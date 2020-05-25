Из-за особенности технологии компаниям требуется постоянно бурить новые скважины, поскольку они быстро истощаются. Это является слабым местом сланцевой промышленности. Производители оказались на пороге краха из-за обрушения спроса на сырье и, как следствие, падения цен.

Общество Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли. 862

Армия и оружие В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии Зону боевых действий на западе Ливии покинули более 1,5 тыс. наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил ПНС Ливии, полковника Мухаммеда Кунуну. 744

Общество Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. 1,2K

Общество Глава Крыма издал указ о платном пребывании туристов в обсерваторах Глава Крыма Сергей Аксёнов подписал указ, согласно которому с 24 мая становится платным пребывание в обсерваторах полуострова людей, прибывших в республику без конкретной цели. 83

Политика Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. 1,7K

Космос Появилась новая теория зарождения Солнечной системы Позднее с помощью самого большого телескопа исследователи нашли на Земле звезду, которая движется по орбите сверхмассивной черной дыры в центре Млечного пути, что подтверждает теорию относительности Эйнштейна.

Общество ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). 39

Энергетика Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» снизился почти до нуля Транзит газа по магистральному газопроводу «Ямал-Европа» упал до десятой части от его пропускной мощности.

Игры Разработчики раскрыли феномен успеха игры «Ведьмак-3» Разработчики из компании CD Projekt Red рассказали, в чем заключается секрет успеха игры «Ведьмак-3», с момента выхода которой прошло 5 лет. 8

Происшествия Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. 120