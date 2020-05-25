Энергетика
Lenta.ruСША оказались на пороге рекордного обрушения добычи нефти
Из-за особенности технологии компаниям требуется постоянно бурить новые скважины, поскольку они быстро истощаются. Это является слабым местом сланцевой промышленности. Производители оказались на пороге краха из-за обрушения спроса на сырье и, как следствие, падения цен.
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Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Общество
Попова: Масочный режим в стране придется соблюдать в ближайшие один-два месяца
Глава Роспотребнадзора добавила, что планируя отпуск надо исходить из того, что риск заражения коронавирусом остается.
Эхо Москвы 10:02
Общество
С 1 июня в России начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
С 1 июня в России начнет восстанавливаться работа туристических объектов, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Коммерсантъ 10:06
Общество
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
Армия и оружие
В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии
Зону боевых действий на западе Ливии покинули более 1,5 тыс. наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил ПНС Ливии, полковника Мухаммеда Кунуну.
Газета.Ru 09:50
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
Происшествия
Ураган на Урале: есть пострадавшие
Стихия обрушилась на Средний Урал ближе к вечеру 25 мая.
REGNUM 10:03
Происшествия
Пензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование
По версии следствия, 30 апреля 2019 года министр в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал свою знакомую с применением действий насильственного характера.
Российская газета 08:22
Политика
Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций.
РИА Новости 07:04
Здоровье
Смертность от коронавируса увеличил популярный препарат
В журнале The Lancet опубликовали исследование, в котором приводятся данные масштабного анализа противомалярийного средства – гидроксихлорохина.
Live24 09:39
Общество
Российские авиакомпании снизили цены на билеты
Российские авиакомпании резко снизили цены на билеты на рейсы, вылетающие из Москвы в другие города страны и обратно в июне, сообщают «Ведомости».
РБК 09:35
Общество
ФСИН назвала число заразившихся коронавирусом в России заключенных
14 мая ведомство сообщало, что инфекцию лабораторно подтвердили у 617 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 145 человек из числа подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
РБК 09:13
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова Людмила Поргина пожаловалась на безденежье
Если ранее у вдовы Николая Караченцова были сторонние источники доходов, то из-за карантинных мер предложения сняться в передачах практически не поступают, а без гонораров финансовое положение ухудшилось, поэтому Поргина жалуется на безденежье.
Дни24 00:22
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Футбол
Владельца «Спартака» Федуна выписали из больницы
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун, попавший ранее в больницу в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, практически излечился от болезни.
Вести.Ru 09:26
Политика
Боррель призвал соблюдать баланс в отношениях Евросоюза с Россией
Брюссель, 25 мая 2020, 15:56 — REGNUM Баланс между твердостью санкционной политики и сотрудничеством в важных для Евросоюза вопросах призвал соблюдать в отношениях с Россией верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
REGNUM 08:56
Здоровье
Замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов распорядился довести до медперсонала нижегородского диагностического центра дополнительные выплаты
Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов дал поручение руководству нижегородского областного клинического диагностического центра предоставить сотрудникам, работающим с ковид-больными, дополнительные выплаты.
Нижегородская Правда 09:45
Кино
Дизайнер создал 3D-копию Аквамена
Турецкий дизайнер и блогер Хоссейн Диба создал 3D-визуализацию американского актёра Джейсона Момоа в образе Аквамена.
News.ru 09:48
Политика
Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Общество
Михаил Мишустин посоветовал не планировать отдых за рубежом
Глава правительства Михаил Мишустин посоветовал россиянам пока не строить планы на отдых за рубежом.
Астрахань FM 10:07
Культура
Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»
Победителями 11-го сезона шоу «Танцы со звездами» стала пара Ивана Стебунова и Инны Свечниковой.
Культуромания 07:35
Фигурное катание
Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова в третий раз была включена в Книгу рекордов Гиннесса.
Metaratings 10:10
Футбол
Губернатор Санкт-Петербурга Беглов назвал две народные команды РПЛ
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выделил две, по его мнению, народные команды из числа клубов, которые выступают в РПЛ.
Metaratings 09:47
Политика
Опубликованы первые фото Путина после выхода из самоизоляции
Пресс-служба Кремля опубликовала первые фотографии президента Владимира Путина после выхода из режима самоизоляции – в понедельник он встретился с главой РЖД Олегом Белозеровым.
Взгляд.ру 08:20
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино задумалась о детях
Победительница нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Барбара Пино в беседе с порталом Teleprogramma.pro ответила на вопрос о будущих детях.
Газета.Ru 06:56
Происшествия
В Мурманской области нашли тело пропавшей четырёхлетней девочки
RT на русском 09:13