как Гарик Харламов передо мной прыгал»

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Ученые впервые показали размножение коронавируса на фото

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Космос

Обнаружено предсказанное Эйнштейном искривление пространства-времени

Международная команда астрофизиков во главе с австралийским профессором Мэтью Бейлсом из Суинбернского технологического университета зафиксировала редкое, предсказанное Альбертом Эйнштейном явление, при котором вращение небесного тела как бы закручивает пространство и время.
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К счастью, в России до сих пор не было зарегистрировано ни одного случая заболевания, принимаются серьезные меры по недопущению проникновения китайского коронавируса в нашу страну.
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Общество

Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам

Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
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Четырехдневная рабочая неделя ожидает россиян в феврале

В ведомстве уточнили, что увеличенные выходные продлятся с 22 по 24 число. А рабочая неделя выпадает с 25 по 28 февраля.
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Политика

В России ответили на требования Польши выплатить репарации

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на слова замглавы польского дипломатического ведомства Павла Яблоньского о том, что его страна имеет безоговорочное право на репарации от Москвы за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
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Армия и оружие

Новый корабль ВМС Украины прошел очередную проверку

Проверку ходовой части прошел новый корабль ВМС Украины, сообщает 31 января Минообороны Украины на своем официальном сайте.
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Объявлена дата голосования по импичменту Трампа

Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru 20:16
Общество

Верховный суд отказался пересматривать приговор Константину Котову

Обращение было подано в связи с определением Конституционного суда, который потребовал пересмотреть приговор, вынесенный Котову Тверским судом в сентябре прошлого года.
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Армия и оружие

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы из Газы

Израильские самолеты нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел израильской территории, сообщила пресс-служба израильской армии.
РИА Новости 22:57
Общество

Памятник «Алеша» осквернили в Болгарии

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США предсказали «газовый армагеддон»

США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.
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Польша купила у США истребители F-35

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.
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Sony PlayStation 5 окажется мощнее Xbox Series X

Ридус вчера в 08:24
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Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".
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В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости

Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
РИА Новости 01:08
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