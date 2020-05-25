Энергетика

Lenta.ruLenta.ruСША оказались на пороге рекордного обрушения добычи нефти

Из-за особенности технологии компаниям требуется постоянно бурить новые скважины, поскольку они быстро истощаются. Это является слабым местом сланцевой промышленности. Производители оказались на пороге краха из-за обрушения спроса на сырье и, как следствие, падения цен.
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Добывающие сланцевую нефть компании не скоро восстановятся

Российская газетавчера в 22:11

США оказались на пороге рекордного обрушения добычи нефти

Lenta.ru07:50

Коронавирус грозит остановить сланцевый бум в США

Вести.Ru03:03

США грозит рекордное обрушение добычи нефти

Комсомольская правда09:01

WSJ: компаниям по добыче сланцевой нефти в США потребуются годы на восстановление

ТАССвчера в 20:26

WSJ допускает, что индустрия сланцевой нефти в США не возродится

РЕН ТВвчера в 20:25

Добыча сланцевой нефти в США по итогам 2020 года упадет более чем на треть

REGNUMвчера в 15:25
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Автоматически обработано 7206 источников, обновлено в 14:51, Ашберн
Футбол

«Реал» интересуется 19-летним нападающим «Шальке»

Diario Sport сообщает, что мадридский Реал проявляет интерес к 19-летнему нападающему немецкого Шальке и сборной Уэльса Рабби Матондо.
Советский спорт 14:02
Энергетика

В Минэнерго рассказали, когда сбалансируется рынок нефти

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что рынок нефти может стабилизироваться уже в июне-июле за счет снижения добычи в ОПЕК+, а также восстановления мирового спроса, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в министерстве, который передал агентству позицию главы ведомства.
Газета.Ru 13:54
Политика

Грузия назвала условия возвращения своего посла в Киев

Грузия назвала Украине условия возвращения своего посла в Киев, ранее отозванного из-за назначения Михаила Саакашвили в Национальный совет по реформам.
Lenta.ru 08:12
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Общество

ВОЗ приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина и хлорохина против коронавирусной инфекции COVID-19 из-за повышенного риска смертности.
RT на русском 12:52
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Общество

Рособрнадзор разместил расписание ЕГЭ

«6 и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам», – сообщается пресс-службой ведомства.
Наша версия 14:00
5
Общество

В России призвали воздержаться от поездок за границу

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян временно воздержаться от поездок за границу. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 07:09
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Происшествия

В Москве завели дело против мужчины с COVID-19, заселившегося в хостел

Уголовное дело завели на мужчину с коронавирусом, заселившегося в московский хостел и заразившего двух постояльцев, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
РИА Новости 12:56
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Здоровье

Названы три симптома сердечного приступа

РИА Новости 02:19
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Общество

У протестировавших на себе вакцину от коронавируса выявили антитела

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у сотрудников центра выявлены антитела к коронавирусу.
Реальное время 05:06
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Армия и оружие

В Китае обеспокоены гиперзвуковыми ракетами РФ в Сибири

Рамблер 03:52
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Общество

Дмитрий Песков выписан из больницы после коронавируса

Интерфакс 10:38
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Наука

Рассказы людей, переживших клиническую смерть, шокировали ученых

В ходе научных исследований ученые доказали, что люди, пережившие клиническую смерть, практически все имели одинаковый опыт.
ToDay News Ufa 07:04
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Общество

Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца

Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
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Происшествия

Тело пропавшей в Мурманской области девочки нашли в реке

Известия 11:41
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Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
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Общество

Власти Москвы заявили, что открывать рестораны в Москве рано

Открывать рестораны в Москве пока преждевременно, заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.
Комсомольская правда 14:22
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Космос

Радиотелескоп в КЧР помог выяснить, где рождаются нейтрино высоких энергий

Многолетние наблюдения на радиотелескопе РАТАН-600 в Карачаево-Черкесии помогли московским учёным выяснить, где рождаются нейтрино высоких энергий.
Аргументы и Факты - Ставрополь 23 мая в 04:03
Киберспорт

В Steam вышли демоверсии Beyond: Two Souls и Heavy Rain

CyberSport.ru 13:27
Происшествия

Пензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование

Сосновборский районный суд Пензенской области приговорил бывшего главу регионального минздрава Владимира Стручкова к реальному сроку наказания.
Российская газета 08:22
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Общество

Беглов не стал снимать ограничения из-за коронавируса в Петербурге

Губернатор заявил, что это не меняет общей картины и в Петербурге по-прежнему за сутки заболевают больше людей, чем выздоравливают.
РБК 13:23
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Здоровье

Названы самые опасные для печени продукты

Алкоголь, фастфуд, жир и выпечка признаны для печени самыми вредными продуктами.
News.ru 13:15
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Общество

В США начался каннибализм среди крыс из-за коронавируса

Крысы в Соединённых Штатах Америки начали поедать друг друга с голоду, вызванного пандемией коронавируса.
Национальная служба новостей 11:27
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Общество

В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта

В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском 12:32
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Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье

В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru 06:48
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Происшествия

Астраханскую учительницу осудили за совращение школьника

В начале этого года в местных СМИ была информации о жалобе одной из матерей о том, что учительница местной школы занималась развратными действиями с учеником школы.
Русская Планета 05:42
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Культура

Объявлены победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»

Объявлены победители 11-го сезона шоу "Танцы со звездами" Ими стали Иван Стебунов и Инна Свечникова.
Экспресс газета вчера в 13:38
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Экономика

Глава Минэкономразвития поддержал отказ раздавать россиянам деньги ФНБ

Министр экономического развития Максим Решетников назвал правильным решение не выделять россиянам материальную поддержку из Фонда национального благосостояния.
Московский Комсомолец 13:59
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Шоу-бизнес

На могиле Юлии Началовой появился черный памятник

Газета.Ru 04:24
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Космос

Магнитное поле Земли начало ослабевать

Ученые зафиксировали интересный факт: магнитное поле Земли стало ослабевать, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на European Space Agency.
TV BRICS вчера в 10:00
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Политика

«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt 05:30
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