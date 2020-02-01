Политика
КоммерсантъСША ограничили въезд гражданам шести стран
США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 23:21, Ашберн
Гаджеты
Европарламент проголосовал за единый разъём для зарядки гаджетов
Депутаты Европарламента проголосовали за введение единого разъема для зарядки гаджетов на территории Европейского союза.
Общество
Власти Забайкалья рассказали о состоянии больного коронавирусом
Состояние находящегося в Забайкальском крае гражданина Китая, у которого выявили коронавирус нового типа, улучшается.
Хоккей
Овечкин догнал Мессье в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в матче против "Оттавы" забросил 694-ю в карьере шайбу и догнал занимающего восьмое место в истории НХЛ легендарного нападающего Марка Мессье.
Политика
За возвращение России в ПАСЕ проголосовала представительница Украины
Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Юлия Левочкина поддержала восстановление полномочий российской делегации, передает «Европейская правда».
Общество
В России вступили в силу новые правила увольнения
Новые стандарты Минтруда РФ относительно увольнений вступили в силу с 1 февраля.
Общество
Генконсульство Финляндии рассказало, как получить визу на пять лет
С 3 февраля для петербуржцев упрощаются правила получения шенгенской визы на пять лет — Генконсульство Финляндии в Петербурге рассказало об основных моментах ее выдачи.
Здоровье
Окружение зараженной студентки в Тюмени проверили на коронавирус
Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что по результатам обследования у студентов, с которыми контактировала заразившаяся студентка из Китая, коронавирус не обнаружен.
Происшествия
«Фонтанка» узнала личность пропавшего при обрушении комплекса рабочего
Рабочим, который пропал при обрушении здания СКК «Петербургский», может быть 29-летний Матвей Кучеров.
Спорт
Министр спорта назвал лишение ВФЛА аккредитации беспрецедентным
Сегодня стало известно, что министерство спорта приостановило аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики до 1 марта.
Общество
Аксенов назвал глупостью поступок чиновниц в Керчи
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал глупостью поступок чиновниц, которые в шубах навестили керченских блокадников и вручили им похожие на батоны пироги с мясом.
Происшествия
В Екатеринбурге горит четырехэтажное здание
Пожар площадью 500 кв. м произошел в неэксплуатируемом четырехэтажном здании в Екатеринбурге.
Шоу-бизнес
Алексей Панин: «Помню, как Гарик Харламов передо мной прыгал»
Актер Алексей Панин признался, что ему не нравятся шутки о своем образе жизни, хотя у него самого чувство юмора наличествует.
Космос
Обнаружено предсказанное Эйнштейном искривление пространства-времени
Международная команда астрофизиков во главе с австралийским профессором Мэтью Бейлсом из Суинбернского технологического университета зафиксировала редкое, предсказанное Альбертом Эйнштейном явление, при котором вращение небесного тела как бы закручивает пространство и время.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от коронавируса
К счастью, в России до сих пор не было зарегистрировано ни одного случая заболевания, принимаются серьезные меры по недопущению проникновения китайского коронавируса в нашу страну.
Общество
Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам
Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Происшествия
Внедорожник попытался прорваться в резиденцию Трампа во Флориде
Общество
Четырехдневная рабочая неделя ожидает россиян в феврале
В ведомстве уточнили, что увеличенные выходные продлятся с 22 по 24 число. А рабочая неделя выпадает с 25 по 28 февраля.
Политика
В России ответили на требования Польши выплатить репарации
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на слова замглавы польского дипломатического ведомства Павла Яблоньского о том, что его страна имеет безоговорочное право на репарации от Москвы за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Армия и оружие
Новый корабль ВМС Украины прошел очередную проверку
Проверку ходовой части прошел новый корабль ВМС Украины, сообщает 31 января Минообороны Украины на своем официальном сайте.
Политика
Объявлена дата голосования по импичменту Трампа
Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Общество
Верховный суд отказался пересматривать приговор Константину Котову
Обращение было подано в связи с определением Конституционного суда, который потребовал пересмотреть приговор, вынесенный Котову Тверским судом в сентябре прошлого года.
Армия и оружие
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы из Газы
Израильские самолеты нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел израильской территории, сообщила пресс-служба израильской армии.
Общество
Памятник «Алеша» осквернили в Болгарии
Энергетика
США предсказали «газовый армагеддон»
США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.
Армия и оружие
Польша купила у США истребители F-35
Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.
Игры
Sony PlayStation 5 окажется мощнее Xbox Series X
Политика
Госдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине
Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".
Общество
В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости
Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.