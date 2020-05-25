Энергетика
Lenta.ruСША оказались на пороге рекордного обрушения добычи нефти
Из-за особенности технологии компаниям требуется постоянно бурить новые скважины, поскольку они быстро истощаются. Это является слабым местом сланцевой промышленности. Производители оказались на пороге краха из-за обрушения спроса на сырье и, как следствие, падения цен.
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Общество
Большинство россиян планируют отдыхать этим летом дома
Россияне в основном планируют провести летний отпуск дома в этом году.
Ruposters.ru 08:33
Общество
В России с 1 июня начнут снимать ограничения с туризма
С 1 июня в России начнет восстанавливаться работа внутренних туристических объектов.
BFM.ru 10:34
Происшествия
В Екатеринбурге сообщили о гибели одного человека из-за урагана
В Екатеринбурге один человек погиб в результате падения строительного крана, который обрушился из-за сильного ветра.
RT на русском 10:39
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
Общество
В России 29 и 30 июня проведут пробный ЕГЭ
Принято решение провести 29 и 30 июня пробный Единый государственный экзамен.
RT на русском 11:24
Армия и оружие
В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии
Зону боевых действий на западе Ливии покинули более 1,5 тыс. наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил ПНС Ливии, полковника Мухаммеда Кунуну.
Газета.Ru 09:50
Общество
Нурмагомедов отказался от теста на коронавирус после заражения отца
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов отказался от теста на коронавирус после заражения его отца Абдулманапа.
Lenta.ru 10:26
Общество
Песков выписался из больницы после лечения от коронавируса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник выписался из больницы, где лечился от коронавируса.
РИА Новости 11:22
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Общество
Глава Крыма издал указ о платном пребывании туристов в обсерваторах
Глава Крыма Сергей Аксёнов подписал указ, согласно которому с 24 мая становится платным пребывание в обсерваторах полуострова людей, прибывших в республику без конкретной цели.
RT на русском вчера в 16:15
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику его сравнения артистов и пенсионеров
Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный широкой публике под псевдонимом Тарзан, считает, что его слова сравнения артистов и пенсионеров «вырваны из контекста».
АБН вчера в 19:46
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Космос
Появилась новая теория зарождения Солнечной системы
Позднее с помощью самого большого телескопа исследователи нашли на Земле звезду, которая движется по орбите сверхмассивной черной дыры в центре Млечного пути, что подтверждает теорию относительности Эйнштейна.
Взгляд.ру 11:40
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
РИА Новости 04:37
Шоу-бизнес
Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой
Сатирик Евгений Петросян впервые опубликовал фото с женой Татьяной Брухуновой.
Вести.Ru 08:47
Политика
Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизацию Луны
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизацию Луны, пишет ТАСС.
Газета.Ru 04:42
Общество
Путин подписал закон об ОСАГО без техосмотра
Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий выдавать полис ОСАГО без прохождения техосмотра.
Вести.Ru 09:06
Путешествия
Призыв Мишустина воздержаться от поездок за границу встревожил россиян
Призыв премьер-министра Михаила Мишустина воздержаться от заграничных поездок во время пандемии коронавируса вызвал тревогу у россиян.
Lenta.ru 10:59
Гаджеты
Представлен недорогой смартфон Redmi K30i 5G
Megaobzor.com 05:05
Политика
Губернатор Алиханов заявил о «низкой компетенции советников» Трампа
В ответ Алиханов отметил, что советники президента США делают заявления, «далекие от реальности».
BFM.ru вчера в 10:51
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Энергетика
Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» снизился почти до нуля
Транзит газа по магистральному газопроводу «Ямал-Европа» упал до десятой части от его пропускной мощности.
Компания 10:07
Игры
Разработчики раскрыли феномен успеха игры «Ведьмак-3»
Разработчики из компании CD Projekt Red рассказали, в чем заключается секрет успеха игры «Ведьмак-3», с момента выхода которой прошло 5 лет.
iReactor вчера в 03:55
Происшествия
Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование
В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
RT на русском 08:07
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44