Из-за особенности технологии компаниям требуется постоянно бурить новые скважины, поскольку они быстро истощаются. Это является слабым местом сланцевой промышленности. Производители оказались на пороге краха из-за обрушения спроса на сырье и, как следствие, падения цен.

Общество В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии «Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту. 1,4K

Армия и оружие В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии Зону боевых действий на западе Ливии покинули более 1,5 тыс. наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил ПНС Ливии, полковника Мухаммеда Кунуну. 605

Общество Власти Москвы планируют смягчение ограничений Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа. 82

Происшествия Пензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование По версии следствия, 30 апреля 2019 года министр в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал свою знакомую с применением действий насильственного характера. 91

Политика Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций. 60

Здоровье Смертность от коронавируса увеличил популярный препарат В журнале The Lancet опубликовали исследование, в котором приводятся данные масштабного анализа противомалярийного средства – гидроксихлорохина. 9

Общество Российские авиакомпании снизили цены на билеты Российские авиакомпании резко снизили цены на билеты на рейсы, вылетающие из Москвы в другие города страны и обратно в июне, сообщают «Ведомости». 4

Общество ФСИН назвала число заразившихся коронавирусом в России заключенных 14 мая ведомство сообщало, что инфекцию лабораторно подтвердили у 617 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 145 человек из числа подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Шоу-бизнес Вдова Караченцова Людмила Поргина пожаловалась на безденежье Если ранее у вдовы Николая Караченцова были сторонние источники доходов, то из-за карантинных мер предложения сняться в передачах практически не поступают, а без гонораров финансовое положение ухудшилось, поэтому Поргина жалуется на безденежье. 152

Происшествия Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта. 1

Футбол Владельца «Спартака» Федуна выписали из больницы Владелец московского "Спартака" Леонид Федун, попавший ранее в больницу в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19, практически излечился от болезни. 2

Политика Боррель призвал соблюдать баланс в отношениях Евросоюза с Россией Брюссель, 25 мая 2020, 15:56 — REGNUM Баланс между твердостью санкционной политики и сотрудничеством в важных для Евросоюза вопросах призвал соблюдать в отношениях с Россией верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. 3

Здоровье Замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов распорядился довести до медперсонала нижегородского диагностического центра дополнительные выплаты Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов дал поручение руководству нижегородского областного клинического диагностического центра предоставить сотрудникам, работающим с ковид-больными, дополнительные выплаты.

Кино Дизайнер создал 3D-копию Аквамена Турецкий дизайнер и блогер Хоссейн Диба создал 3D-визуализацию американского актёра Джейсона Момоа в образе Аквамена.

Политика Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции. 1,3K

Общество Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива «Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе. 828

Фигурное катание Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса Российская фигуристка Александра Трусова в третий раз была включена в Книгу рекордов Гиннесса.

Футбол Губернатор Санкт-Петербурга Беглов назвал две народные команды РПЛ Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выделил две, по его мнению, народные команды из числа клубов, которые выступают в РПЛ.

Политика Опубликованы первые фото Путина после выхода из самоизоляции Пресс-служба Кремля опубликовала первые фотографии президента Владимира Путина после выхода из режима самоизоляции – в понедельник он встретился с главой РЖД Олегом Белозеровым. 7

Общество Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. 1,2K

Происшествия Полковник спецслужбы арестован за хищения Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников. 134