Энергетика

Lenta.ruLenta.ruСША оказались на пороге рекордного обрушения добычи нефти

Из-за особенности технологии компаниям требуется постоянно бурить новые скважины, поскольку они быстро истощаются. Это является слабым местом сланцевой промышленности. Производители оказались на пороге краха из-за обрушения спроса на сырье и, как следствие, падения цен.
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США оказались на пороге рекордного обрушения добычи нефти

Lenta.ru07:50

Аналитики WSJ предрекли компаниям по добыче сланцевой нефти в США годы восстановления

Народные новости01:12

Коронавирус грозит остановить сланцевый бум в США

Вести.Ru03:03

FT: в США 17 компаний по добыче сланцевой нефти подали на банкротство

ТАСС08:17

Добывающие сланцевую нефть компании не скоро восстановятся

Российская газетавчера в 22:11

WSJ допускает, что индустрия сланцевой нефти в США не возродится

РЕН ТВвчера в 20:25

Добыча сланцевой нефти в США по итогам 2020 года упадет более чем на треть

REGNUMвчера в 15:25
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Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 08:41, Ашберн
Политика

Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
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Общество

ВЦИОМ: Более 60% россиян планируют провести летний отдых дома

11% планируют отдыхать в другом городе или селе, более 60% россиян планируют провести летний отдых дома и 30% - на даче.
Агентство Москва 07:02
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Политика

Лукашенко из-за коронавируса стал суеверным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко из-за эпидемии коронавируса стал суеверным.
Утро.ru 08:37
Общество

Минюст пересмотрел взгляды на «Помощника Москвы»

В апреле 2020 года Минюст предложил обозначить в новом КоАП правило, согласно которому автоматическая фиксация нарушений применяется только без «непосредственного воздействия человека» на «техническое устройство».
Коммерсантъ вчера в 17:52
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Хоккей

Гатиятулин сформировал тренерский штаб «Трактора»

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин сформировал тренерский штаб команды на предстоящий сезон КХЛ, сообщается на сайте челябинского хоккейного клуба.
РИА Новости 08:22
Происшествия

В Мурманской области обнаружили труп ребенка

REGNUM 08:13
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Происшествия

Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование

В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
RT на русском 08:07
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Гаджеты

Xiaomi представила умный замок Smart Lock E

На платформе коллективного финансирования Xiaomi представлен умный замок под названием Smart Lock E, который пока можно приобрести за 126 долларов, а позже его стоимость возрастет до 140 у.е. Умный замок Xiaomi Smart Lock E включает в себя шесть способов разблокировки, в том числе дактилоскоп, пароль, временный пароль, Bluetooth, Homekit и аварийный ключ.
Anonsens 07:52
Общество

В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

Администрация Липецкой области после публикаций в СМИ пояснила, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в интернет аудиозаписи не вели речи о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах.
РИА Новости 06:55
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Политика

Боррель призвал к сбалансированным отношениям ЕС и России

В отношениях с Россией необходим баланс между санкционной политикой и сотрудничеством в вопросах, представляющих интерес для Евросоюза, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости 07:26
Общество

Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии

Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
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Шоу-бизнес

Сюткин прокомментировал спор Пригожина и Шнурова: «Всем тяжело»

Певец Валерий Сюткин заявил, что придерживается нейтральной позиции по теме спора между продюсером Иосифом Пригожиным и музыкантом Сергеем Шнуровым.
Московский Комсомолец 08:07
Общество

Берлин предложил взять на лечение пациентов с коронавирусом из Москвы

Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер выступил с предложением принять пациентов из Москвы для лечения от коронавирусной инфекции.
Вечерняя Москва вчера в 17:17
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
1,1K
Экономика

Правительство России выделило 100 млрд рублей на поддержку регионов

Москва, 24 мая 2020, 09:59 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов, сообщили 24 мая в пресс-службе правительства.
REGNUM вчера в 02:59
1,5K
Здоровье

В Минздраве напомнили о пользе применения йодированной соли

Использование йодированной соли может сократить число операций на щитовидной железе на 30-40%, сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.
РИА Новости 07:55
Общество

Из перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет

REGNUM 01:48
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Общество

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
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Здоровье

Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом

Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 23 мая в 02:01
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Футбол

Семин: «Возвращение в „Локомотив“ в 2009 году было поспешным решением»

По окончании сезона Семин вернулся в "Локомотив", где спустя год с небольшим из-за конфликта с на тот момент президентом клуба Ольгой Смородской был снят с должности, в результате чего вновь заключил контракт с киевским "Динамо".
Sport24.ru 05:20
Здоровье

Свердловская область вошла в топ регионов по поддержке семей в период пандемии

В топ-3 регионов по поддержке семей и детей, направленных на снижение негативных последствий пандемии, на первом месте расположилась Свердловская область.
ТагилСити.ру 06:30
Общество

Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу

Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости вчера в 13:12
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Экономика

Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян

Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости 08:27
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Авто

В Сети вспомнили ВАЗ-21079 с 140-сильным двигателем

140-сильная «семерка» была способна разогнаться от 0 до 100 км/ч менее чем за 9 секунд, а ее максимальная скорость составляла 180 км/ч.
SpeedMe вчера в 23:06
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Армия и оружие

Около 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера покинули запад Ливии

Lenta.ru 04:20
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Культура

Netflix продлил испанский веб-сериал «Элита»

Решение о съемках четвертого сезона испанского сериала «Элита» приняла компания Netflix, 22 мая сообщает издание Variety.
ИА Красная Весна вчера в 05:13
Происшествия

В Волгограде задержали зампрокурора

Заместителя прокурора Волгограда задержали по подозрению в покушении на получение взятки в значительном размере, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости 08:26
3
Общество

Воздух в России рекордно загрязнился

Lenta.ru 05:01
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Происшествия

Федерация тенниса Грузии высказалась об инциденте с Басилашвили

Федерация тенниса Грузии высказалась об инциденте с Николозом Басилашвили, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:50
4
Общество

В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии

«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
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